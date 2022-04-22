Битва за второй тур. Что стоит за иском о его переносе?

20 апреля трое граждан Южной Осетии – Утаров Радислав, Тандуев Азамат и Гагкуев Георгий обжаловали в Верховном суде постановление ЦИК РЮО о назначении повторного голосования на выборах президента как незаконное и нарушающее их избирательные права.

23 апреля состоится рассмотрение иска.

Напомним, постановление Центризбиркома состоит из трех частей. В первой ЦИК подводит окончательные итоги первого тура выборов. Во второй назначает повторное голосование на будний день – четверг, 28 апреля. В третьей части постановления содержится обращение к президенту Анатолию Бибилову с просьбой объявить своим указом этот день выходным.

В своем административном заявлении истцы подчеркивают: даже если президент объявит 28 апреля нерабочим днем, то указ президента будет действовать только на территории республики, но не в России. А это значит, что югоосетинские избиратели, проживающие на территории РСО-Алании, не смогут реализовать свои избирательные права, «поскольку график работы многих граждан предполагает полную занятость с 8 до 20 часов и… приведет к тому, что мы все просто не сможем попасть на избирательный участок.

С учетом изложенного просим:

1. Отменить постановление Центральной избирательной комиссии республики Южная Осетия о назначении повторного голосования на 28 апреля 2022 года.

2. Принять решение о назначении даты повторного голосования на воскресенье».

То, что бросается в глаза, так это североосетинские фамилии, то есть парни явно не из местных. И, конечно, невозможно не обратить внимание на паспортные данные. Судя по датам выдачи, товарищи вступили в гражданство Южной Осетии 8 апреля, то есть перед первым туром президентских выборов. И вдруг так сразу прониклись гражданской ответственностью, вступили в борьбу за избирательные права своих новоявленных соотечественников. Второе – канцеляризмы в тексте искового заявления. Их явно писали в восьмиэтажке. Вместо «ЦИК Южной Осетии», как написал бы любой заявитель или его адвокат, канцелярское «ЦИК Республики Южная Осетия», вместо президента «Президент Республики Южная Осетия». При этом и президент, и республика обязательно с большой буквы. Люди так не пишут…

Таких совпадений не бывает, чтобы и паспорта на днях получили (по закону гражданство дает только президент), и как-то новоиспеченные граждане сразу друг друга нашли, и вдруг оказалось, что все трое читали постановление ЦИК, и все трое пришли к выводу, что права южных осетин нарушаются! И вот что интересно: в РСО-Алании более двадцати тысяч граждан РЮО, а подали иск в Верховый суд только эти трое новоиспеченных с североосетинскими фамилиями.

Да еще так совпало, что их требования просто дублируют пожелания бибиловского штаба. Просто один в один, да еще и написаны так, как будто их составлял клерк из администрации президента.

Чудеса!

Теперь складываем и получаем в итоге. Президент, скорее всего, принял эту троицу в югоосетинское гражданство задним числом буквально на днях, потому что не мог этот план с исковым заявлением созреть раньше, чем было напечатано обжалуемое постановление ЦИК, то есть раньше вечера 14 апреля.

Наверное, раньше 8 апреля оформить гражданство не позволил журнал регистрации.

Цель иска очевидна – отодвинуть второй тур на какое-то воскресенье, чтобы за выигранное время предпринять нечто такое, что позволит перетащить электоральное большинство на сторону президента. Проблема в том, что по закону «О выборах президента» это «воскресенье» не может быть позднее чем через пятнадцать дней со дня установления результатов общих выборов, то есть позже 29 апреля.

Поэтому или на Пасху 24-го, или в четверг.

Удивительно, как столь осведомленные в правовых вопросах товарищи упустили из внимания это обстоятельство. Но вот в чем истцы правы – день выборов должен быть выходным. И президент, конечно, мог бы пойти навстречу просьбе ЦИК, но не пойдет. Это очевидно. У него громадье планов, на реализацию которых ему нужно больше времени. Одна из очевидных затей - он хочет форсировать уголовное дело в отношении брата Алана Гаглоева – Александра.

Это, судя по всему, важная составляющая кампании по очернительству кандидата от оппозиции. Доказательств причастности Александра Гаглоева к убийствам и несостоявшемуся теракту как не было, так и нет. Генпрокуратура небрежно, белыми нитками пришила старые висяки Александру Гаглоеву. Она не предоставила суду ни события преступлений, ни мотивов. Верховный суд неоднократно возвращал дело на устранение препятствий, из-за которых рассмотрение дела невозможно. Теперь, судя по всему, именно на Фемиду президент возлагает реализацию этой невыполнимой с точки зрения закона задачи.

Не многовато ли всего на головы судейских? И выборы переносить в нарушение Конституции, и приговоры незаконные выносить, да еще какие – до пожизненного!

Такое впечатление, что президент явно перегружает свою команду. Они, конечно, когда принимали от него должности, готовы были ему служить, но не принимать за него репутационную смерть или вечный позор. У человеческой благодарности и чиновничьей преданности есть границы. В маленьком обществе эти красные линии ближе, а пределы допустимого куда скромнее, чем на бескрайних просторах России. Поэтому и произошел конфликт с Эмилией Гагиевой и большей частью членов ЦИК. В противном случае не было бы этого иска. По уверениям инсайдеров, и с Верховным судом у президента складывается непросто. Источники сообщают, что вчера президент покидал здание Верховного суда разгневанным до крайности.

И вот что интересно – ведь не нашлось среди южных осетин, проживающих в Северной Осетии, таких, кто согласился бы выступить с этим иском. Пришлось искать людей на стороне. А что до местных, то они, судя по перекличкам в социальных сетях, собираются выходить на площадь и брать избирательный процесс под народный контроль.

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