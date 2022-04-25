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Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против Иванишвили
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его активов на Западе. Об этом Арахамия пишет в своем Telegram-канале.
Украинский политик уверен, что «главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой».
«Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед», – пишет Арахамия.
В подтверждение своих слов Арахамия поделился ссылкой на записи телефонных разговоров, предположительно, Бидзины Иванишвили с российским бизнесменом, экс-главой совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Запись была размещена сегодня в Youtube, её подлинность не подтверждена.
В разговоре речь идёт о визите в Грузию, предположительно, бизнесмена Али Узденова – вице-президента АФК «Система». Евтушенков говорит, что «есть идея по поводу зерна». Он просит Иванишвили встретиться с Али, который передаст ему послание Евтушенкова. Согласно одному из телефонных разговоров, Али Узденов в Тбилиси, вероятно, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Запись разговоров Иванишвили и Евтушенкова, по информации авторов утечки, была сделана 10 и 12 марта. При этом в апреле попавший под западные санкции Евтушенков покинул пост главы совета директоров АФК «Система». В 2021 году Евтушенков занял 41 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов Forbes с состоянием 3,4 млрд долларов.
Отметим, что на прошлой неделе Давид Арахамия встретился в Киеве с лидерами грузинской оппозиции.
Другие новости дня
Зураб Махарадзе больше не возглавляет грузинскую прокремлевскую партию
Зураб Махарадзе, который долгое время был лицом работающей в Грузии ультраправой, пророссийской группы Alt-Info, был снят с поста председателя ее политического крыла. Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в открытом доступе.
Как пишет СОВА со ссылкой на OC Media, 11 апреля Общественный реестр Грузии одобрил назначение Георгия Кардава на должность председателя «Консервативного движения», политического ответвления Alt-Info. Как следует из документов, партия подала соответствующее прошение 28 марта.
Махарадзе был лицом насильственной экстремистской группы Alt-Info, владеющей сегодня лицензированным телеканалом, с самого начала ее существования, когда она, в 2019-м, еще будучи онлайн платформой, только начала привлекать к себе внимание.
Причины замены Махарадзе остаются неизвестными, произошли они после его внезапного исчезновения из поля зрения общественности.
13 марта Махарадзе опубликовал в интернете видео в котором сообщил, что из-за работы «в другом формате» месяц его не будет ни в Тбилиси, ни в эфире Alt-Info, где он регулярно выступал.
Один из основателей Alt-Info Константин Моргошия тогда опроверг слухи о том, что на фоне российского вторжения в Украину Махарадзе уехал в РФ, но от дальнейших разъяснений Моргошия отказался.
Во время вторжения в Украину погибло больше 30 старших офицеров
Российская армия потеряла как минимум 317 офицеров за два месяца войны с Украиной, треть погибших — это старший и высший командный состав, в звании от майора до генерал-майора. Об этом говорится в исследовании издания "Медиазона" о погибших российских военных.
Россия не раскрывает потери в войне с Украиной, в последний раз официальное сообщение об этом было ровно месяц назад. Тогда министерство обороны заявляло о гибели 1351 военнослужащего. Украинская сторона, не раскрывая свои потери, заявляет, что Россия потеряла убитыми более 20 тысяч человек.
"Медиазоне" удалось изучить сообщения о гибели более 1700 россиян в войне, появлявшихся в открытых источниках. Согласно исследованию, большие потери армия несла с первых дней войны. Большинство погибших — военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках: Дагестане и Бурятии.
Большинство погибших, о возрасте которых известно, в возрасте 21-23 лет. Значительные потери понесли силы ВДВ морской пехоты и спецназа, которые являются наиболее подготовленными военными в российской армии — таких среди известных погибших около трети.
Среди погибших российские сообщения подтвердили гибель 44 офицеров в звании от майора до подполковника. Кроме того, признана гибель двух генерал-майоров. Украинская сторона настаивает, что смогла убить 10 генералов. В условиях военного времени эти утверждения плохо поддаются проверке, однако стороны вооружённых конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать успехи противника.
