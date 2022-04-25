Министр обороны Грузии призвал Украину забыть об обидах 

Мы делаем максимум, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу, что мы их поддерживаем, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины — это по-настоящему братские народы, поэтому ему больно воспринимать такие действия со стороны грузинского правительства.

В свою очередь, Бурчуладзе отметил, что Грузия находится на первом месте по объему оказания Украине гуманитарной помощи. Министр обороны также считает ошибкой решение руководства Украины отозвать из Тбилиси своего посла, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Не менее важно, каким является отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Предположительно, по-моему, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», – сказал Бурчуладзе.

Министр также отметил, что «формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна». Он подчеркнул, что «Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям — ООН, Совета Европы и другим».

По мнению главы оборонного ведомства, «неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии».