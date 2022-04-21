Вдова Джабиева включилась в кампанию

За неделю до второго тура президентских выборов в Южной Осетии в кампанию активно включилась и вдова Инала Джабиева. Оксана Сотиева говорит, что к этому ее вынудила ложь действующего президента как об убийстве ее мужа, так и о расследовании громкого дела. Анатолий Бибилов не прошел и фактчекинг наблюдателей во время выступления в эфире российского телевидения.

В последнюю неделю до второго тура президентских выборов, которые пройдут 28 апреля, оба кандидата – действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев – активизировали свои предвыборные кампании. Решение включиться в нее приняла и «Гражданская платформа», которую возглавляет вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева.

Накануне Алан Гаглоев дал развернутое интервью РИА Новости и подтвердил информацию о встрече с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, который, по его словам, «подчеркнул уважение России к выбору осетинского народа и выразил заинтересованность Москвы в законности и прозрачности выборного процесса». Параллельно этому заявлению появилась информация и о встрече Анатолия Бибилова с Дмитрием Козаком. Пресс-служба президента сообщает, что «в ходе встречи подробно обсуждались вопросы подготовки двусторонних соглашений о повышении заработных плат работникам бюджетной сферы и сотрудникам силовых структур Южной Осетии».

Еще один предвыборный жест Анатолия Ильича, который активно обсуждают в югоосетинском обществе, – открытие в связи с Пасхальными праздниками на пять дней пунктов пропуска на границе с Грузией. Речь идет о «Раздахане», «Синагуре» и «Переу». Все они оставались закрытыми около трех лет.

Бибилов появился и в эфире российского федерального канала «Вести-24», где продолжил рассказывать о криминальном прошлом своего оппонента и сохранении законности в случае своего избрания. Оппоненты действующего президента насчитали как минимум три лживых информации за первые пару минут этого интервью: о том, что «к власти придет криминал и люди, нежелающие воссоединения с Россией, и что «в ЦИК не поступало ни одной жалобы во время прохождения первого тура голосования»:

«Я уже говорил об этом, это действительно две идеологии. Первая идеология разделяется еще на два направления. Это получается вхождение в состав РФ и идеология закона. Вторая идеология, считаю, что это определенно беззаконие и невхождение в состав РФ. Всего лишь эти два направления, которые, конечно же, необходимо будет выбрать народу республики Южной Осетии».

Одна из жалоб, которая поступила в ЦИК, к примеру, касалась нарушений со стороны представителей Центризбиркома на участке в городе Владикавказе, когда избирателю отказали в голосовании из-за наличия заграничного паспорта РЮО. Оппонент Бибилова Алан Гаглоев в интервью РИА Новости поддержал идею проведения референдума и вхождения в состав России, что противоречит словам действующего президента, сказанным в эфире российского телевидения. Кроме того, в республике распространилась информация о фактах давления на избирателей со стороны предвыборного штаба Анатолия Бибилова и даже избиения городского сумасшедшего, который якобы имел неосторожность сорвать его предвыборный плакат. Обсуждают в Цхинвале и «разборки» по поводу распространившего видео с рассказом этого человека у предвыборного штаба Алана Гаглоева, на которые прибыл лично глава парламентского комитета по обороне Ацамаз Бибилов и, как рассказывают очевидцы, тот самый Сергей Кабисов – замминистра обороны, который обвиняется в нападении на североосетинского журналиста Руслана Тотрова.

Весь пафос интервью российскому федеральному каналу, по мнению наблюдателей, был разбит последним вопросом российского журналиста:

Анатолий Бибилов: Был такой выдающийся командующий ВДВ, Герой Советского Союза Василий Маргелов, он говорил так: «Сбили с ног, сражайся на коленях, идти не можешь или встать не можешь, лежа наступай. Никогда не надо сдаваться, и, конечно, настрой у меня боевой, и это знают и мои соратники, и люди, которые меня знают хорошо, – никогда я не сдавался, и, конечно, будем идти.

Журналист: А вы считаете, что вас сбили с ног?

Бибилов: Я в общем говорю.

Чтобы противостоять лжи бибиловской предвыборной пропаганды, говорят в беседе с «Эхом Кавказа» активисты «Гражданской платформы», они решили организовать встречи с жителями республики. Сегодня они направились в город Квайсу Дзауского района. Продолжает Мадина Кулухова:

«"Гражданская платформа", я бы сказала, стихийно организовалась на площади. И девочки, парни, которые там стояли, они как-то сплотились и заняли активную гражданскую позицию. Но эту позицию еще надо и отстаивать. И мы решили, что пришло время для активных действий, для того, чтобы донести до населения то, что мы хотим видеть в нашей Осетии. Как бы мы хотели изменить жизнь в лучшую сторону. Первоначальный наш этап – это, конечно же, правовое отстранение существующего режима. Для этого собрался актив, к нему присоединились еще и остальные, желающих много. Мы хотим донести до населения, что в таком режиме и с такими правовыми понятиями, которые у нас сложились, никак нельзя жить. И у нас сейчас есть законное право изменить ситуацию, ввести ее в правовое русло и продолжить работать во благо Осетии».

Лидер общественного объединения, вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева говорит, что хочет донести до людей правду:

«Ложную информацию, которую распространяет президент, говорит в каждом районе. Каждый интересуется делом Джабиева, потому что это самое резонансное преступление, которое произошло за последние десятилетия в Южной Осетии. Такого у нас никогда не было, совершались, конечно, какие-то преступления, но только со стороны наших врагов. И то, что сейчас он говорит народу о том, что следствие пока идет, все виновные будут наказаны, а в это время суд уже идет, то есть следствие уже завершено и виновных по отношению к Иналу нет. То есть им вменяют только статью 286 – превышение должностных полномочий с оказанием на него психологического давления. Я хочу просто до них довести, что те люди, которые интересуются делом Инала Джабиева, должны знать: виновных по отношению к нему нет. Хочу им объяснить, что та информация, которую распространяют власти, – это ложь».

Конечно, говорит Сотиева, «личные встречи и личное общение» многое меняет в представлении людей:

«Хочу до них еще донести, что то, что всем говорит президент о том, что он всеми силами помогает семье Инала Джабиева… Год и семь месяцев прошло со дня его убийства, и моих детей со стороны властей ни один человек не спросил, а как они живут, не нуждаются ли в помощи. В то время как совершенно посторонние люди, в том числе из Северной Осетии, со всех регионов России, спрашивают меня, помогают кто чем может. И то, что говорят и распространяют, думаю, все провластные распространяют такую информацию, что нас купили, что лично мне купили какой-то дорогой автомобиль, мне купили в Северной Осетии трехкомнатную квартиру, обставили ее и так далее. Вот я и хочу рассказать, что мы до сих пор не продавали и не собираемся продавать имя и честь Инала».

По информации «Эха Кавказа», после заявления двух общественных организаций «афганцев» о поддержке Алана Гаглоева на них началось серьезное давление со стороны Анатолия Бибилова, который лично приглашал некоторых из них на беседы. Некоторые быстро сменили взгляды – один из них даже дал интервью местному государственному телеканалу, в котором заявил, что «фотографию выпустили в интернете» без их согласия, «в основной массе мы не за него (Гаглоева)», а за Бибилова, и добавил: «даже собака не кусает руку, которая ее кормит».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия