В Абхазии экс-министра культуры обвиняют в растрате

Следственное управление Генеральной прокуратуры Абхазии возбудило уголовное дело в отношении экс-министра культуры Гудисы Агрба. Его обвиняют в хищении имущества вверенного ему ведомства в особо крупном размере, он задержан. В течение 72-х часов Сухумский городской суд должен избрать ему меру пресечения.

Генеральная прокуратура Абхазии информирует о том, что против бывшего министра культуры Гудисы Агрба возбуждено уголовное дело по результатам оперативно-розыскной деятельности, которые поступили из Службы государственной безопасности по двум фактам хищения имущества Министерства культуры путем присвоения и растраты с использованием служебного положения.

Уголовное дело возбуждено также и в отношении Надира Джинал, которого подозревают в соучастии при совершении этих преступлений.

О сути предъявленных обвинений «Эхо Кавказа» проинформировала помощник Генерального прокурора по связям с общественностью и средствами массовой информации Рада Сангулия:

«По версии органа предварительного расследования, в начале 2021 года министр культуры Республики Абхазия Агрба Гудиса Эдуардович с целью хищения бюджетных денежных средств, выделенных Министерству культуры на приобретение оборудования, вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем Джинал Надиром Ревазовичем и 2 апреля 2021 года заключил с ним договор поставки светового оборудования, заведомо подготовив спецификацию на сумму 3 000 000 рублей, но указал по предварительной договоренности завышенную стоимость в размере 8 000 000 руб. Перечисленные на расчетный счет индивидуального предпринимателя Джинал денежные средства в размере 4 300 000 рублей были обналичены последним и переданы Агрба, который обратил их в свою собственность».

Она также сообщила, что в материалах дела фигурирует еще один факт хищения, осуществленный по аналогичной схеме:

«Гудиса Агрба в лице министра культуры 5 мая 2021 года заключил договор поставки звукового оборудования с индивидуальным предпринимателем Надиром Джинал, достоверно зная о фактической стоимости указанного в спецификации товара в сумме 6 334 350 рублей, указал в договоре завышенную стоимость в размере 19 900 000 руб. Действуя по предварительной договоренности, Джинал перечисленные на его расчетный счет денежные средства по договору обналичил в кассе в размере 10 000 000 рублей и передал министру Агрба, который так же обратил их в свою собственность. В результате совершенных преступных действий со стороны экс-министра культуры Гудисы Агрба и пособника Надира Джинал Министерству культуры причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 300 000 рублей».

Гудиса Агрба задержан в качестве подозреваемого, и в течение 72-х часов Сухумский городской суд должен избрать ему меру пресечения. Прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Адвокат экс-министра Тимур Табагуа от комментариев отказался.

Гудиса Агрба указом президента Аслана Бжания был назначен министром культуры 5 июня 2020 года. 9 февраля этого года указом президента был освобожден от занимаемой должности «согласно поданному заявлению».

6 апреля 2022 года новым министром культуры назначен бывший министр иностранных дел Даур Кове.

Гудисе Агрба 38 лет, он – уроженец Ткуарчала, выпускник Абхазского госуниверситета по специальности «История и право», был сотрудником отдела геополитики Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, потом работал в администрации президента, был заместителем председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту. До своего назначения министром занимался предпринимательской деятельностью.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия