Ираклий Гарибашвили как невидимая рука топливного рынка

Когда подешевеет топливо? Этот вопрос сегодня в Грузии волнует каждого. Цены на горючее остаются на рекордно высоком уровне, хотя мировые цены на нефть снижаются. Тенденция не меняется несколько недель, не помог даже призыв премьера к импортерам.

Несмотря на то, что мировые котировки на нефть снизились за период с 30 марта на 15 долларов, цены на автозаправках Грузии за это время не упали ни на тетри. У импортеров нефтепродуктов своя аргументация относительно высокой цены на топливо – они объясняют происходящее высоким спросом в мире на нефтепродукты. Однако, несмотря на пессимистичное заявление компаний, в обществе крепится ожидание, что цены на топливо снизятся со следующей недели, где важным фактором является не только понижение цен на мировых рынках, но и существенное укрепление национальной валюты – на 45 пунктов по отношению к доллару за последний месяц.

Необходимо отметить, что эти ожидания появились ровно две недели назад, после заседания правительства, когда премьер-министр Ираклий Гарибашвили призвал импортеров топлива пойти навстречу населению:

«У меня есть ожидание, дорогие импортеры топлива, войти в положение нашего населения и скорректировать цены на топливо. Мировые рынки постепенно выходят из шока, обусловленного войной в Украине, но тенденция говорит о снижении котировок. У меня есть информация, что некоторые группы уже завозят более дешевое топливо, поэтому чем быстрее произойдет снижение цен, тем лучше».

Впрочем, призыв премьера не возымел никакого эффекта, цены сохранились на прежнем уровне, приблизительно 4 лари за бензин марки Премиум (АИ 95).

Глава Ассоциации импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили считает, что директивы сверху контрпродуктивны – рынок сам выработает взаимоприемлемое решение:

«Я не могу предсказать, когда цены пойдут вниз, все зависит от будущих контрактов. Если это неизбежный процесс, то он обязательно произойдет. На рынке здоровая конкуренция, и каждая компания принимает решение индивидуально».

По словам главы Антикоррупционного движения Васила Урушадзе, заявление Гарибашвили может вызвать только недоумение, так как бизнес самостоятельно определяет ценовую политику на рынке. По мнению эксперта, заявление Гарибашвили содержит другой подтекст:

«Цены на бензин определяются на отдельной торговой площадке, и она не имеет прямого отношения к котировкам сырой нефти. Сейчас не наблюдается динамики к снижению, и мы видим, что заявление премьера не возымело действия, и оно выглядело в данной ситуации абсолютно дилетантским. Если же рассматривать его риторику всерьез, то получается, что премьер информирован о картельном сговоре на рынке. Однако дело в другом – правительство этим заявлением как бы попыталось отвлечься от факта, что треть цены на топливо – это акцизный налог, и если оно уж так печется о нуждах населения, пусть снизит его в рамках громогласных заявлений правительства о затягивании поясов в кризисный период».

В целом, по мнению эксперта, в нынешней ситуации поступающие из правительства сигналы можно рассматривать и как призыв к закупке дешевого топлива из России, которая рассматривает Грузию в качестве одной из площадок в деле обхода санкций по торговле нефтепродуктами. Работа его организации в этом направлении ведется, пообещал эксперт.