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Выжившие. Истории украинцев, рассказанные в номерах привокзальной гостиницы Тбилиси

Выжившие. Истории украинцев, рассказанные в номерах привокзальной гостиницы Тбилиси
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Выжившие. Истории украинцев, рассказанные в номерах привокзальной гостиницы Тбилиси

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Стать беженцем: что рассказывают украинцы, бежавшие в Тбилиси от войны? Как их встретила грузинская столица и каким они видят свое будущее? Один день из привокзальной гостиницы в Тбилиси, где было размещено несколько десятков беженцев из Украины.

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