В Якутии активиста задержали за антивоенную акцию «Жених приехал»
В Якутске полиция задержала активиста Айхала Аммосова, который вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Глава республиканского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией". Что именно вменяют активисту, не уточняется.
Аммосов подписал свою фотографию у бюро ритуальных услуг: "Груз 200 едет". Ранее он возложил цветы и зажёг свечи у мемориальной плиты "Город-герой Киев" и написал на растяжке к 100-летию якутской АССР: "Якутия будет свободной".
- Фраза "Жених приехал" — это цитата из фильма Алексея Балабанова "Груз 200", которая относится к погибшему в Афганской войне советскому военнослужащему.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Министр обороны Грузии призвал Украину забыть об обидах
Мы делаем максимум, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу, что мы их поддерживаем, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины — это по-настоящему братские народы, поэтому ему больно воспринимать такие действия со стороны грузинского правительства.
В свою очередь, Бурчуладзе отметил, что Грузия находится на первом месте по объему оказания Украине гуманитарной помощи. Министр обороны также считает ошибкой решение руководства Украины отозвать из Тбилиси своего посла, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Не менее важно, каким является отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Предположительно, по-моему, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», – сказал Бурчуладзе.
Министр также отметил, что «формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна». Он подчеркнул, что «Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям — ООН, Совета Европы и другим».
По мнению главы оборонного ведомства, «неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии».
Миссия ООН зафиксировала в Буче 50 преднамеренных убийств
Миссия ООН, работающая на территории Украины, зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в Буче. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, говорится в отчёте миссии.
Преступления в Буче – не единственные такого рода, отметила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.
При этом у наблюдателей ООН есть доказанные свидетельства убийств – как мирных жителей, так и военнопленных, – совершаемых всеми сторонами конфликта.
Кроме того, по словам Шамдасани, ООН пока не владеет информацией об актах геноцида в ходе боевых действий.
Москва все обвинения в жестокости по отношению к мирным жителям отвергает. Российская армия заявляет, что атакует исключительно военные объекты.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По последним данным ООН, с начала войны погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.
Глава Рады: норму о стремлении в НАТО из Конституции не исключат
Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что из Конституции страны не будут исключаться положения о стремлении Украины вступить в ЕС и НАТО, даже если на переговорах с Россией и другими странами будут достигнуты договорённости о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.
По словам Стефанчука, гарантии должны обеспечить безопасность страны в настоящем, а запись в конституции – это видение будущего, которое по сути носит декларативный характер.
Ранее тот же Стефанчук допускал возможность изменения Конституции в случае достижения договорённостей о гарантиях и нейтральном статусе Украины. Украинская делегация на последних на данный момент очных переговорах с Россией в конце марта в Стамбуле передала соответствующий проект. С тех пор, однако, никакого прогресса на переговорах не наблюдается.
В большом интервью "Украинской правде" Стефанчук рассказал ряд подробностей о начале российского вторжения в Украину. По его словам, "до последнего никто не верил, что начнётся полномасштабная война", несмотря на предупреждения разведок и политиков западных стран. "Мы основывались и на данных нашей разведки, и на другой информации, что они не решатся на полномасштабную войну", – утверждает Стефанчук.
По словам главы Рады, утром 24 февраля, когда началось вторжение, руководство Украины договорилось, что останется в Киеве. "Если будет надо, возьмём в руки автоматы и будем защищать свою страну". При этом на случай ударов с целью уничтожения лидеров страны трое руководителей Верховной Рады договорились находиться в разных местах. При этом сам парламент, даже в условиях, когда российские войска стояли в предместьях Киева, несколько раз собирался на заседания.
В телах убитых под Киевом нашли флешетты — дротики для поражения людей
В телах десятков мирных жителей, погибших в Буче и Ирпене, городах в Киевской области, обнаружены флешетты — дротики, использующиеся в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на врачей и судмедэкспертов.
Такие поражающие элементы активно использовались в снарядах перед второй мировой войной, но потом потеряли широкое распространение.
Однако на вооружении советской армии были снаряды для гаубиц ЗШ1 и ЗШ2, начинённые маленькими дротиками, похожими на те, что обнаружены в телах в Буче. Такие выстрелы, по всей видимости, сохранялись в штатных боекомплектах гаубиц обеих сторон конфликта и после развала Союза.
Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля рассказало американское издание The Washington Post. Отмечалось, что боеприпасы использовались в дни, когда город активно обстреливался обеими сторонами. В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует такие снаряды.
Ещё в 2015 году в использовании таких боеприпасов украинская сторона обвиняла пророссийских сепаратистов, получавших часть снаряжения из России, а те — украинскую армию. Такие снаряды не запрещены международными конвенциями, однако они запрещают использование неизбирательных боеприпасов в районах, где может пострадать мирное население.
- В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно о массовых жертвах среди мирного населения в освобождённых украинской армией населённых пунктах. Только по данным городских властей Бучи, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.
- Власти Украины назвали произошедшее геноцидом, совершённым российскими войсками. Москва причастность к этому отрицает. Пророссийские комментаторы утверждают, что большая часть погибших — жертвы артиллерийских обстрелов. Миссия ООН зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в одной только Буче — это может расцениваться как военное преступление.
ФСБ: задержаны люди, по заданию СБУ планировавшие убить Соловьёва
Президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что ФСБ "пресекла деятельность террористической группы", которая планировала убийство известного российского тележурналиста.
Имени журналиста он не назвал. РИА Новости впоследствии со ссылкой на ФСБ сообщило, что речь идёт о Владимире Соловьёве - одним из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающего прокремлёвские позиции. По сообщению ведомства, задержана группа "членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации", у которой изъяли "самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта". В Следственном комитете уточнили, что задержаны 6 человек, как утверждается, это граждане России. Задание убить Соловьёва якобы дала Служба безопасности Украины. Там российские утверждения пока не комментировали.
Соловьёв 23 апреля в своей программе говорил: "(президент Украины Владимир) Зеленский на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались". В понедельник он заявил РИА Новости, что "благодарит сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня".
По словам Путина, за подготовкой покушения стояли зарубежные спецслужбы. В этой связи он упомянул так называемую специальную военную операцию в Украине. Российский президент сказал, что страны Запада хотят расколоть российское общество, но оно "проявляет сплочённость, поддерживает вооружённые силы", так что страны Запада "на информационном поле терпят поражение". По словам Путина, они "одурачивают своих граждан, но терпят фиаско здесь, на территории России", из-за чего решили "перейти к террору".
Как заявил Путин, российским властям "пофамильно известны кураторы из ЦРУ", которые якобы стоят за операциями Украины против России и дают "такие советы, как убийство журналистов".
Президент России призвал сотрудников прокуратуры бороться с экстремизмом, в том числе с организацией несогласованных акций протеста и с распространением так называемых фейков. Он также заявил, что необходимо расследовать преступления, которые "неонацисты" якобы совершают в Украине.
- Каких-либо доказательств подготовки покушения на Соловьёва ни Путин, ни ФСБ пока не представили.
- Александр Лукашенко несколько месяцев назад, обвиняя своих политических противников в подготовке терактов в Беларуси, утверждал, что планировалось убийство телеведущего Григория Азарёнка: "Цель, цитирую, — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал" - говорил тогда Лукашенко.
В пожаре на оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны России в Твери погибли 17 человек. Об этом сообщается на сайте правительства области.
По информации властей региона, опознаны тела только пятерых погибших. Не менее 27 человек в результате пожара пострадали.
Пожар в научно-исследовательском институте начался 21 апреля. Площадь возгорания составила почти 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали более 240 человек. Было задействовано 60 единиц спецтехники и вертолет МИ-8. Потушить пожар удалось только на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Загоревшийся НИИ принимал участие в разработке "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.
WSJ рассказала о запрете Совета национальной безопасности США вводить санкции против Алины Кабаевой
Совет национальной безопасности США в последний момент остановил введение санкций против олимпийской чемпионки по художественной гимнастики Алины Кабаевой. Высшие американские чиновники опасались реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения отношений с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
Личную жизнь 39-летней Кабаевой часто связывают с президентом России. Из публикаций в СМИ можно сделать вывод, что спортсменка может быть матерью как минимум троих детей Путина, из этой же информации исходят и в Вашингтоне, пишет WSJ. Один из чиновников министерства финансов США, готовившего санкционные списки, сказал, что высшие американские чиновники опасаются, что Путин может "отреагировать агрессивно" на атаку на гимнастку.
