«Обычно как проводится, так и беседовали»

На третьем по счету судебном заседании по резонансному делу Инала Джабиева, погибшего в руках силовиков в конце августа 2020 года, продолжали опрашивать свидетелей из числа сотрудников правоохранительных органов. Все они по-прежнему утверждают, что Джабиев просто потерял сознание и умер уже в больнице.

Прокурором было заявлено пять свидетелей, показания двоих из которых представляли несомненный интерес. Это сотрудник УВД Людвиг Алборов и Джумбер Бибилов – экс-начальник Управления уголовного розыска при криминальной милиции. Человек, который, судя по сведениям следователей прокуратуры, вместе с Алборовым вызывал скорую помощь для Джабиева 28 августа 2020 года и оказывал ему первую медицинскую помощь.

Алборова допрашивали почти два часа, почти на все вопросы он отвечал без запинки и даже знал, какими законами руководствуется в своей деятельности - назвал, в том числе, Конституцию республики. Запинаться свидетель начал только тогда, когда ему стали задавать вопросы о том, какими документами он руководствовался (кроме устных указаний), занимаясь делом Джабиева, в каком качестве приходил к задержанным, не имея на то полномочий. Вот фрагмент общения Алборова с адвокатом Николая Цховребова Фатимой Гатагоновой:

Фатима Гатагонова: Проведение обыска по какому адресу?

Людвиг Алборов: Сначала мы поехали на БАМ, где он проживал и проживает его отец. После этого мы поехали в Гуджабар.

Фатима Гатагонова: У вас постановления на обыск по каким адресам были?

Людвиг Алборов: У меня никаких документов не было

Фатима Гатагонова: Хорошо, вы приехали на БАМ к отцу Джабиева. Какой-либо документ был представлен ему для проведения обыска?

Людвиг Алборов: Представлен был протокол обыска

Фатима Гатагонова: Протокол обыска… Нормально. Я не спорю, протокол так протокол. После этого вы поехали по какому адресу?

Людвиг Алборов: Село Гуджабар, улицу не знаю.

Фатима Гатагонова: Там тоже был представлен протокол обыска?

Людвиг Алборов: Да.

В суде Алборов сказал и о том, что после проведения обыска правоохранителями ничего в квартире, где находился Джабиев, найдено не было. Однако после них группа из прокуратуры обнаружила пистолет и шприц с какой-то жидкостью. Рассказ про то, как он и Ацамаз Наниев (племянник экс-министра внутренних дел, покушение на которого расследовалось) занесли Джабиеву спортивный костюм в подвал ИВС пограничной службы, напоминал по тональности рассказ о проведении гуманитарной акции: во время задержания он был в шортах, майке и тапках, ему передали костюм, который они доставили без проверки пакета.

Следующий свидетель, начальник Управления уголовного розыска криминальной милиции Джумбер Бибилов, который был впоследствии отстранен от должности, удивил наблюдателей куда больше:

Джумбер Бибилов: 27-го мы ушли по домам. 28-го числа мы созвонились опять, министр опять позвонил мне по телефону, министр Наниев, и я сказал, что мы на работе и что мы побеседуем с Джабиевым и Цховребовым. Мы его сами не доставляли, доставили в криминальную милицию СОБР примерно где-то после 11 утра.

Прокурор Алина Чочиева: Доставили и что?

Джумбер Бибилов: И что? С ними проводилась беседа.

Прокурор Алина Чочиева: Как она проводилась?

Джумбер Бибилов: Ну, я был в кабинете, обычно как проводится, так и беседовали.

Прокурор Алина Чочиева: Я не знаю вашу работу. Кто беседовал? Кому вы дали поручение беседовать?

Джумбер Бибилов: Конкретно никому.

Прокурор Алина Чочиева: То есть если вы конкретно никому не дали поручение побеседовать, то с ваших слов можно уяснить, что с ним побеседовал весь состав?

Джумбер Бибилов: Может быть, не знаю.

Дальше, по словам Бибилова, он услышал шум и узнал о том, что Джабиеву стало плохо, побежал в спортзал на цокольном этаже и пытался оказать ему, потерявшему сознание, первую медицинскую помощь. Потом позвонил в скорую. Никого в зале не видел, по пути туда тоже. Медики приехали, «ехали очень долго», сделали укол потерявшему сознание Джабиеву и увезли его. Эти показания разнились с теми, которые он три раза давал следователям прокуратуры, в том числе, перечислив всех тех, кто находился возле Джабиева в спортзале криминальной милиции. Однако все нестыковки Бибилов объяснял тем, что «он был в подавленном состоянии». Вот как на его объяснение отреагировала Фатима Гатагонова:

Фатима Гатагонова: Можно я задам вопрос, вот вы все время говорите, что были в крайне подавленном состоянии. А чем оно у вас было вызвано?

Джумбер Бибилов: От чего? От этого факта, что ему стало плохо, Джабиеву.

Фатима Гатагонова: А скажите, пожалуйста, вы первый раз в жизни видели человека, который терял сознание?

Джумбер Бибилов: В криминальной милиции?

Фатима Гатагонова: В общем.

Джумбер Бибилов: Я на похоронах такое видел, но такое в первый раз.

Фатима Гатагонова: А что именно? Что именно вас поразило?

Джумбер Бибилов: Ну, стало плохо человеку, как что. А потом вы знаете, что произошло.

Фатима Гатагонова: Я-то знаю, просто мне непонятно, что вас так поразило, что вы два года в подавленном состоянии.

Свидетели от правоохранительных органов продолжают утверждать, что Инал Джабиев просто потерял сознание, а умер уже в больнице, куда его доставила карета скорой помощи.

Все время дачи показаний Джумбером Бибиловым его коллеги, которые проходят по делу, еле сдерживали смех, причины которого были непонятны до такой степени, что одна из судей сделала замечание, напомнив, что они находятся в зале судебного заседания по очень грустному поводу.

За происходящим наблюдала и вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева с адвокатом Денисом Козловым.

Дата следующего заседания по резонансному делу пока не назначена. Двум задержанным – Багаеву Алану и Ацамазу Наниеву – продлили срок нахождения под стражей еще на три месяца.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия