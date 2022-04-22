Россия нацелилась на юг Украины

Москва намерена установить контроль над югом Украины. Представитель российского Минобороны раскрыл новые цели, которые поставлены перед армией.

Россия обозначила цели «второй фазы спецоперации» в Украине. Согласно заявлению исполняющего обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустама Миннекаева, которого цитируют российские новостные агентства, главными задачами армии являются «установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной», а также «обеспечение коридора в Крым». Примечательно, что ранее представители Москвы ограничивались лишь претензией на территории Донецкой и Луганской областей, формулировка «Южная Украина» появилась впервые. Более того, говоря об этих территориях, Миннекаев отметил, что «контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».

В Минобороны Украины подтвердили, что российские войска ведут наступление не только в Восточной оперативной зоне с целью установления контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, но и пытаются обеспечить прочное удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымом. По словам представителя военного ведомства Александра Мотузняка, на юге страны Москва также ведет мощную информационно-пропагандистскую кампанию с целью аннексировать территории:

«Враг ведет подготовку к так называемому референдуму о присоединении оккупированных территорий в Херсонской и Запорожской областях к Российской Федерации. С этой целью на территориях, подконтрольных российской армии, ведется активная информационная кампания. В целях восполнения потерь личного состава российской армии в Херсонской и Запорожской областях ведется подготовка к так называемой мобилизации. Оккупационные силы препятствуют выезду местных жителей, в частности мужчин призывного возраста, с оккупированных территорий».

Блокированным на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинским военным российское командование в очередной раз предложило сложить оружие, пообещав ввести «режим тишины». Согласно заявлениям представителей российского Минобороны, гуманитарная пауза будет объявлена сразу после того, как украинские военные поднимут белые флаги по всему периметру или на отдельных участках промышленной зоны. Ранее на подобные предложения украинские военные всегда отвечали отказом.

Тем временем украинская армия продолжает получать тяжелое вооружение. По данным газеты The Washington Post, на закрытом брифинге в Пентагоне сообщили, что к сегодняшнему дню на театре военных действий у Украины уже больше танков, чем у России. Впрочем, точное количество боевых машин в Вашингтоне не назвали. При этом официальный представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл тайну новых беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, которыми США снабдили ВСУ. По его словам, это специальная разработка американских военных специалистов под нужды Киева:

«Это беспилотник, который разрабатывался еще до российского вторжения, это очевидно. Специалисты ВВС работали над этим, и, обсуждая с украинцами их требования, мы полагали, что эта конкретная система очень хорошо удовлетворит их потребности, особенно на востоке Украины. Эта беспилотная авиационная система предназначена для тактических операций, другими словами, в основном, но не исключительно для атаки целей».

В частности, Phoenix Ghost способен не только атаковать цель, взрываясь при этом сам, но и транслировать видео, что позволяет вести разведку. Также атаковать цель он может как врезаясь в нее, так и сбрасывая отделяемые от беспилотника боеприпасы.

Несмотря на многократные заявления Москвы об успешности продвижения российских войск, на Западе считают, что существует реальная вероятность того, что война в Украине может продлиться до конца 2023 года. Такое предположение, в частности, выдвинул премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. При этом глава правительства Соединенного Королевства не исключил, что победа в этой войне может достаться России:

«У Путина огромная армия, и он находится в сложной политической позиции, так как он допустил катастрофическую ошибку. У него, похоже, не осталось другого выхода, кроме как пытаться и дальше изматывать украинцев бесконечными артиллерийскими обстрелами. Но Путину не удастся сломить дух украинского народа».

Призвать российского лидера к прекращению боевых действий попытался президент Европейского совета. Шарль Мишель обсудил по телефону с Владимиром Путиным вопросы эвакуации мирных жителей из обстреливаемых российскими войсками городов. Президент ЕС призвал Путина перед предстоящей православной Пасхой открыть гуманитарные коридоры и обеспечить безопасный выезд людей из осажденного Мариуполя, о чем Мишель отчитался в своем Twitter:

«Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи».

Путин в ответ рассказал коллеге из ЕС о «принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданского населения, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей».

Впрочем, слова Владимира Путина никак не коррелируются с данными ООН. По информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, масштабные обстрелы украинских городов спровоцировали крупнейший со времен Второй мировой войны наплыв беженцев в Европу: с начала российского вторжения 24 февраля Украину покинули более 5 млн человек. При этом 90% уехавших – женщины и дети, мужчинам призывного возраста не разрешается покидать страну. Кроме того, около 8 млн человек считаются внутренне перемещенными лицами, то есть они остались в стране, но были вынуждены покинуть собственные дома.