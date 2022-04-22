Васил Маглаперидзе возглавил попечительский совет Общественного вещателя Грузии

Президент России Владимир Путин назвал "нецелесообразным" штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе приказал отменить его.



Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, "чтобы муха не пролетела", заявил президент на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

"Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", – заявил Путин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители, будет взят 21 апреля.

"Завтра, вернее, сегодня уже до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время", – заявил Кадыров в аудиозаписи в своем телеграм-канале.

Он добавил, что у украинских бойцов все еще остается возможность сдаться. "Если вы посчитаете нужным с утра [21 апреля] сложить оружие, то, я уверен, что руководство Вооруженных сил во главе с верховным главнокомандующим примет лучшее, правильное решение", – сказал Кадыров.

На территории завода "Азовсталь" остаются военные 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка "Азов". По утверждению украинских властей, на заводе вместе с военными также находятся около тысячи гражданских.

19 апреля Мариупольский горсовет заявил, что на территорию завода "Азовсталь" начали сбрасывать сверхтяжелые бомбы. Вечером того же дня в "Азове" сообщили, что завод "разбомблен и уничтожен практически полностью".

Ранее Минобороны России объявляло о том, что украинские бойцы, которые находятся на "Азовстали", могут сложить оружие и сдаться. В "Азове" ответили, что готовы эвакуироваться из Мариуполя, но не хотят сдаваться в плен.