Санкции США уже были введены против двух взрослых дочерей Путина от первого брака — Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, обе занимаются наукой и одновременно — государственным и окологосударственным финансированием крупных научных программ. Агентство Bloomberg отмечало, что ограничения против дочерей носят символический характер, так как неизвестно, есть ли у них активы за границей.
Кремль никогда не комментировал содержательно никаких сообщений о детях Путина, отказываясь признавать этот вопрос частью общественных интересов. Мать ещё одной предполагаемой дочери президента, 18-летней Елизаветы Кривоногих Светлана Кривоногих в санкционные списки также не попала.
Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Российские военные утром 25 апреля нанесли ракетные удары по меньшей мере по 5 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Об этом сообщает государственная железнодорожная компания Украины и главы администраций ряда областей.
По данным главы "Укрзализницы" Александра Камышина, есть пострадавшие, задержаны как минимум 16 пассажирских поездов. Повреждены тяговые подстанции, из-за чего пропал ток в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов. Это стратегически важные участки железной дороги, связывающие Киев и центральные районы Украины с западной частью страны.
Об обстреле железнодорожных объектов сообщили главы администраций Ровенской, Винницкой, Львовской областей. Удары нанесены по станциям в Жмеринке, Казатине, а также Красном Львовской области.
Как отмечает "Украинская правда" , разрушая железнодорожную инфраструктуру, Россия, вероятно, пытается затруднить поставки военной техники от западных стран.
Сообщается также, что вечером 24 апреля были нанесены несколько ракетных ударов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области. 1 человек погиб. Минобороны России подтвердило факт этих ударов, заявив, что "высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск". Об ударах по железной дороге в сводке не говорится.
Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщения о визите подтвердили утром в понедельник как Зеленский, так и представители США, которые уже покинули Украину и прибыли в Варшаву.
Это первый визит американских представителей на столь высоком уровне после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Накануне минуло 2 месяца с начала войны.
Визит не освещала пресса, американская сторона не сообщала о нём заранее, однако его анонсировал Зеленский на пресс-конференции в субботу.
Выступая в Варшаве, Блинкен сказал, что, по его оценке, Украина "добивается успеха" в войне против России, которая не достигает поставленных целей. По словам госсекретаря, независимая Украина "будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин".
По словам Блинкена, главной целью визита было показать высокий уровень поддержки Соединёнными Штатами властей Украины и её народа. Остин назвал выдающимися действия украинских войск, отразивших наступление на Киев.
По итогам визита было объявлено о выделении США более 300 млн долларов на новый пакет военной помощи для Украины. Также обсуждалось возможное возвращение посольства США из Львова в Киев.
С начала войны США и их союзники ввели против России несколько пакетов санкций, а также снабжают Украину оружием, номенклатура которого постоянно расширяется.
МИД РФ: ООН, ЕС и ОБСЕ «взяли в заложники» Женевские дискуссии
Женевские дискуссии по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
«Что касается Женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это – не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит «тройке» сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ), отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной, 56-й раунд», – сказал дипломат.
По его словам, эти участники дискуссий фактически «взяли в заложники» важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе «удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности».
«Так что вся ответственность за срыв переговоров – полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это – один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат», – отметил Гончар.
Он подчеркнул, что «недружественные и политизированные шаги западных партнеров не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе», могут «привести к возникновению неопределенности в этом регионе».
- 55-й раунд Женевских дискуссий прошел в декабре прошлого года, после которого стороны сообщили о проведении следующего раунда 29-30 марта 2022 года. Руководитель югоосетинской делегации Константин Кочиев в конце марта заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.
В Словении партия премьер-министра проигрывает выборы в парламент
Словенская демократическая партия, возглавляемая действующим премьер-министром Янезом Яншей, проигрывает парламентские выборы. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчёта голосов после закрытия участков на выборах в воскресенье, 24 апреля. Глава правительства в стране назначается депутатами.
