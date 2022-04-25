Стать беженцем: что рассказывают украинцы, бежавшие в Тбилиси от войны? Как их встретила грузинская столица и каким они видят свое будущее? Один день из привокзальной гостиницы в Тбилиси, где было размещено несколько десятков беженцев из Украины.
Выжившие. Истории украинцев, рассказанные в номерах привокзальной гостиницы Тбилиси
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