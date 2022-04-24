Украина вновь не поняла Грузию

В ходе пресс-конференции в киевском метрополитене президенту Украины Владимиру Зеленскому были заданы вопросы о перспективах грузино-украинских отношений и возвращении посла Украины в Грузию. В своем ответе Зеленский вновь выразил недоумение по поводу бездействия правительства Грузии в вопросе санкций против России. Примечательно, что в отношении Азербайджана, занимающего в этом вопросе схожую с грузинской позицию, руководитель Украины высказался более сдержанно.

В ходе пресс-конференции президент Украины в очередной раз заявил, что не понимает позицию руководства Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины – это по-настоящему братские народы, а потому так больно воспринимается бездействие со стороны грузинских властей.

«Да, я не понимаю. И потому я так больно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то, на что они идут. Мы гораздо ближе, чем мы с Россией. Вы видите, что у нас с Россией война. И мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией. И уверен, что их никогда не будет. Как Грузия вышла сейчас, как она вышла на улицы, как вышел весь Тбилиси, как он поддерживал. И я обращался, и наши люди обращались, и как ваши люди приехали сюда и, отдавая жизнь свою, воевали, поддерживали, гуманитарно помогали, волонтеры, и много всего за все эти годы. Но я не могу понять поведения (властей Грузии). Я не учитель, а ваши лидеры не ученики. Это взрослые люди, и я не понимаю, ради чего. Ради чего невведение санкций? Я слышал, что «мы должны защищать свою экономику». Какая экономика? Уже отобрали часть территории в Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это того не стоит, я так считаю».

Что касается возвращения посла в Грузию, то, по словам Зеленского, это произойдет тогда, когда «Украина почувствует поддержку руководства грузинского правительства».

Гораздо более мягко президент оценил проводимую Азербайджаном политику нейтралитета, впрочем, отметив, что все же Украина хотела бы большей вовлеченности Баку.

«Это (Азербайджан) одна из немногих стран, по которой мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгореться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно: каждый день погибают наши ребята, и вы должны нас понять, но с Азербайджаном у нас отношения хорошие», – пояснил президент.

По мнению политолога, директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Кахи Гоголашвили, резкий тон президента Украины можно понять: война на уничтожение не оставляет ему времени для дипломатических реверансов, время идет на дни, и безразличная позиция властей дружественной Грузии не может не вызывать разочарования:

«Выжидательная позиция нашего правительства обусловлена нашей беззащитностью – несмотря на агрессивное поведение России по всем направлениям, не предпринято даже элементарных мер предосторожности. О каких санкциях мы говорим, когда власти даже не ввели визового режима со страной-агрессором? Любой боевик на личном автомобиле может беспрепятственно въехать в страну. Страна не имеет ни эффективных вооруженных сил, ни экономической подушки, и именно этим страхом обусловлена аморфная политика правительства. Аналогичные ошибки допустила и Европа, когда и после событий 2014 года не отцепила всю экономику от российских энергоносителей, решая проблемы сегодняшнего дня за счет безопасности завтрашнего. Политическое руководство Грузии сейчас бессильно что-либо изменить, у него нет никаких ресурсов. Все это, конечно, может служить слабым утешением для украинцев, на протяжении двух месяцев героически сдерживающих превосходящие силы России. Отсюда и резкость в высказываниях».

Что касается высказываний президента Зеленского в адрес соседнего Азербайджана, который проводит в отношении России схожую с Грузией политику, но «заслужил» более мягкую оценку руководства Украины, то тут, по мнению политолога, сыграла роль близость Баку с Турцией, с которой у Украины партнерские отношения:

«Зеленский имеет претензии не только к Грузии, но и к европейским державам, однако Турция и ее союзник Азербайджан выступают особняком. Да, они не ввели санкций, но оказывают как экономическую, так и военную помощь Украине. Не будем забывать, что от благосклонности Турции зависит блокировка военных судов России, которые не могут войти в Черное море. Эти страны, в отличие от Грузии, делают многое для Украины, и игнорировать это нельзя».

Необходимо отметить, что грузинские политики пока никак не прокомментировали последние заявления президента Украины.