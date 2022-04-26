Гудиса Агрба останется под стражей

Сухумский городской суд избирал сегодня меру пресечения для обвиняемых в хищении имущества Министерства культуры – экс-министра этого ведомства Гудисы Агрба и индивидуального предпринимателя Надира Джинала. Надиру Джиналу суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, а Гудисе Агрба – в виде содержания под стражей.

22 апреля Генеральная прокуратура направила в Сухумский городской суд два ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хищении имущества Министерства культуры в особо крупном размере. Следствие подозревает в совершении этого преступления экс-министра Гудису Агрба и индивидуального предпринимателя Надира Джинала.

Уголовное дело в отношении Агрба и Джинала было возбуждено прокуратурой 19 апреля этого года на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Экс-министру культуры Гудисе Агрба вменяют в вину два факта хищения имущества путем присвоения и растраты с использованием служебного положения. А Надира Джинала обвиняют в пособничестве при совершении преступлений, в результате которых Министерству культуры был причинен материальный ущерб на сумму 14 млн 300 тысяч рублей.

Сухумский городской суд избрал меру пресечения для Надира Джинала в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 24 дня.

Судебное заседание по избранию меры пресечения для экс-министра культуры Гудисы Агрба началось с ходатайства его адвоката Темура Табагуа, который просил избрать для его подзащитного меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Адвокат обосновал свое ходатайство тем, что личность Гудисы Агрба установлена, его биография известна: он окончил школу, университет с отличием, служил в армии, работал на разных должностях и хорошо себя зарекомендовал, был депутатом Сухумского городского собрания, до назначения на пост министра культуры работал предпринимателем.

Темур Табагуа сообщил суду, что на попечении Гудисы Агрба двое малолетних детей, кроме того:

«На иждивении подозреваемого находятся родители пенсионного возраста с крайне сложным состоянием здоровья. Мама – ветеран войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награждена медалью «За отвагу», в 2015 году пережила инфаркт, в настоящее время находится на лечении в «Национальном онкоцентре» Главного управления Министерства здравоохранения Республики Абхазия в городе Сухуме. Отец – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, в 2016 году в связи с диагнозом рак гортани ему при хирургическом лечении удалена гортань, инвалид второй группы. Вместе с тем сторона защиты просит обратить внимание на состояние здоровья подзащитного Агрба. На основании магнитно-резонансной томограммы позвоночника, проведенной в ООО «МРТ-Эксперт Сочи», и заключения врача-рентгенолога Агрба рекомендовано неотлагательное лечение нейрохирургом в Республиканской клинической больнице Главного управления Министерства здравоохранения Республики Абхазия».

Табагуа заверил суд в том, что Гудиса Агрба дал признательные показания, что свидетельствует о том, что он не намерен скрываться от суда и следствия. Он также огласил список ветеранов войны, которые поручились за его подзащитного и готовы гарантировать его присутствие на судебных заседаниях.

Адвокат напомнил, что обвиняемому Надиру Джиналу судом уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он просил суд учесть все приведенные обстоятельства и избрать для Гудисы Агрба меру пресечения, исключающую заключение под стражу.

Прокурор Судебного управления Генеральной прокуратуры Нарт Ломия настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Он уверен, что иная более мягкая мера пресечения будет несоразмерна совершенному преступлению. По его словам, Гудиса Агрба был задержан на одном из постов при попытке скрыться из Абхазии, а поручители не могут гарантировать, что подозреваемый не скроется от суда и следствия. Тот факт, что второму обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, не может повлиять на решение суда, сказал Ломия, так как прокуратура намерена ее обжаловать. Да и само преступление, в котором подозревают Надира Джинала, менее тяжкое.

Выслушав стороны, судья Астамур Тванба избрал меру пресечения для экс-министра культуры Гудисы Агрба в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия