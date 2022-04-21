Бибилов временно открыл пункты пропуска на де-факто границе с Грузией

У ошибочной политики относительно путинской России есть цена, и самую страшную цену платят украинцы, считает бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк . По его мнению, на карту поставлены и судьбы грузин и молдаван.

Арсений Яценюк, занимавший пост премьер-министра Украины с 2014 по 2016 год, дал большое интервью грузинской службе Радио Свобода. Он предупреждает, что ожидаются «очень кровопролитные и жестокие бои».

47-летний политик также отметил, что Германия расплачивается за свою ошибочную политику в отношении России, и если российский президент Владимир Путин добьется успеха в Украине, то «Грузия и Молдова будут следующими».

Яценюк считает, что непоколебимая украинская военная стойкость, сплоченный ответ Запада и неудачи «полностью коррумпированных и устаревших… так называемых модернизированных российских вооруженных сил» сорвали первоначальные военные планы Москвы.

Но предупредил, что украинцев впереди все еще ждут страшные страдания.

– У нас есть только два варианта: победить или проиграть, выжить или быть уничтоженным русскими. Я глубоко верю, что Украина выиграет эту войну, что победа останется за нами… Я понимаю, что это будет кровавый, тернистый, драматичный путь, – добавил Яценюк, назвав оборону Украины «справедливой войной».

Яценюк считает украинскую оборону «одним из ярких примеров действительно героических действий в современном мире» и назвал потопление на прошлой неделе ракетного крейсера «Москва», флагмана России на Черном море, «зловещим и плохим знаком для Путина».

Москва и Киев заявили 18 и 19 апреля, что российские войска начали новую фазу своих операций в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских защитников продолжать борьбу, так как вооруженные силы заявили об «активизации наступательных операций по всей линии соприкосновения», которая в основном отделяла поддерживаемых Россией сепаратистов от украинских сил в Луганске и Донецке с 2014 года.

Министерство обороны России заявило 19 апреля, что за ночь оно поразило более 1200 целей и сбило украинский МиГ-29.

Яценюк указал на признаки того, что Кремль надеялся добиться хоть какой-то победы к 9 мая, годовщине капитуляции нацистской Германии, положившей конец Второй мировой войне в Европе, – дате, которую русские и украинцы вместе отмечали на протяжении десятилетий до распада Советского Союза в 1991 году.

Хотя Яценюк выразил некоторое сомнение по поводу официальных цифр, демонстрирующих поддержку Путина и «специальной военной операции» в Украине большинством россиян, экс-премьер-министр не видит «различий» между Путиным и его избирателями, которых он считает такими же преступниками.

– Я не сомневаюсь в общем настроении русского народа – это настроение антиукраинское, антизападное, это настроение, которое не может терпеть свободу других. Это не только Путин – потому что не только Путин воевал в Ирпене и Буче, когда убивали невинных людей. Или даже в Мариуполе. Это делают его солдаты, русские солдаты, – сказал Яценюк.

Агентство ООН по делам беженцев, УВКБ ООН, заявило 18 апреля, что почти 5 миллионов украинцев покинули свою страну с момента начала вторжения 24 февраля. По данным миграционного управления ООН, еще 215 тысяч граждан третьих стран покинули Украину, большинство из них – студенты и рабочие-мигранты.

Количество погибших и других жертв с обеих сторон в условиях продолжающихся боевых действий установить трудно, но каждая сторона признала тысячи погибших военнослужащих.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к 18 апреля зафиксировало 2072 погибших и еще 2818 раненых гражданских лиц, что, как предупреждают многие наблюдатели, крайне заниженные цифры, учитывая отсутствие доступа к зонам боевых действий.

Яценюк, который вступил в должность после свержения промосковского президента и правительства в Киеве в феврале 2014 года в ходе общественных беспорядков и занимал пост премьер-министра до апреля 2016 года, прогнозирует, что используемая Путиным и российскими военными тактика будет вторить их недавним военным кампаниям, где бы они ни были.

Он привел в пример колоссальные разрушения в Грозном, на юге российской республики Чечни, а также в Алеппо, где российские войска поддерживали сирийского лидера Башара Асада, и в украинском городе Мариуполе, стратегическом черноморском городе, в котором до окружения русскими и сопутствующей гуманитарной катастрофы проживало около 500 тысяч человек.

– В пригородах Киева, в Мариуполе, в Чернигове, в Харькове – тактика российских военных предельно ясна: убить и уничтожить всех и вся. Именно поэтому сейчас жизненно необходимы поставки летального оборонительного и, подчеркиваю, наступательного вооружения украинской армии, – сказал Яценюк.

Международные прокуроры начали расследование военных преступлений в связи с действиями России в Украине на фоне широкомасштабных обстрелов гражданских объектов, сообщений об изнасилованиях и других преступлениях, а также обвинений, в том числе со стороны президента США Джо Байдена, в том, что Россия совершает «геноцид» против украинцев.

