Мариуполь: остались дни, если не часы…

Мариуполь просит о помощи – командир украинских морпехов обратился к мировым лидерам с призывом обеспечить эвакуацию последних защитников города и мирных жителей. Российская армия продолжает обстрелы в попытке как можно скорее взять Мариуполь под полный контроль. Москва утверждает, что успех переговорного процесса теперь зависит от Киева.

Металлургический комбинат «Азовсталь» стал символом украинского сопротивления на Донбассе. Полк «Азов» и бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ продолжают удерживать позиции, несмотря на постоянные обстрелы территории завода и попытки штурма. В ночь на среду командир украинских морпехов Сергей Волына в своем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook, призвал лидеров США, Британии, Турции и Украины спасти его бойцов и остающихся с ними на территории завода мирных жителей:

«Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Враг превосходит нас в соотношении десять к одному. У них преимущество в воздухе, в артиллерии, наземных силах, технике и танках. Мы держим оборону всего на одном объекте – заводе «Азовсталь». Помимо военных, здесь находятся гражданские лица, которые стали жертвами этой войны. Мы призываем мировых лидеров помочь нам. Мы призываем задействовать в отношении нас процедуру «извлечения» и вывезти нас на территорию третьей страны. Всех нас – мариупольский гарнизон, более 500 раненых, а также гражданских, среди которых женщины и дети. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьей страны. Спасибо!»

Тем временем, согласно заявлениям украинских властей, удалось достичь предварительной договоренности о гуманитарном коридоре из Мариуполя в Запорожье. Все последнее время эвакуировать жителей не получалось из-за отсутствия соглашения с Москвой. По имеющимся данным, в Мариуполе остается более 100 тысяч человек, которые ждут эвакуации. Местные власти призвали всех гражданских воспользоваться возможностью выбраться из осажденного города. Последний раз согласованная Россией и Украиной организованная эвакуация проходила в начале марта. Сейчас в блокированном российскими войсками Мариуполе нет ни воды, ни электричества, ни отопления.

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает ситуацию как гуманитарную катастрофу:

«Ситуация в Мариуполе остается без изменений – максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей. Местных жителей, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна. К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя».

Западные партнеры Киева считают, что долго Мариуполь продержаться не сможет. Интенсивность и неизбирательность обстрелов со стороны российской армии говорит о том, что в Москве торопятся взять город под полный контроль любыми средствами. В ЕС не исключают, что спешка связана с приближающимся 9 мая – Днем победы, к которому российские власти хотят преподнести Мариуполь в качестве некого символа собственной победы.

По данным украинского Генштаба, российские войска также продолжают попытки наступления на всем восточном фронте и одновременно наносят ракетные удары по военным объектам и инфраструктуре по всей территории Украины. Продолжаются обстрелы и частичная блокада Харькова. Была также неудачная попытка продвинуться от Изюма на юг с целью окружить Славянск и Краматорск и, соответственно, всю группировку украинских войск на востоке страны.

Украина тем временем продолжает получать тяжелое вооружение. В том числе боевые самолеты. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у Киева теперь больше самолетов, чем было две недели назад. При этом он уточнил, что боевые машины поступили не из США:

«Не вдаваясь в детали относительно того, какие страны их поставляли, скажу, что украинская армия получила дополнительные платформы и запасные части для того, чтобы увеличить свой воздушный флот».

Сколько и какие именно самолеты получила Украина, Кирби не уточнил. Ранее Украина просила западных союзников прежде всего предоставить ей МиГ-29, поскольку пилоты ВСУ уже умеют их пилотировать. Эти истребители советской разработки есть у нескольких восточноевропейских стран, в частности, у Польши и Болгарии.

На этом фоне в Кремле заявили, что теперь переговорный процесс между Москвой и Киевом зависит от договорной способности последнего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что украинской стороне передан проект документа «с четкими формулировками» и Москва ждет ответа:

«Действительно, и я хочу вам напомнить, президент говорил об этом, выступая на космодроме, что, действительно, украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований. Отходит от своих слов, постоянно их меняет. Это, конечно, в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия. В настоящее время украинской стороне передан наш проект документа, который включает абсолютно четкие, выработанные формулировки. Мяч на их стороне, ждем ответа».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что украинская сторона получила предложения Москвы и изучает их.

В последний раз Россия и Украина проводили очные переговоры 29 марта в Стамбуле. Спустя неделю глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения, который отличается от документа, обнародованного в конце марта после переговоров в Турции. Министр тогда пожаловался на «размытые формулировки». Киев в ответ заявил, что Лавров делает провокационные заявления, чтобы надавить на позиции Украины. А уже 12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры вернулись «в тупиковую ситуацию».