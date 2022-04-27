Арестович: у Грузии есть «историческая возможность занять Абхазию и Южную Осетию»

Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил там в территориальную оборону Киева. Об этом он рассказал The Insider. Волобуев также дал интервью жуналисту Денису Казанскому и изданию LIGA.net.

Он рассказал, что родился в Ахтырке Сумской области Украины. Сейчас там находятся его отец, младший брат и друзья.

"Буквально за несколько дней я решил, что больше в России жить не могу. Потому что россияне убивали моего отца, убивали моих знакомых, близких друзей. Мой отец месяц жил в холодном подвале. Мне говорили люди, которых я знаю с детства, что им за меня стыдно. Знаете, что мне сказали? "Чтобы мы больше никогда не слышали, что ты ахтырчанин, что ты украинец. Никогда". Я собрал вещи и 2 марта улетел из России", – говорит Волобуев.

Он отметил, что до этого больше шести лет работал в "Газпромбанке", а до этого 16 лет был сотрудником "Газпрома", "из которых девять лет, по сути, был начальником пресс-службы".

Волобуев также рассказал, что с 2004 года хотел вернуться в Украину, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Он назвал агрессию России против Украины "военным преступлением".

"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность – я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", – сказал Волобуев.

Кроме того, он прокомментировал смерть бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его семьи. СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ писали о том, что топ-менеджер убил жену и ребенка, а потом покончил с собой. По словам Волобуева, произошедшее является инсценировкой самоубийства.

"Хочу уточнить – он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом "Газпромбанка". Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность", – добавил Волобуев.

Бывший вице-президент "Газпромбанка" также рассказал о "газовых войнах" против Украины: "У нас как у пиарщиков, которые участвовали тогда в этой войне, задача стояла – показать, что украинская ГТС (газотранспортная система – НВ) аварийная, трубы гнилые, что реконструировать систему слишком дорого и проще от нее отказаться".

По его словам, "Газпрому" удалось дискредитировать Украину в глазах европейских потребителей, и объем транзитного российского газа упал с 104 млрд в 2011 году до 41 млрд кубов в 2021 году.

"[Первый замглавы администрации президента Алексей] Громов – главный теневой кардинал, который управляет информационной политикой в РФ, и информполитикой "Газпрома" в частности. В этом плане "Газпром" не был генератором идей, он был исполнителем, а все задачи приходили сверху. Я получал задачи от пресс-секретаря "Газпрома" Сергея Куприянова", – добавил он.