18 апреля Путин подписал указ о присвоении почетного звания бригаде, обвиняемой Киевом в совершении военных преступлений во время оккупации города Буча, где украинские войска, отбившие город, обнаружили трупы со связанными руками и другие свидетельства зверств.

Яценюк приветствовал «огромные изменения в западной политике», а также отдал должное поддержке Киева со стороны США, Великобритании и ЕС.

– Это то, чего Путин не ожидал. И это было очень серьезной ошибкой с его стороны. Он был абсолютно уверен, что Запад слаб и ответ на его агрессию тоже будет слабым, беспомощным и неэффективным. Запад полностью изменил свою политику в отношении России, он изменил ход событий, – отметил Яценюк, заступивший на должность в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, а спустя несколько недель его аннексировала, несмотря на широкое международное осуждение.

Яценюк хотел бы надеяться, что эти изменения «необратимы», однако у него, как у опытного политика, все же имеются «некоторые сомнения». Он обратил внимание на такие тревожные знаки, как связи Венгрии с Россией, подчеркнутые отказом Будапешта присоединиться к общеевропейским санкциям против Москвы и недавним подтверждением приверженности импорту российского газа и нефти, а также поддержку на выборах во Франции «пропутинского» кандидата в президенты Марин Ле Пен.

Он также упомянул широко освещавшееся пренебрежительное отношение к потенциальному визиту президента Германии Вальтера Штайнмайера администрацией Зеленского, отрицавшей отклонение какого-либо запроса со стороны Берлина приехать в Киев в то время, как эстонские, латвийские, литовские и польские коллеги готовились к совместному визиту на прошлой неделе.

– Думаю, для германо-украинских отношений было бы лучше, если бы в Киев приехал президент Германии, – сказал Яценюк.

Эксперты отмечают, что при экс-канцлере Ангеле Меркель Берлин годами сдерживал самую жесткую критику Москвы Западом и призывы к карательным мерам – отчасти для сохранения энергетических и торговых связей.

Социал-демократ Олаф Шольц и его правительство «светофорной коалиции» проводят более жесткую линию после того, как сменили на посту Меркель в декабре 2021 года. Шольц тесно сотрудничает с членами ЕС и Вашингтоном в поставках оружия и оказании другой поддержки Киеву с тех пор, как началось полномасштабное российское вторжение.

Меркель и Штайнмайер публично признали, что недооценивали исходящую от России угрозу.

– Политика Германии резко изменилась, что, в первую очередь, хорошо для самой Германии, [и] хорошо для Украины. Тесные экономические, финансовые и политические связи с Россией скорее ослабили Германию как страну, чем укрепили ее, – заявил Яценюк, подразумевая зависимость Германии от российской нефти и газа, инвестиций и даже дипломатии.

Бывший премьер-министр Украины сказал о том, какова цена войны в Украине и прошлой политики Берлина в глазах немецкой общественности.

– Германия должна понять, что в краткосрочной перспективе им придется заплатить за это, и эта цена ничто по сравнению с тем, что платят Украина и украинцы, – заявил Яценюк грузинской службе Радио Свобода.

Теперь, когда они сделали «правильный выбор», по его мнению, «они должны сделать этот выбор реальностью, чтобы пойти по этому пути».

Яценюк назвал усилия правительств других бывших советских республик Грузии и Молдовы по сохранению нейтралитета в текущем конфликте «совершенно неправильными, и точка».

Тысячи российских военнослужащих находятся в обеих странах – в случае с Грузией для защиты сепаратистских претензий после пятидневной войны 2008 года, и в Молдове – для сохранения военного присутствия с советских времен, несмотря на неоднократные запросы Кишинева вывести эти силы.

И Тбилиси, и Кишинев официально подали заявки на членство в ЕС, ускорившем рассмотрение соответствующих заявок после того, как почти два месяца назад российские войска наводнили границу Украины.

– Они знают, в какую игру играет Россия. У нас одинаковые ценности. И в это драматическое и непростое время украинскому, грузинскому и молдавскому народам было очень важно выстоять вместе, показать истинное единство, один фронт. Если Украина падет, то падет и Молдова, и Грузия. Точка, – сказал Яценюк.

Он призвал эти и другие страны не доверять Путину и привел список невыполненных обещаний.

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения Путин в своей речи назвал Украину неотъемлемой частью России, поставил под сомнение украинскую национальность и культуру и указал на то, что она так и не достигла «настоящей государственности».

За несколько часов до начала атаки он обозначил цель – «демилитаризация» и «денацификация» Украины, часто используемая сенсационная выдумка многолетних попыток Москвы делегитимировать украинские правительства после беспорядков 2013–2014 годов, в результате которых был свергнут президент Виктор Янукович.

– России не нужны никакие предлоги. Они всегда найдут этот предлог, – сказал Яценюк.

Статья написана Энди Хейлом на основании интервью Важи Тавберидзе, журналиста грузинской службы Радио Свобода, обладателя журналистской стипендии Вацлава Гавела. Перевела с английского Алиса Вальсамаки