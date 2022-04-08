Людмила Скорик: «В настоящее время ковид не представляет эпидемиологической опасности»

Сегодня в Сухуме состоялось заседание координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции. Специалисты констатировали резкий спад заболеваемости, проинформировали о снятии одних ограничений и сохранении других, рассказали о новых штаммах, борьбе с постковидными осложнениями и переводе всех ковидных центров в доковидный режим работы.

Заседание открыл министр здравоохранения Эдуард Бутба, он проинформировал о том, что показатели заболеваемости ковидом в Абхазии на данный момент минимальные. Вчера из 62-х обследованных пациентов выявлено восемь заболевших, в разы снизилось число обращающихся за ПЦР-тестированием. В лечебных учреждениях находятся 20 пациентов, в понедельник все они будут выписаны, а стационары переведут в обычный, доковидный, режим работы.

По мнению Бутба, «коронавирус должен уйти, но на это еще нужно какое-то время».

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сделала обзор последней волны коронавирусной инфекции, связанной со штаммом «Омикрон». В начале января 2022 года заболеваемость начала стремительно расти от 150 выявляемых больных в сутки до 700 человек на конец января. На самом деле, заболевших было гораздо больше, считает она, так как их выявление ограничивалось пропускной способностью лабораторий, которая не превышала 1500 ПЦР-исследований в сутки. В феврале заболеваемость уже регистрировалась на уровне 120-150 человек в день, в марте снизилась до 70 человек в день, а нынче составляет до 20 человек в день.

По мнению Людмилы Скорик, в настоящее время вирус не представляет эпидемиологической опасности для привитых и имеющих иммунную защиту людей:

«В эпидпроцесс этого штамма чаще всего были включены дети, это его особенность. Установленных позитивных детей регистрировалось до 150 в сутки. На сегодняшний день госпитализация с тяжелыми формами практически не наблюдается, стационары проходят санитарно-дезинфекционную обработку, в Гудаутском стационаре работает только инфекционное отделение. Закрыты два филиала республиканской лаборатории в Гагре и Очамчире, вся лабораторная база перемещена в г. Сухум. В настоящий период эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась, циркуляция вируса продолжается, но для привитых и имеющих иммунную прослойку эпидемиологическую опасность вирус не представляет».

В то же время Скорик напомнила, что для людей преклонного возраста, имеющих сопутствующие заболевания, COVID-19 остается опасным, как любой другой вирус.

Людмила Скорик предложила снять основную массу ограничительных мер, но в связи с курортным сезоном попросила сохранить меры профилактики на туристических объектах: ношение масок и перчаток обслуживающим персоналом, обработку рук при обслуживании в местах общественного питания, распространить эти требования на сотрудников театров, в школах – оставить термометрию для учеников младших классов, проводить обработку воздуха в помещениях с помощью рециркуляторов. Передать школам антигенные экспресс-тесты для быстрого выявления заболевших. Она предупредила, что коронавирусная инфекция пришла надолго, как любое вирусное заболевание, и вакцинация остается единственным методом профилактики.

По словам Скорик, экспресс-тесты в республике есть в достаточном количестве, но они дорого стоят, до 2500 рублей за один тест, поэтому распределять их будут по школам и отдельным организациям, просто раздать населению нет возможности.

Главный санитарный врач проинформировала, что выявлены еще два новых штамма, но они не представляют такой опасности, как «Дельта», хотя пока еще хорошо не изучены:

«Вирус «Омикрон-стелс», который был зарегистрирован месяц-полтора назад и дал очередную вспышку заболеваемости в Китае, распространился на страны Европы, но не так мощно, как все предыдущие штаммы. Он не несет такой серьезной угрозы, как вирус «Дельта». Сейчас зарегистрирована еще одна мутация, которая называется «Омикрон-икс E», это мутирование «стелса» с еще какими-то вариантами. Но пока серьезных научных данных по ним нет, ни один прогноз не говорит, что эти штаммы дают такую же сложную ситуацию по заболеваемости, как «Дельта». На данный момент «Дельта» остается самым тяжелым».

Министр финансов Владимир Делба проинформировал о средствах, выделенных правительством на борьбу с ковидом: в 2020 году – 250 млн рублей, в 2021 году – 540 млн рублей, с начала 2022 года и по настоящее время – 171 млн рублей. В этом году для реабилитации больных с постковидными осложнениями было приобретено дорогостоящее высокотехнологичное оборудование. Всего же с марта 2020 года по март 2022 года на борьбу с ковидом было направлено 965 млн рублей.

По словам Владимира Делба, задолженности перед медиками, получающими доплаты к заработной плате за защиту населения от коронавирусной инфекции, нет, надбавки выплачены за февраль включительно. За март месяц деньги будут перечислены, как только Минфин получит документы. Медики в ковидные центры съезжаются со всех лечебных учреждений Абхазии, и надо каждому начислить часы, дежурства, вся эта информация поступает в Минздрав, откуда после проверки направляется в Минфин.

Премьер-министр Александр Анкваб дополнил сообщение министра финансов:

«Документы, когда приходят, деньги уходят через два-три дня, я в дополнение к тому, что говорил Владимир Валерьевич. Плохо с чистописанием, деньги, как всегда, требуют счет, нет такого, что, вот есть двести человек, на двести человек надо послать такую-то сумму и все. На каждого человека должна быть соответствующая строка, так ведь, Владимир Валерьевич? Да, расчет на каждого человека. И все, если их называть задержками, были по этой причине. По причине отсутствия средств никаких задержек не было никогда, ни один день, ни одну минуту».

Надбавки к заработной плате медперсоналу и сопутствующим сотрудникам получают каждый месяц от 400 до 460 человек. За декабрь, январь и февраль было выплачено 50 млн рублей, примерно по 17 млн рублей в месяц.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия