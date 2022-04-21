Пасху сделали свободной

Сегодня в 8 часов утра власти Южной Осетии открыли пункт пропуска «Раздахан» на время Пасхальных праздников. Жители Ленингорского района и их родственники, проживающие в Церовани и других городах Грузии, смогут навещать друг друга до закрытия пункта пропуска – в понедельник в 20 часов МСК.

Сегодня с восьми часов утра отрылся пункт пропуска «Раздахан». Этому предшествовало коллективное обращение жителей восточной части Ленингорского района к югоосетинскому президенту Анатолию Бибилову вчера, 20 апреля, говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

– Более пятисот жителей района подписали обращение к Бибилову с просьбой на пасхальные дни открыть дорогу. Подписи собрали примерно за два часа. Такая неожиданная для нашего района гражданская активность. После обращения власти приняли решение открыть дорогу на пять дней в двух направлениях. «Раздахан» открылся сегодня в 8 утра и снова закроется в понедельник в 20 часов по Москве.

– Какие документы требуют пограничники для пересечения границы?

– Пункт пропуска можно пересечь в обе стороны по предъявлению югоосетинского паспорта и пропуска. Власти обещают, что это не разовая акция, они будут открывать границу в конце каждого месяца с пятницы до вечера воскресенья.

Информация об открытии «Раздахана» распространилась по Ленингору около десяти часов утра. Народ потянулся к границе, с двух сторон у пункта пропуска выросли длинные очереди. Люди радовались неожиданной возможности увидеться с родными, нервничали в очередях, боялись, что граница в любой момент может закрыться, и от этого вели себя несдержанно, в очереди то и дело вспыхивали ссоры.

Выехать в Грузию смогли не все. Для некоторых, если не сказать многих, требование пропуска стало неприятным сюрпризом. Куда более подготовленными оказались церованцы – у них все документы в порядке. Люди приезжали навестить родные могилы и привести в порядок свои пенсионные дела.

Вопрос, который остался без ответа: кто все-таки организовал это послабление в режиме изоляции? Об этом «Эхо Кавказа» спросило Тамару Меаракишвили:

– Судя по тому, что пишут в прессе, участники переговоров с грузинской стороны уже приписали все себе. По их словам, это они на переговорах в Эргнети жестко потребовали, чтобы на Пасхальные праздники открыли дорогу, но я не связываю с ними открытие «Раздахана».

– А с чем или с кем связываете?

– Со вторым туром президентских выборов. Бибилов увидел, что он проиграл в первом туре из-за закрытия дороги. Я думаю, что он таким образом рассчитывает привлечь голоса, хотя никто не призывал голосовать за него, когда собирали подписи под обращением или объявляли, что дорога открылась.

– Как проголосовали ленингорцы в первом туре?

– Население проголосовало за Гаглоева, он набрал 304 голоса, а Бибилов – 77.

Формально – это инициатива снизу. Но для челобитной уж больно быстро бумага легла на стол президента. Конечно, ленингорцы ждали от власти подобных уступок ближе к выборам, поэтому идея написать обращение к президенту витала в воздухе. Эти настроения не были ни для кого секретом, поэтому, возможно, власти могли сделать ленингорцам такой подарок, чтобы задобрить население.

Среди тех, кто не смог воспользоваться возможностью навестить родных в Грузии, – Тамара Меаракишвили. Она до сих пор под следствием, без документов. Прокуратура проиграла все иски против нее, но отказывается признавать необоснованность уголовного преследования против гражданской активистки на протяжении почти четырех лет. Поэтому Тамара не может выехать в Грузию, чтобы навестить дочь, с которой не виделась все это время. И ее дочь Анна не может приехать к ней, говорит Тамара Меаракишвили:

– Моя дочка не может приехать, потому что у нее нет паспорта и нет пропуска. Срок действия пропуска истек три года назад. Мы подали документы на получение нового, но в течение трех лет так и не получили пропуск для дочери.

– Чем мотивируют отказ?

– Ничем, нам просто не ответили.

– А паспорта почему нет, она ведь окончила ленингорскую школу и автоматически должна была получить югоосетинское гражданство?

– Паспорт моей дочери не дал Леонид Тибилов. Она единственная из выпускников школы, кому не дали югоосетинское гражданство. Власти тогда мне устраивали проблемы. В тот год, когда дочь окончила школу, Леонид Тибилов уволил меня с работы.

«Раздахан» закрыли с 4 сентября 2019 года. Сначала власти заявили о мерах предосторожности в связи с торжествами, посвященными началу учебного года, но позже поправились – «Раздахан» закрыт в ответ на обустройство у селения Цнелис грузинского полицейского поста и не откроется до тех пор, пока Грузия не отзовет его с территории Южной Осетии.

При этом до 1 февраля 2020 года работал пункт пропуска «Синагур», расположенный неподалеку от грузинского поста, пока и его не закрыли на карантин в связи с пандемией COVID-19 в Грузии.

В сентябре 2020 года карантинные ограничения сняли на границе с Россией, но не с Грузией. Все это время жители восточной части района были лишены возможности видеться с близкими, проживающими в Грузии. Из-за запрета на ввоз продукции из Тбилиси цены на товары первой необходимости выросли в разы. Запрет распространялся даже на экстренные госпитализации в тбилисские клиники. По этой причине скончались десятки ленингорцев, в основном старики.

Все это время жители района умоляли Бибилова сжалиться, но президент был непреклонен. «Хотите, чтобы дорога отрылась, уговорите власти Грузии убрать пост от Цнелиса!» – отвечал Бибилов на просьбы ленингорцев. По сути, Анатолий Ильич переложил на них ответственность и за действия грузинских властей, и свою ответственность за урегулирование кризиса.

Осенью прошлого года наметились первые послабления – сначала стали выпускать людей на лечение в Грузию по направлению районных врачей, затем и на похороны близких.

Теперь мы наблюдаем следующий уровень эволюции добра президента Бибилова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия