«Чтобы муха не пролетела»: Путин заменил штурм «Азовстали» блокадой

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу договорились считать Мариуполь взятым. О защитниках «Азовстали» и укрывающихся там мирных жителях предлагается пока забыть, установив прочную блокаду всей промышленной зоны. В Киеве решение российского лидера считают признанием невозможности выполнения задачи. Рапорт же Шойгу, очевидно, рассчитан на внутреннее потребление: Кремлю нужна демонстративная победа к 9 мая, а судьба более чем тысячи человек, остающихся на территории металлургического комбината, очевидно, вполне приемлемая цена такой победы для российского президента.

Штурма «Азовстали» не будет. Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу оставить попытки взять под контроль металлургический комбинат, который по-прежнему удерживают украинские военные. Вместо этого глава Кремля посчитал целесообразным установить полную блокаду всей промышленной зоны. Российский лидер, очевидно, рассчитывает взять последних защитников Мариуполя измором:

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае, тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в катакомбы и ползать там под землей на этих промышленных объектах. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела».

При этом Путин добавил, что всем сдавшимся украинским военным будет гарантирована жизнь и гуманное обращение, а раненым – соответствующая медицинская помощь.

Такое решение, по мнению экспертов, соответствует предполагаемым планам российского руководства преподнести Мариуполь в качестве своеобразного «подарка» ко Дню Победы. Учитывая, что территория «Азовстали» – это 11 кв. км промышленных зданий и подземных коммуникаций, то цена такой «победы» была бы слишком высока. Поэтому в Кремле, очевидно, решили, что если проблему невозможно решить, то о ней можно забыть. Хотя бы временно. И рапорт министр обороны России Сергея Шойгу о взятии Мариуполя под полный контроль может быть частью представления к празднованию 9 мая:

«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована».

Во всяком случае, Владимир Путин заранее поздравил в лице Шойгу всю свою военную машину с очередным подтверждением «славы русского оружия»:

«Конечно, постановка под контроль такого важного на юге центра, как Мариуполь, – это успех. Поздравляю Вас».

При этом решение Путина застало врасплох его главного «пехотинца». Еще утром глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной, уже 26-й по счету раз объявлял о скором взятии Мариуполя в целом и «Азовстали» в частности. Как написал Кадыров в своем «Телеграме»: «сегодня до обеда или после обеда «Азовсталь» будет полностью под контролем вооруженных сил РФ».

На территории завода, по имеющимся данным, находятся до двух тысяч военных и гражданских, в том числе свыше 500 раненых. Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук сообщила, что 20 апреля из Мариуполя сумели выехать лишь четыре автобуса с беженцами, хотя планировалось несколько десятков рейсов.

В правительстве Украины отказ российских властей от штурма «Азовстали» считают осознанием невозможности выполнить подобную задачу. По мнению советника главы офиса президента Алексея Арестовича, решение также обусловлено необходимостью переброски значительной части российских подразделений из Мариуполя на север для усиления группировки, чьей задачей является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министрами Дании и Испании, прибывшими в Киев, чтобы выразить свою поддержку, заявил, что рапорт Сергея Шойгу не является для него новостью. Но, несмотря на катастрофическую ситуацию, Мариуполь все еще защищают украинские военнослужащие, а значит, ни о какой победе России речь идти не может:

«Ситуация сложная, как вы знаете. Ситуация плохая. Мы считаем, что она не изменилась со вчерашнего дня. Как известно, заблокировано несколько тысяч человек, в том числе военнослужащие и мирные жители, в основном женщины и дети. Я также сообщил коллегам, что, по нашим оценкам, в целом в Мариуполе блокировано около 120 тысяч мирных жителей. Я знаю, что они давно захватили большую часть Мариуполя. Мы очень хорошо знаем об этом. Но есть часть нашего города, где остаются наши военнослужащие. И они пока останутся там».

По словам украинского лидера, решение мариупольского и других вопросов может быть либо военным, либо дипломатическим. Третьего пути нет. При этом Зеленский подчеркнул, что, несмотря на попытки Киева решить вопрос с помощью дипломатии и привлечения третьих сторон, в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Москва не торопится идти навстречу даже в гуманитарных вопросах – таких как зеленые коридоры или обмен пленными.

В Кремле, в свою очередь, обвинили Киев в нежелании следовать собственным обещаниям и искусственном затягивании переговорного процесса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил о том, что Москва все еще ждет ответа на свою версию договора, который позволит прекратить боевые действия:

«Я еще раз повторяю, как я уже сказал вчера: наши формулировки в последней версии были переданы оппонентам, украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа. Хотя мы с вами слышали заявление президента Зеленского о том, что он никаких текстов не получал и не видел, что тоже вызывает определенные вопросы – почему президенту Зеленскому не докладывают о наших вариантах текста?»

Несмотря на анонсированное Владимиром Путиным затишье в Мариуполе, в Донецкой и Луганской областях положение остается крайне напряженным. За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала множественные обстрелы вдоль всей линии разграничения и жесткие позиционные бои.