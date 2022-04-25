Пасхальное слово Путина

Россия и Украина не договорились о гуманитарном коридоре из «Азовстали». Москва отказалась от временного прекращения огня в дни Пасхи, на это обратил внимание мирового сообщества в своем сегодняшнем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Он благодарит США за дополнительную военную помощь, о которой сообщили приехавшие накануне в Киев министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен. Российский президент Владимир Путин в очередной раз подверг критике Запад за поддержку Украины.

Российская армия сделала эту Пасху красной не только по формальному календарю, но и красной от крови, сказал в своем сегодняшнем видеообращении президент Владимир Зеленский, перечислив города и области, которые подверглись российским обстрелам 24 апреля:

«Россия «поздравила» Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству, ракетным ударом по Полтавской области, ракетными ударами по Кременчугу. Для чего был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине. Уничтожение, которое не прекратилось даже в самый большой православный праздник. Так христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины? Которые обстреляли Чугуев Харьковской области. Которые убили на Пасху еще двоих детей в Донецкой области – девочек пяти и четырнадцати лет. Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью сделанное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос».

Тем не менее глава украинского государства настроен оптимистично. Дополнительную военную помощь в размере 713 миллионов долларов США ему лично гарантировали приехавшие накануне в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. И это, по предварительным оценкам, увеличит американскую военную помощь Украине с момента российского вторжения до 3,7 миллиарда долларов. Какую цель ставит Вашингтон, рассказал министр обороны Ллойд Остин на обратном пути из Киева в Польшу.

«Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной, демократической страной, способной защищать свою суверенную территорию. Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не могла больше делать то, что она сделала во время вторжения в Украину. Они уже потеряли много военного потенциала, и мы хотим, чтобы у них не было возможности очень быстро воспроизвести этот потенциал. Первый шаг к победе – это вера в то, что вы можете победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будут правильное оборудование, правильная поддержка», – заявил министр обороны США.

«Мы не знаем, как будет развиваться следующая часть этой войны, но мы знаем, что суверенная, независимая Украина будет существовать намного дольше, чем Владимир Путин на сцене», – добавил в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен:

«С точки зрения военных целей Россия уже потерпела поражение, а Украина уже добилась успеха, потому что главная цель, которую поставил перед собой президент Путин, по его собственным словам, состояла в том, чтобы полностью подчинить Украину, вернуть ее в состав России, лишить ее суверенитета и независимости. ... А этого не произошло и явно не произойдет».

Обещанная военная помощь даст Киеву возможность самой закрыть небо, о чем тщетно просило украинское руководство НАТО.

– Этот вопрос закрыт, – заявляет советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью «Медузе», подытоживая 60 дней российской интервенции:

«Что нам нужно, – это система противовоздушной обороны, которую нам уже предоставляют. А небо мы и сами закроем».

Украинские власти призывают ЕС следовать примеру США в ходе разработки шестого пакета так называемых умных санкций против России. Это больше касается эмбарго на российские энергоносители, однако единодушия по этому вопросу до сих пор нет среди стран ЕС. К этим призывам из Киева сегодня добавил свой глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. Он в своем Telegram-канале просит США и ЕС ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его активов на Западе.

Украинский политик уверен, что «главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой».

«Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по отношению к Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетия вперед», – пишет Арахамия.

Накануне и президент Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию грузинских властей, четко дав понять, что Тбилиси не следует ждать отозванного посла Украины обратно, пока официальный Тбилиси не сменит свою позицию.

По всей вероятности, недопонимание между Киевом и Тбилиси на этой неделе может углубиться. Сегодня в Грузии выходной день в связи с пасхальными праздниками. Из представителей власти заявление пока сделал лишь министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, он назвал ошибкой отзыв украинского посла из Грузии.

Обвинений Арахамия в адрес основателя правящей силы «Грузинской мечты» в Москве не комментировали. Там больше сосредоточены на заявлениях представителей американских властей и лидеров ЕС. Российский президент Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры, заявил:

«К нашему удивлению, дипломатические работники высокого ранга в Европе и в Соединенных Штатах призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности для того, чтобы одержать победу на поле боя. Такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе – дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка, не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе. Поддержку наших людей на Донбассе, на самом деле».

Обвинил российский президент украинские власти и военных в нарушении прав человека, а также в попытке устроить теракты в России. Он же сообщил о предотвращении нападения на известного прокремлевского журналиста Владимира Соловьева, что в Киеве назвали «выдумкой». Из слов Путина следует, что Россия не намерена отказываться от своих планов. Об этом свидетельствует и тот факт, что сегодня стороны не смогли договориться об открытии гуманитарного коридора для эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе. Без ответа осталось предложение Киева провести специальный раунд переговоров рядом с «Азовсталью».

Для обсуждения ситуации в Украине завтра, 26 апреля, в Москву приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а после этого направится в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Отдельно пытается организовать встречу двух президентов и глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган. Однако наблюдатели прорыва не ждут. Как пишет Financial Times, «Владимир Путин потерял интерес к дипломатическим усилиям по прекращению войны с Украиной, поэтому западным лидерам все сложнее предположить, когда завершится эта война».