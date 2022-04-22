В Южной Осетии в это воскресенье, как и во всем православном мире, отмечают Пасху. «Эхо Кавказа» спросило у цхинвальцев о пасхальных традициях.

– Вы будете отмечать Пасху и как вы обычно ее отмечаете?

Галина: Конечно. Буду печь куличи, красить яйца. И на кладбище тоже схожу обязательно. В воскресенье. А через неделю поеду в деревню к родителям. Они там похоронены. Это будет родительская Пасха, так скажем. Как-то так. Я не пощусь обычно. По мере возможности стараюсь не поправляться, но к Пасхе это никакого отношения не имеет. В церковь хожу. Я понимаю, что они предупреждают, что это не поминальный день, но у нас так принято. Мы так делаем.

Мадина: Пасха для меня на данный момент больше как осетинская традиция, то есть день поминовения мертвых. И настроение соответствующее будет, скажем так, не очень веселое. Но тем не менее будем отмечать этот день. А так, конечно, дети всегда ждут этого дня, особенно субботний вечер. Это традиционная «берка», когда они ходят и собирают яйца и угощения. Это и проявление творческой инициативы, они ведь должны либо спеть, либо станцевать… Костер, конечно, тоже развели с соседями, но так как он получился очень большим, прыгать через него не получилось. В целом, конечно, ходим, но на Пасху в церковь не хожу, нет.

Заира: Для детей красим яйца, готовим сладости. А в неделю перед Пасхой заранее едем на кладбища, приводим в порядок после зимы. Это обязательно. До сегодняшнего дня можно было, завтра уже нельзя на кладбище до Пасхи. Вот так и отмечаем. Отдаем дань памяти ушедшим, это главное.

Маргарита: В церковь я обычно не хожу, но Пасху отмечаем дома, в кругу семьи. Я пеку, готовлю. Красим яйца, раздаем детям и часто ходим на поминки. У нас обычно отмечают так – поминают мертвых. В этом году не пойду никуда, не собираюсь.

Аза: Как обычно отмечают осетины, так и отмечаем. Красим яйца, вечером в субботу бывает «берка», дети радуются, покупаем им конфеты, печенье, сладости всякие. Дома отмечаем обычно, в церковь не очень часто ходим. Хотя я хочу пойти туда, но как-то некогда бывает. Дома готовлю все и поминаю своих родителей, родных и близких ушедших. Каждый год так.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия