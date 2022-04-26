Антониу Гутерришу показали русское мироустройство

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается договориться с российскими властями. На встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он предложил создать контактную группу для решения гуманитарных вопросов в Украине и прежде всего на «Азовстали». Сергей Лавров в сложившейся ситуации вновь обвинил НАТО и украинские власти. Тем временем украинская власть предупреждает о гуманитарной катастрофе в Херсонской области, где продолжаются бои.

«Действия России в Украине противоречат уставу ООН», – заявил генсек ООН Антониу Гутерриш после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Он также отметил, что, несмотря на то, что Москва называет их спецоперацией, ООН расценивает это как вторжение в суверенную страну. Антониу Гутерриш предлагает создать специальную контактную группу:

«Я предлагаю координированную работу с ООН при участии Международного Комитета Красного Креста, представителей российских и украинских сторон, чтобы создать действительно безопасные гуманитарные коридоры, эвакуировать граждан из «Азовстали» и города в любом направлении, которое они выберут, и предоставить им необходимую гуманитарную помощь. Речь не только о том, что происходит в Украине. Мы видим ударные волны по всему миру, драматический рост цен на продукты питания, который начался еще в прошлом году, и сотни миллионов уязвимых людей страдают от этого. И все это усилилось пандемией COVID-19».

Во всем следует винить НАТО под эгидой США и украинские власти, считают в Москве. «Что касается контекста нашего геополитического пространства, все это делалось в интересах сдерживания РФ, именно в этих целях, последовательно, долгие годы Украина использовалась как площадка, плацдарм для раздражения и сдерживания нашей страны. Поощрялась активность украинского руководства в продвижении законодательства, запрещающего русский язык, русские СМИ, русскую культуру и вообще все русское, по сути дела, параллельно с этим законодательно закреплялись шаги, продвигавшие и продвигающие до сих пор нацистскую теорию, нацистскую практику», – заявил в ответ министр иностранных дел Сергей Лавров.

Несколькими часами ранее в интервью Первому каналу министр иностранных дел затронул вопрос и об угрозе применения ядерного оружия:

«Риски весьма и весьма существенные, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало, опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать».

И в этом вопросе глава российского внешнеполитического ведомства всю ответственность возлагает на западных партнеров Украины. Лавров также отметил, что украинские власти не заинтересованы в мирных переговорах, хотя контакты на уровне экспертов с двух сторон продолжаются. Претензии к украинскому руководству есть и президента Владимира Путина. В телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, касаясь вопроса Мариуполя, как сообщается в пресс-релизе Кремля, Путин «отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся. Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в пресс-релизе.

В ответ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter прокомментировал слова Сергея Лаврова о ядерной угрозе.

«Россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о «реальной» опасности третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность», – написал Кулеба.

О том пути, который прошла Украина за два месяца, говорил в сегодняшнем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский:

«24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. Кое-кто говорил – три дня. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину – выигрышная. А теперь… Теперь все это знают».

Глава украинского государства, перечислив города, подвергавшиеся интенсивным обстрелам со стороны российских войск, вновь напомнил, что в безопасности не могут чувствовать себя и другие европейские страны:

«Буча, Бородянка, Гостомель, Ахтырка, Чернигов и Сумы, Изюм, Харьков, Волноваха, Золотое, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Мариуполь... Ракетами по Одессе и Краматорску, Житомиру, по Львову, Кременчугу и Кривому Рогу... По всем городам и общинам Украины… Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, Тбилиси, Хельсинки, Вильнюс, Варшаву, Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давно-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы».

Украинские власти заявляют, что, кроме Мариуполя и Харькова, ситуация в Херсонской области, где идут бои, близится к гуманитарной катастрофе. В Киеве с нетерпением ждут решений ЕС по новому пакету санкций против РФ на этой неделе, а также военной помощи, которую накануне обещал министр обороны Ллойд Остин. Сегодня он на американской базе в Германии Рамштайн провел совещание со своими коллегами, представителями около сорока стран.

В Киеве также ждут генсека ООН Антониу Гутерриша, который поздно вечером собирается встретиться с президентом Владимиром Путиным. Сегодня на пресс-конференции Гутерриш сообщил, что без скорейшего прекращения огня, как ожидают в ООН, число беженцев из Украины достигнет 8,3 млн к концу года.