Евтушенков подтвердил, что вице-президент АФК «Система» встречался с премьером Грузии

Российский бизнесмен Владимир Евтушенков подтвердил в эксклюзивном интервью грузинской оппозиционной телекомпании «Формула», что вице-президент его бывшей компании АФК «Система» Али Узденов находился в Тбилиси и провел встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

При этом Евтушенков утверждает, что Гарибашвили и Узденов «говорили об отдыхе».

Что касается своего разговора с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили, то Евтушенков сказал, что в последний раз поздравил Бидзину Иванишвили с днем рождения, а деловые отношения его с ним никогда не связывали.

День рождения Бидзина Иванишвили отмечает 18 февраля, в этом году ему исполнилось 66 лет. Между тем авторы записи считают, что она была сделана 10 и 12 марта, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Распространены миллионы записей, многие из них – фейки. В Грузии был Али Узденов, он встречался и с премьером. Не помню, когда именно, кажется, в марте. Никакой политической цели не было: кажется, они говорили об отдыхе. Лучше спросите у него. В любом случае, это был обычный визит. С Иванишвили меня не связывают деловые отношения, только дружеские. Даже когда у Иванишвили был бизнес, мы всегда просто дружили», – сказал Евтушенков.

В Грузии возник скандал после распространения в сети аудиозаписи , на которой, как утверждают авторы публикации, российский олигарх Владимир Евтушенков по телефону разговаривает с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и просил его оказать какую-то услугу, связанную с «зерном».

Подлинность записи, которая размещена на YouTube-канале Cyber Kmara, пока не подтверждена. 13 апреля стало известно о том, что на Евтушенкова распространились санкции Великобритании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК «Система».