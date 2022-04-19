Битва за Донбасс началась

Россия начала наступление в Донбассе, первая цель – установление полного контроля над Мариуполем, где все еще остаются украинские подразделения. В Киеве отмечают попытки российских войск прорвать оборону ВСУ на целом ряде направлений. В Москве возобновление масштабных боевых действий назвали следующим этапом операции.

Российские войска начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе – главного оплота оставшихся в городе украинских подразделений. По поступающей информации, атаки ведутся специальными штурмовыми группами при поддержке артиллерии и авиации. Комбинат обороняют бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ и полк «Азов». После начала штурма российское командование призвало украинские силы немедленно сложить оружие в обмен на сохранение жизни. При этом требование украинской стороны о предоставлении гуманитарного коридора для вывода с территории «Азовстали» укрывающихся там мирных жителей было проигнорировано.

В Москве штурм «Азовстали» и начавшееся наступление на востоке назвали «следующей фазой спецоперации». Именно эту формулировку использовал глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, ни Украина, ни Запад не оценили отвод Россией своих войск от Киева и Чернигова, и теперь Москва намерена завершить задачу по установлению контроля над всей территорией Донбасса:

«Операция на востоке Украины направлена, как было заявлено с самого начала, на полное освобождение Донецкой и Луганской республик. И эта операция будет продолжена. Это начало следующей фазы, и я уверен, что это будет очень важный момент всей этой спецоперации».

Украинская сторона заявляет о наступлении российских войск по всему фронту в попытке прорвать оборону ВСУ сразу на нескольких направлениях. По словам представителя украинского Генштаба Александра Штупуна, фиксируется переброска из России дополнительного вооружения и техники:

«Противник пытается продолжить наступательные действия в Восточной оперативной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также сохранения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом. Ракетные и авиаудары по гражданским объектам на всей территории Украины не прекращаются. В Слобожанской и Донецкой оперативных зонах агрессор ведет наступательно-штурмовые действия на отдельных направлениях. Противник продолжает перебрасывать в Украину вооружение и военную технику из центральных и восточных районов Российской Федерации. Наряду с боевыми частями перебрасывает подразделения снабжения. В Донецкой и Луганской областях защитники Украины отразили семь атак противника».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российское наступление решающей битвой за Донбасс:

«Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована на этом наступлении. Но сколько бы туда ни сгоняли русских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем делать это каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».

При этом украинский президент считает, что чем больше ракет Россия выпустит по украинским городам, тем меньше у нее будет возможностей в условиях жесткого санкционного давления восстановить свой ракетный потенциал:

«Когда все лазейки, используемые для обхода санкций, будут закрыты, когда будут введены еще более жесткие санкции, восстановить ракетный потенциал России будет нереально. То есть российские ракетные удары ведут только к одному – ракетной самодемилитаризации РФ».

Впрочем, судя по заявлениям российского военного командования, подобные вопросы сейчас не значатся в числе приоритетных. Как подчеркнули в Минобороны, только за одну ночь российские ракетно-артиллерийские силы поразили 1260 целей. А глава военного ведомства Сергей Шойгу, впервые появившийся после продолжительного отсутствия, с ходу обвинил США и их союзников в затягивании боевых действий:

«Соединенные Штаты Америки и подконтрольные им западные страны делают все, чтобы максимально затянуть специальную военную операцию. Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать до последнего украинца».

В Пентагоне подтвердили, что первые партии нового пакета военной помощи США, предназначенной для борьбы с российским вторжением, уже прибыли к границам Украины. В пакет впервые вошли восемнадцать 155-мм гаубиц, а также 40 тысяч артиллерийских снарядов, 200 бронетранспортеров М113, 11 вертолетов Ми-17 и 100 бронированных многоцелевых машин. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время начнут обучение украинских солдат применению американской артиллерии.

При этом Шойгу в своем выступлении на коллегии Минобороны косвенно указал на проблемы, которые выявились у российской армии в ходе войны в Украине:

«События последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование вооруженных сил».

Тем временем начавшееся российское наступление фактически поставило под вопрос мирные переговоры. Представители Украины заявили, что в условиях возобновления интенсивных боевых действий прогнозировать дату следующей прямой встречи крайне трудно, а сам процесс замораживается. Причиной свертывания дипломатической работы в Киеве называют то, что Москва «сделала серьезную ставку на вторую фазу войны».