Людмила Скорик: «Гарантировать, что мы избавились от ковида, не можем»

19 апреля оперативный штаб по защите населения от COVID-19 сообщил, что из 49 протестированных в Абхазии подтвержден всего один случай коронавирусной инфекции. В Сухумской инфекционной больнице, Гагрской и Очамчырской ЦРБ уже нет пациентов с диагнозом коронавирус. По одному пациенту осталось в Гудаутской и Ткуарчальской ЦРБ.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии с апреля 2020 года составляет 53 597 человек. Зарегистрировано 683 летальных случая. Выздоровели 52 865 человек.

А на прошлой неделе, 13 апреля, президент республики Аслан Бжания подписал распоряжение, которым отменяются ранее действовавшие антиковидные ограничительные меры, в том числе запрет на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. Вместе с тем уполномоченным органам предписано и впредь контролировать соблюдение утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В тот же день состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутба. Как сообщила пресс-служба Минздрава, медики согласились с мнением министра закрыть ковидные отделения больниц. Но пункты забора ПЦР-тестов будут функционировать, продолжится кампании по вакцинации. Всего в Абхазии, по данным Минздрава, от коронавирусной инфекции COVID-19 на тот день было привито 19 055 человек. «Спутником V» привито 10 625 человек, «Спутником Лайт» – 8 430. Больше всего привитых в столице – около семи тысяч человек.

Члены оперштаба затронули и тему предстоящего туристического сезона. Эпидемиологи отметили, что объекты размещения отдыхающих должны быть обеспечены экспресс-тестами, тестами для выявления антигена к коронавирусной инфекции COVID-19, а персонал – соблюдать масочный режим.

За последние недели в Абхазии, как и в соседних странах, распространение инфекции почти сошло на «нет». «Эхо Кавказа» связалось с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик, и у нас состоялась такая беседа:

– Можно поздравить всех нас с окончанием пандемии? Или еще все-таки нет?

– Полностью окончание будет тогда, когда на всем земном шаре привьется каждый… первый, даже не второй, каждый первый. Ввиду того, что вирус так быстро мутирует, гарантировать, что мы избавились от ковида, не можем.

– А вот видите как – все обсуждают, что Жириновский семь или восемь раз прививался, и все равно это его не уберегло…

– Скажите, пожалуйста, а вы знаете состояние здоровья Жириновского на момент заболевания коронавирусной инфекцией? Вы знаете, что у него были заболевания, несовместимые с жизнью? Он обычно лечился в Израиле и никому не докладывал о своем состоянии…

– Ясно. Еще вопрос. Когда только началась коронавирусная пандемия, я решил познакомиться в интернете с мировой историей всех таких самых ужасных пандемий, включая чуму, холеру, испанку… И вот всегда обычно оказывалось, что они длились около двух лет. Может, и это подтверждает, что данная пандемия уже близится к завершению?

– За два этих года, безусловно, появилась какая-то прослойка вакцинированных – в Европе очень сильная прошла вакцинация, в Израиле… В Штатах вакцинация прошла хорошо. Ну, где еще? В Китае – там вообще поголовная была. Хотя видите, сейчас новый штамм, большая вспышка в Шанхае, и они опять закрывают города, опять делают локдауны. Ну, и мы также будем, если нам привезут какие-то другие штаммы.

– Ясно. В общем, расслабляться нельзя.

– Не стоит, не стоит. Имею в виду, что нужно обязательно, когда вы посещаете массовые какие-то мероприятия в закрытых помещениях, где много людей, иммунный статус которых вы не знаете, естественно, надо надевать маску и надо дистанцироваться. Вот все наши абхазские обнимания, подходы близко, целования я прошу вас отложить до лучших времен. Здороваться за руку мы уже, естественно, можем, но потом эту руку надо помыть.

– Вот, говорят, Маяковский так делал всегда, с кем бы ни поздоровался….

– Ну, что сказать? Молодец!

На днях главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия давала большое интервью в СМИ о том, какие переносят сейчас люди постковидные осложнения. Но меня сегодня заставила позвонить главврачу Сухумской детской поликлиники Аде Абухба вот какая ставшая на днях известной мне история. В этот понедельник из Сухумского роддома должна была выписываться молодая мама с новорожденной дочкой-первенцем. Родственники и друзья предвкушали радость их встречи у стен роддома. Но мать и ребенка переместили в детскую больницу – у девочки на ножке обнаружилась опухоль, которую медики увязали с перенесенным матерью во время беременности ковидом. Сегодня их повезли в Сочи, где есть диагностическое оборудование, способное прояснить ситуацию…

Ада Фератовна сказала, что затрудняется, конечно, не зная результатов обследования ребенка, сказать, что ее проблема связана с ковидом, но исключать этого нельзя. И рассказала о случаях, с которыми ей довелось сталкиваться в последние месяцы в работе:

«Редко, но бывают. У мальчика-подростка – со стороны сердца. Девочка восьми лет – полиартрит суставов у нее начался. Вот такие вот… Число заболеваний диабетом у детей выросло. Раньше их в городе четыре-пять было на протяжении восьми лет. А сейчас, в этом году, тринадцать. Неслыханно просто. С чем это связано? И поджелудочную железу вирус поражает».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия