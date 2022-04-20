Оппозиция призвала к очередным внеочередным выборам

В связи с плохим самочувствием Михаил Саакашвили сегодня не смог объявить конкретный план протестов, которые должны вынудить власть провести внеочередные выборы. Тем не менее и власти, и оппозиция сегодня обсудили перспективы очередных акций «Нацдвижения».

На сегодняшнем судебном заседании Михаил Саакашвили почувствовал себя плохо в самом начале выступления. После непродолжительной паузы экс-президент вернулся в зал, сделав несколько заслуживающих внимания заявлений:

«Над Грузией нависла серьезная опасность. Как и в Украине, открылись сотни офисов пророссийских партий, и они нужны не для выборов, а для легитимации вторжения. Но Украина разрушила их планы. Однако народ Грузии должен рассчитывать не только на победу Украины, но и самостоятельно должен защитить свое достоинство. Сегодня нам нужна демонстрация единства, нужны перемены. И никакая сила не сможет противостоять людям, если 200 тысяч человек, взявшись за руки, собираются вместе. Сейчас появляется исторический шанс, окно возможностей для восстановления целостности и стремительного развития Грузии, но оно скоро захлопнется. Сегодня мы зашли в тупик. Мы должны продолжить историю Грузии. Нам не нужны конформизм и отступление перед лицом угрозы. Все лежит на поверхности. Украина выигрывает, Россия проигрывает, Грузию следует выводить из тупика».

В «Нацдвижении» признают, что ухудшение здоровья Саакашвили не позволило принять конкретный план действий. Член политсовета партии Роман Гоциридзе, комментируя планы «Нацдвижения» относительно досрочных выборов, отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня, и как требование оппозиции будет выполнено, будет зависеть от отношения граждан и работы оппозиции:

«Чем скорее это правительство уйдет от власти, тем лучше будет для страны и каждого гражданина. Досрочные выборы – это одна из форм мирной смены власти, и это требование всей оппозиции. То, что внеочередные выборы стоят на повестке дня оппозиции, не новость».

Однако некоторые лидеры «Нацдвижения» рассматривают заявление Саакашвили как призыв к конкретным действиям. По словам Левана Хабеишвили, в случае консолидированного протеста крах пророссийской власти «Грузинской мечты» неизбежен:

«Сейчас не время для причитаний и паники, мы должны мобилизоваться и служить одной конкретной цели – положить конец российской партии в Грузии. На Руставели мы должны собирать не 10-15 тысяч, а не менее 200 тысяч человек, что обеспечит конец российской партии. Это сродни референдуму, и мы должны совместно с гражданским обществом и оппозицией принять согласованное решение».

В свою очередь, в парламентской оппозиции с прохладцей отнеслись к новым планам главной оппозиционной силы.

«Я ни с кем не консультировалась и не слышала, чтобы с нами вели переговоры по этому вопросу. Смена правительства важна и необходима, двух мнений нет, и у значительной части граждан есть наказ по смещению власти, но какими путями этого можно достичь, как оппозиция придет к этому, для этого требуется серьезное политическое обсуждение», – заявила Анна Нацвлишвили, член парламентской политической группы «Лело – партнерство для Грузии».

Вахтанг Мегрелишвили, член парламентской политической группы «Гирчи» считает, что планы по насильственному смещению власти нереалистичны.

«Акции протеста ни к чему не приводят, и в этом сторонники ЕНД убеждались не раз. Это их извечная проблема – ставить такие нереалистичные планы, трубить о них в СМИ, но эта история столько раз проваливалась, что, я надеюсь, даже сами сторонники «Национального движения» сомневаются в их реальности», – сказал депутат.

В партии власти убеждены, что любые попытки захвата власти, особенно на фоне напряженной геополитической обстановки, обречены на неудачу. Член фракции «Грузинская мечта» Алуда Гудушаури напомнил ЕНД, что деструктивные действия не приносят оппозиции ощутимого успеха.

«Им нечего предложить обществу, кроме как в режиме искусственного дыхания объявить о каких-то акциях. Митинги не принесли им никаких результатов, а, во-вторых, эти митинги всегда ограничиваются несколькими сотнями человек, и они должны понимать, что сегодня в повестке дня общества Грузии нет места митингам и беспорядкам», – заявил Алуда Гудушаури.

Сегодняшнее состояние Саакашвили вызвало тревогу среди его сторонников. По его признанию, в последние дни он практически не может принимать пищу, из-за чего потерял около 12 килограммов, и не в состоянии самостоятельно передвигаться. По словам матери бывшего президента Гиули Аласания, соответствующий запрос на проведение лечения поступил из Польши, однако власти Грузии никак не отреагировали на это.