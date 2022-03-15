Грузинской экономики после пандемии война не страшна

Влияние российско-украинской войны на грузинскую экономику несоизмеримо с кризисом, вызванным пандемией, считают эксперты. Тем не менее война уже повлияла на курс лари и повысила мировые цены на нефть. По различным оценкам, доходы от экспорта в Россию и Украину существенно снизятся.

Вторжение России в Украину и ответные санкции Запада окажут влияние на Грузию, так как Россия и Украина являются ее главными торговыми партнерами, оттуда поступает более трети продовольственного импорта, указывают аналитики.

То, что Грузия на 100% зависит от российской пшеницы, а Кремль наложил ограничения на вывоз зерна до 31 августа этого года, еще более усиливает пессимизм экспертов. Также РФ и Украина являются лидерами по экспорту кукурузы и подсолнечного масла для Грузии.

По этой причине для Грузии, как и во времена российского эмбарго в 2006 году, в повестку дня возвращается вопрос диверсификации рынков. Казахстан, Венгрия, Румыния и США рассматриваются в качестве альтернативных «пшеничных» рынков. Однако новые рынки, как отмечают импортеры, – это и новая и гораздо более высокая цена. Государство не исключает субсидирования пшеницы, однако решение пока не принято.

Западные санкции в отношении России в очередной раз показали, что этот рынок нестабилен и необходима его диверсификация, считает Анна Кварацхелия, глава наблюдательного совета Ассоциации развития экспорта:

«Доля российских компаний на грузинском рынке, которые вскоре могут попасть под санкции, является проблемой для экономики нашей страны, и это также окажет большое влияние на Грузию. Косвенное влияние России на нашу экономику не до конца изучено. Мы знаем только то, что сообщает нам статистическое управление: эти цифры относятся к импорту, экспорту, туризму и инвестициям, но Россия оказывает еще большее влияние на Грузию, чего не наблюдается в повседневной жизни».

Однако переориентация с российского рынка в краткосрочной перспективе невозможна, виноделам будет сложно найти альтернативный рынок сбыта, считает Зураб Рамазашвили, основатель компании «Телавский винный погреб». На сегодня из-за санкций грузинские виноделы не могут экспортировать в Россию свою продукцию. Остановка винного экспорта в Россию создаст проблемы не только для виноделов, но и для фермеров, считает эксперт:

«В Грузии осталось много продукции, которую нужно экспортировать на рынки России и Украины. Эти продукты остаются нереализованными. Это общая проблема для грузинского виноделия и виноградарства, так как непроданное вино означает, что это вино останется в резервуарах и, возможно, не будет места для хранения нового урожая».

«В зависимости от степени эскалации конфликта Грузия может недополучить от сотни миллионов до миллиарда долларов от России, Украины и Беларуси», – считает аналитик «Международной прозрачности Грузия» Бесо Намчавадзе. По его словам, из-за кризиса переводы из этих стран также будут сведены к минимуму:

«Но по сравнению с 2020 годом, когда началась пандемия и были введены строгие ограничения, этот кризис не окажет такого разрушительного влияния на грузинскую экономику. Во время пандемии были ограничены отношения не только с Россией и Украиной, но и со всеми странами. По нашей оценке, наша экономика сократится примерно на треть от того, насколько пострадала в пандемию».

В прошлом году экспорт Грузии в Россию увеличился на 38%, достигнув 610 миллионов долларов. В результате Россия стала вторым по величине экспортным рынком для Грузии – ее доля в общем объеме составляет 14,4%.

Украина является шестым по величине торговым партнером Грузии. В 2021 году экспорт из Грузии в Украину увеличился на 41% и составил 307 миллионов долларов, что является максимальным показателем. Импорт также увеличился на 15,6%, составив 451 миллион долларов.