После подсчёта 67,4 процентов голосов результаты таковы: за проевропейское "Движение "Свобода", возглавляемое бизнесменом Робертом Голобом, проголосовали чуть больше 34 процента граждан страны. На втором месте идет Словенская демократическая партия, которую возглавляет Янша, с 24%, на третьем - "Новая Словения - Христианские демократы" с 7 процентами, на четвертом - "Социальные демократы" с 6,6 процентами. Партия "Левых" балансирует на грани проходного барьера в четыре процента.
63-летнего Яншу обвиняют в авторитарном давлении на политику Словении, в попытках нарушения верховенства права, давлении на СМИ и правозащитников. Экзит-поллы после закрытия участков показали даже большее преимущество "Свободы" — согласно опросам, за неё проголосовали около 36 процентов избирателей, а за партию Янши — 22,5 процента.
- Голоб, как и Янша, поддерживает санкции против России и поддержку Украины со стороны ЕС. Однако он обвиняет действующего премьер-министра в том, что тот пытается использовать тему войны для укрепления своей власти.
В Брянске ночью загорелась нефтебаза «Транснефти»
В Брянске горит нефтебаза "Транснефть Брянск Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировать людей из-за пожара не будут. Причины пожара пока не установлены. Комментарий "Транснефть-Дружбы" пока получить не удалось.
МЧС cообщило о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска ночью. Позже источники "Интерфакса" и РИА Новости сообщили о ещё одном пожаре, который произошел на нефтебазе в другой части города. Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров, рассказал собеседник "Интерфакса". Украинские СМИ утверждают, что горел военный объект, предположительно склад боеприпасов.
По ряду сообщений, пожарам предшествовали взрывы. Baza публикует видеозапись предположительно с камеры наблюдения, свидетельствующую в пользу этой версии.
Брянская область граничит с Украиной, где идут боевые действия. Город Брянск расположен более чем в 100 км от границы с Украиной, что практически исключает ракетный удар с украинской территории.
"Транснефть-Дружба" - дочернее общество "Транснефти". В ведении предприятия находится нефтепровод "Дружба", по которому осуществляются поставки нефти из России в Европу.
В Брянской области до 25 апреля действует высокий уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз утвеерждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. В начале апреля власти другого приграничного российского региона - Белгородской области - обвинили Украину в обстреле нефтебазы на территории Белгорода. В понедельник глава Курской области заявил, что были сбиты 2 ударных беспилотника.
В бельгийском порту застряли 8 тысяч автомобилей премиум-класса для России
В бельгийском порту Зебрюгге застряли около 8 тысяч дорогих автомобилей, предназначавшихся для отправки в Россию. Они не смогут попасть туда из-за санкций Евросоюза. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Автомобили, среди которых есть Lexus, Cadillac и Mercedes, в начале апреля прибыли из Азии, пишет издание. Предполагалось, что они будут переправлены в российские порты. Но в марте Евросоюз запретил экспортировать в страну предметы роскоши. В том числе - машины, стоимостью более 50 тысяч евро.
ЕС ввел несколько пакетов санкций против России из-за вторжения в Украину. Запрет на экспорт предметов роскоши, включая автомобили и ювелирные изделия, был включен в четвертый пакет санкций.
Помимо автомобилей, в порту застряли и другие товары, которые следовали в Россию, в том числе это запчасти для самолетов, химикаты и полупроводники. Всего в порту для проверки заблокированы более тысячи контейнеров.
Автор чеченского оппозиционного канала 1ADAT отказался от анонимности
Активист Ибрагим Янгулбаев – брат правозащитника Абубакара Янгулбаева и сын арестованной по обвинению в нападении на полицейского Заремы Мусаевой – отказался от анонимности и рассказал о связи с оппозиционным чеченским движением 1ADAT. Янгулбаев – один из его создателей и руководителей.
Появившееся в 2020 году движение долго оставалось анонимным. Как сообщил Ибрагим Янгулбаев Кавказ.Реалии, он намеренно не комментировал причастность к 1ADAT даже после того, как чеченские СМИ заявили о связи его семьи с движением. По его словам, ему не хотелось играть на «информационном поле кадыровцев» и отвлекать внимание от ареста матери.
«В январе, когда мать задержали, не хотелось идти на поводу кадыровцев и акцентировать внимание на 1ADAT, нам было важно помочь матери. Сейчас, когда в очередной раз продлен арест, стало понятно – это дело затянется надолго, поэтому я решил деанонимизироваться. Многие и так знали о моей связи с движением», – рассказал активист.
Собеседник уточнил, что в команде 1ADAT более 30 человек, которые занимаются сбором информации, написанием текстов, производством видеороликов, правозащитной работой. Кроме того, по его словам, у движения несколько сотен информаторов в Чечне – от рядовых жителей до чиновников и военных. Например, именно от них, как заявляют в 1ADAT, поступает информация о действиях кадыровцев в ходе военной агрессии России на территории Украины.
- 20 января сотрудники МВД Чечни ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы Мусаева набросилась на составлявшего протокол участкового. Кадыровцы обвинили семью Янгулбаевых в модерировании телеграм-канала 1ADAT.
- Адвокат смог впервые попасть к Зареме Мусаевой лишь через две недели после ее похищения. Во время суда по мере пресечения Мусаева была без сознания.
- В ноябре Роскомнадзор заблокировал на территории России часть интернет-ресурсов оппозиционного властям Чечни движения 1ADAT на основании решения Заводского суда Грозного. Среди поводов для блокировки заместитель прокурора Чечни назвал публикации про «преступный кадыровский режим».
В Западной Грузии скончался мужчина, пострадавший во время игры «лело бурти»
Традиционная игра «лело бурти», которая устаивается ежегодно на Пасху в селе Шухути Ланчхутского муниципалитета (регион Гурия) завершилась трагедией – скончался один из участников. Об этом сообщают местные СМИ.
Согласно распространившейся информации, во время игры 47-летний мужчина получил серьезные травмы, после чего его отвели домой, однако состояние пострадавшего ухудшилось, и он был госпитализирован. Спасти пациента врачам не удалось.
Вес кожаного мяча, которым в этом году играли жители Шухути, составил 16,5 кг. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции
Эммануэль Макрон стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции. Он победил во втором туре президентских выборов правопопулистского кандидата Марин Ле Пен в воскресенье, 24 апреля. Это следует из предварительных результатов выборов, опубликованных после закрытия участков.
Избирательные участки закрылись в крупных городах Франции в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве), остальные - на час раньше. Согласно предварительным результатам, 44-летний Макрон набрал 58 процентов процентов голосов. У Ле Пен - 42 процента, сообщает газета Le Figaro.
Эти же соперники встретились во втором туре на предыдущих выборах 5 назад, в мае 2017 года. Тогда отрыв Макрона был выше: за него проголосовали 66,1 процента избирателей, за Ле Пен - 33,9 процента. Против президента в этот раз выступали участники массовых протестов так называемых желтых жилетов, недовольных повышением цен на топливо, налогами и снижением уровня жизни. 53-летняя Ле Пен, в свою очередь, смягчила часть своей риторики, в том числе де-факто отказавшись агитировать за выход из Евросоюза.
Многие европейские лидеры поддержали Макрона, выразив опасения, что победа Ле Пен нанесет ущерб ЕС. Они также обвинили ее в лояльном отношении к президенту России Владимиру Путину. В апреле газета The New York Times сообщала, что Евросоюз планирует ужесточить санкции против российских энергоносителей после переизбрания Макрона, чтобы повышение цен на топливо до голосования не снизило его шансы на победу.
Макрон стал одним из немногих лидеров ЕС, находившихся в контакте с Владимиром Путиным после вторжения России в Украину. Однако его позиция постоянно ужесточается. Его администрация дает понять, что готова к эмбарго на нефть и газ из России: французская экономика зависит от них меньше, чем другие крупные страны Евросоюза.
Бибилов прокомментировал решение суда об отмене даты проведения второго тура выборов
«Назначение повторных выборов президента Южной Осетии на четверг, 28 апреля, расходится с законом, определяющим проведение голосования именно в воскресенье», - заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Инстаграм президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов.
«Я не знаю, когда пройдут повторные президентские выборы, это должна определить ЦИК. Как известно, состоялся суд, он признал незаконным назначение выборов на 28 апреля. Если следовать логике, конечно, мы вышли из того требования, которое есть в законе, о назначении повторного голосования на срок не позднее, чем 15 дней, - сказал президент. – Назначение выборов в четверг очень расходится с законом, который определяет проведение выборов именно в воскресенье, это делается потому что люди в этот день не работают, они могут спокойно прийти и выполнить свой избирательный долг».
Он также обратил внимание на то, что «даже в случае объявления 28 апреля в республике выходным днем, невозможно осуществить то же самое и в России, и в Абхазии».
«В Москве, Владикавказе, Сухуме также открываются участки по выборам президента нашей республики, где голосуют наши граждане, проживающие там, это около 20 процентов избирателей. И эти люди отдают свои голоса не только Анатолию Бибилову, они отдали предпочтение и другим кандидатам в первом туре, и, соответственно, во втором туре будут голосовать за одного из двух претендентов на должность главы государства. Поэтому проводить выборы в будний день – означает нарушать их конституционные права», - заметил Анатолий Бибилов.
Он выразил надежду, что повторные выборы пройдут в рамках закона.
«Никаких претензий к решению ЦИК мы не будем иметь, никак на нее не влияем. Все видели, что во время первого тура ни одна жалоба не поступила в Центризбирком, хочется выразить ему благодарность за такую работу. Надеюсь, решение он примет именно в рамках закона, а народ получит возможность прийти и проголосовать за того кандидата, чьи позиции ему ближе», - заключил югоосетинский лидер.
Сепаратисты задержали нескольких сотрудников ОБСЕ в Украине
В Донецкой и Луганской областях Украины - на территориях, подконтрольных так называемым «ДНР» и «ЛНР» - задержаны несколько сотрудников миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«ОБСЕ крайне обеспокоена тем, что члены национальной миссии ОБСЕ были лишены свободы в Донецке и Луганске. Организация использует все доступные каналы, чтобы содействовать их освобождению», - сообщается в твиттере организации.
Речь, по всей видимости, идет об украинских сотрудниках миссии, которая работала в Украине, включая неподконтрольные Киеву районы Донбасса, с 2014 года. С 1 апреля нынешнего года миссия ОБСЕ прекратила работу, поскольку Россия заблокировала продление ее мандата. Власти самопровозглашенных «народных республик» потребовали, чтобы сотрудники организации покинули их территорию до конца апреля.
В субботу власти самопровозглашенной «ЛНР» заявили, что некоторые члены персонала ОБСЕ осуществляли «разведывательную деятельность», якобы передавая информацию о деятельности сепаратистов министерству обороны Украины. Представители «ЛНР» заявляли о задержании двух сотрудников миссии ОБСЕ. Сепаратисты «ДНР» о задержаниях не сообщали.
Украина предложила России «реальное пасхальное перемирие» в Мариуполе
Украина - в праздник Пасхи, который сегодня отмечают православные христиане - вновь предложила России пасхальное перемирие для эвакуации людей из Мариуполя и с территории завода «Азовсталь», где продолжают удерживать оборону украинские военные.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня написал в соцсетях:
«Предлагаю РФ подумать об остатках репутации. Для этого необходимы всего три “мариупольских шага”.
1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие в Мариуполе.
2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
3. Согласиться на специальный раунд переговоров, чтобы мы забрали/обменяли военных».
Предложения о специальных переговорах по ситуации в Мариуполе украинская сторона выдвигала и раньше, но Россия на них не ответила. Попытка организовать накануне гуманитарный коридор из Мариуполя сорвалась – это признали обе стороны.
Три дня назад российский президент Владимир Путин распорядился не штурмовать “Азовсталь”, - после того как получил доклад министра обороны Сергея Шойгу об установлении контроля над остальной территорией Мариуполя. В тот же день Россия отклонила предложение (сделанное 19 апреля) генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша о пасхальном перемирии в Украине, заявив, что эта передышка позволит собраться с силами украинским войскам.
Российские войска продолжают наносить удары по территории «Азовстали».
Находящийся на территории «Азовстали» заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламарь утром 24 апреля записал видеообращение с призывом сделать все, чтобы освободить людей из Мариуполя: «Сегодня Пасха и, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать… В это время, когда вы отправляете пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей».
Ранее сообщалось, что на территории завода укрываются по меньшей мере сотни мирных жителей Мариуполя.
Российские военные неоднократно заявляли о готовности предоставить гуманитарный коридор для выхода с «Азовстали», но от украинских военных они при этом требуют сдаться в плен.
Международный комитет Красного креста в воскресенье выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Мариуполе и призвал немедленно обеспечить в город гуманитарный доступ, а также безопасный коридор для выхода с «Азовстали» для мирных жителей и раненых.
Бои в Мариуполе продолжаются почти 2 месяца, за это время большая часть города - важного порта на юге Донецкой области - была разрушена. По оценкам (точное число жертв установить не представляется возможным) погибли тысячи мирных жителей. Большая часть города сейчас под контролем российских военных и сепаратистов «ДНР».
Алексей Арестович: Кадыров приезжал в Мариуполь после «неприятного разговора» с Путиным
Из-за низкой боеспособности военных из Чечни во время агрессии России в Украине у главы республики Рамзана Кадырова был «неприятный разговор» с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего чеченские подразделения перебросили в Мариуполь. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
В интервью «Медузе» Арестович рассказал о значительных потерях среди военных с Северного Кавказа – по его словам, погибли или ранены не менее пяти тысяч человек из кавказских республик, включая Чечню.
«Но только я знаю, по-моему, три случая, когда накрывали кадыровские колонны артиллерией и авиацией, причем там 30-40 машин за раз. Они и в наземные засады попадали, и наш спецназ их очень сильно почикал. Настроение у них сразу упало – еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии», – сказал Арестович.
После этого, по словам политика, у Кадырова был «очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности». Затем военных из Чечни, по словам Арестовича, перебросили в Мариуполь, куда к ним приезжал Кадыров.
«За эту героическую вылазку [Кадыров] получил звание генерал-лейтенанта», – утверждает Арестович.
Собеседник «Медузы» добавил, что в реальных боях кадыровцы не участвуют, но записывают «смешные видео»: «Они движутся в третьем-четвертом эшелоне – чтобы посниматься, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженных, они принимают участие».
С 4 марта Кадыров порядка 30 раз заявлял в своем телеграм-канале о скором взятии украинского Мариуполя, который находится в блокаде российских военных, в том числе подразделений полка МВД и Росгвардии из Чечни.
8 апреля в Грозном прошло вручение Кадырову погон генерал-лейтенанта.
- Кавказ.Реалии проанализировал, чем прославились в России бойцы Кадырова – оказалось, что многие из них были причастны к пыткам и убийствам людей и до войны в Украине. Как минимум двое из воюющих являются киллерами в розыске, семеро имеют отношение к массовым пыткам и досудебным расправам над жителями Чечни, один военный вовсе считался мертвым.
- Из чеченского города Гудермес в зону боевых действий в Украине направились очередные «добровольцы». Они прошли подготовку на базе расположенного там российского университета спецназа, говорится в репортаже ЧГТРК «Грозный».
В Грузию доставлены тела добровольцев, погибших в Украине
В Тбилиси доставлены тела двух грузинских добровольцев - Зазы Бицадзе и Алика Цаава, погибших в ходе боевых действий в Украине. В столичном аэропорту их встречали родственники, друзья и рядовые граждане, сообщает SOVA.
Заза Бицадзе и Алик Цаава погибли в Луганской области, недалеко от Рубежного, 16 апреля, когда ехали в город за телом погибшего незадолго до этого грузинского добровольца Аркадия Касрадзе.
Накануне тело Касрадзе также было доставлено на родину. Гражданская панихида прошла в храме Кашвети в Тбилиси, после чего гроб с телом бойца отвезли в Гори. Он будет похоронен с воинскими почестями на родовом кладбище.
Тело другого грузинского героя, Бахвы Чикобавы, убитого в районе осажденного Мариуполя, до сих пор не доставлено на родину.
В ходе войны на Украине погибли уже девять грузинских добровольцев.
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