Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против Иванишвили

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его активов на Западе. Об этом Арахамия пишет в своем Telegram-канале.

Украинский политик уверен, что «главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой».

«Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед», – пишет Арахамия.

В подтверждение своих слов Арахамия поделился ссылкой на записи телефонных разговоров, предположительно, Бидзины Иванишвили с российским бизнесменом, экс-главой совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Запись была размещена сегодня в Youtube, её подлинность не подтверждена.

В разговоре речь идёт о визите в Грузию, предположительно, бизнесмена Али Узденова – вице-президента АФК «Система». Евтушенков говорит, что «есть идея по поводу зерна». Он просит Иванишвили встретиться с Али, который передаст ему послание Евтушенкова. Согласно одному из телефонных разговоров, Али Узденов в Тбилиси, вероятно, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Запись разговоров Иванишвили и Евтушенкова, по информации авторов утечки, была сделана 10 и 12 марта. При этом в апреле попавший под западные санкции Евтушенков покинул пост главы совета директоров АФК «Система». В 2021 году Евтушенков занял 41 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов Forbes с состоянием 3,4 млрд долларов.

Отметим, что на прошлой неделе Давид Арахамия встретился в Киеве с лидерами грузинской оппозиции.