Сухумский бассейн-долгострой: обойдется ли без фальстарта?

На днях ряд интернет-изданий сообщили, что в Сухуме практически завершены работы по восстановлению плавательного бассейна. «Бассейн заполнен водой, но на данный момент обогрева в бассейне нет. Как солнышко нагреет воду, можно будет плавать, я думаю, что это произойдет к июню. Сейчас доделываются мелочи, оборудование установлено, все работает», – говорит гендиректор фирмы «Аквастройинвест» Олег Юрченко. По его словам, чтобы бассейн работал не только летом, но и зимой, необходимо решить вопрос с энергоснабжением объекта. Здесь нет мощной линии электропередач, а, чтобы нагревать воду в бассейне, нужно 780 киловатт.

«Бассейн без подогрева – это, конечно, нонсенс... Какой в нем смысл?» – откликнулся один из пользователей соцсети «Фейсбук». Ведь рядом, мол, только перейти через Набережную Диоскуров, – море. Если бы он в зимний период работал – другое дело. Кстати, если зайти в интернет и набрать в поисковике слова «плавательные бассейны в Сухуме», то можно обнаружить более десятка таких объектов с подогревом воды, в основном круглогодичных, в возведенных в последние годы отелях, гостевых домах и так далее. Правда, там, надо полагать, объемы воды в бассейнах поменьше.

Авторы некоторых других комментариев вспомнили, что подобные обещания – что вот-вот, и бассейн будет сдан – звучали в СМИ от владельцев, точнее арендаторов объекта уже не раз со времен президентства Сергея Багапша. И комментаторы уже не знают: верить или нет, вдруг снова фальстарт?

Тут не обойтись без исторического экскурса. Строительство бассейна началось в 1968 году, а открыт он был в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. Сухумский бассейн соответствует всем международным нормам, и в нем можно проводить соревнования. Его глубина – 2,25 метра, ширина – 20 метров, а длина – 50 метров. Трибуны вмещали 360 зрителей. Во время и после Отечественной войны народа Абхазии объект пришел в негодность, и с тех пор восстановить его не удавалось.

После 15 лет простоя администрация Сухума в лице городского спорткомитета передала прилегающие к бассейну объекты в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Аквастройинвест». Там вскоре заработали отель и клуб-ресторан под общим названием «ДЭМ». По заключенному договору новые хозяева получили в аренду и бассейн, который должны были сдать в эксплуатацию в 2011 году, но у фирмы в то время возникли финансовые проблемы. Сухумская городская прокуратура возбудила дело, и газета «Эхо Абхазии» не раз обращалась к этой теме.

Сроки введения бассейна в эксплуатацию постоянно продлевались. На восстановительные работы ушло около 40 миллионов рублей.

В конце 2019 года директор фирмы «Аквастройинвест» Омар Сангулия в интервью рассказал, что ремонтно-восстановительные работы будут закончены к марту 2020 года. Бассейн будет работать круглый год. До 16 часов вход в него будет бесплатным, здесь смогут заниматься спортсмены. Но это проект коммерческий, поэтому вечером поплавать можно будет только за деньги, частные посетители смогут приобрести и абонемент.

Потом появилось сообщение, что из-за коронавирусной пандемии фирма не может получить оборудование, заказанное в Китае. «Бассейн на Набережной Диоскуров планируется запустить к началу летнего сезона 2021 года», – рассказывал журналистам 2 декабря 2020 года подрядчик проекта Дмитрий Папаскир. Потом снова сообщали, что бассейн откроется тем летом… Но, как видим, постсоветский долгострой в данном случае оказался еще продолжительнее советского, хотя и по другим причинам.

И вот снова журналисты позвонили владельцам фирмы и взяли на этот раз интервью у Олега Юрченко…

«Эхо Кавказа» тоже обратилось сегодня к нему, чтобы уточнить ряд вопросов. В частности, почему в последние годы в СМИ бассейн называют олимпийским, неужели потому, что был построен к Московской олимпиаде? Олег Юрченко ответил:

– Это олимпийский стандарт. 20 на 50 метров – олимпийский стандарт. Олимпийские соревнования проводятся именно на такой воде. Я надеюсь, к 1 июня мы уже откроемся.

– Это же День защиты детей, в городе будут разные мероприятия… В каком году вы получили этот комплекс?

– В 2007-м. Там, видите, в чем проблема была очень серьезная? Он сломан посередине был. Там чаша сломалась от движения пластов земли. То ли не была соблюдена технологичность вот этой подложки под бассейн… там же метровая подложка… то ли бетон не той марки… то ли грунты двигались не так, как рассчитывали по проекту. Ну, в общем…

– Ну, он и тогда долго строился, в советские времена, – 12 лет, с 68-го по 80-й.

– Сюжет в киножурнале «Фитиль» выходил даже.

– А вот смотрите: если с подогревом воды – он мог бы окупаться. Зимой брали бы билеты и приезжие, и местные.

– Конечно, думаем. От подогрева многое зависит. Солнце будет прогревать воду только три месяца.

– Некоторые уже говорят, надо подождать, когда природный газ проведут из России. Но это неизвестно, когда будет. И вообще, наверное же, обычно на электричестве подогрев идет.

– Ну, здесь что дешевле. Можно и на газу, можно и на электричестве. Рассматриваем вопрос и солнечной энергии, но не все просто там.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия