Девять председателей без альтернативы и единогласно

Парламент Абхазии определил персональный и численный состав девяти комитетов и избрал их председателей. Выборы были безальтернативные и единогласные.

Председатели комитетов избирались на втором заседании весенней сессии на безальтернативной основе, один из депутатов предлагал кандидата, коротко его характеризовал, желающих выдвинуть еще кого-нибудь ни в одном случае не нашлось, всех утвердили единогласно.

После утверждения девяти кандидатур спикер Народного Собрания Лаша Ашуба объявил перерыв для проведения тайного голосования, в котором принимали участие 32 депутата.

Председатель счетной комиссии Левон Галустян огласил результаты, которые продемонстрировали практически полное единодушие народных избранников:

«За кандидатуру Хутаба Даута Витальевича проголосовало 32 депутата, единогласно он избран председателем комитета по государственно-правовой политике. За представленную кандидатуру Халваша Беслана Викторовича проголосовали единогласно все 32 депутата, по избранию председателем комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Зантария Резо Платоновича присутствовало 32 депутата, всего 32 бюллетеня было выдано, проголосовало «за» 32 депутата. За избрание председателя комитета по обороне и национальной безопасности было выдано 32 бюллетеня, проголосовало 32 депутата. За кандидатуру Шергелия Темура Адамуровича проголосовали все депутаты единогласно. За избрание председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии присутствовало 32 депутата, всего 32 бюллетеня было выдано, «за» проголосовало 32 депутата».

Робкое разногласие пробилось сквозь сомкнутые ряда депутатов лишь дважды при голосовании за кандидатов на пост председателей двух комитетов – по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками (кандидатом был Алхас Барциц) и по аграрной политике, природным ресурсам и экологии (кандидат Тимур Бейя). Против каждого из них было подано по одному голосу.

Спикер парламента Лаша Ашуба прокомментировал «Эху Кавказа» прошедшие выборы и сравнил их с избранием председателей комитетов в прошлом созыве:

– Как вы оцениваете такие безальтернативные выборы?

– Сложно сказать. В любом случае, выбор есть у депутатов всегда, то есть, есть возможность представить альтернативную кандидатуру. Но сегодня произошло так, что не было альтернативных кандидатур. В предыдущем созыве парламента тоже всего за один комитет была борьба между двумя кандидатами. Это комитет по международным и межпарламентским связям. В нашем созыве получилось так, что выборы прошли на безальтернативной основе, именно с этим я связываю единодушие в голосах моих коллег. Что касается принятия решений в дальнейшем, я думаю, что такого единодушия не будет.

– Почему не было альтернативных кандидатур?

– Это зависит напрямую от моих коллег. Я полагаю, что это был предмет каких-то предварительных консультаций между депутатами. Парламент – коллегиальный орган, у каждого депутата есть всего один голос, в том числе и у спикера парламента, поэтому каждый депутат мог выйти с инициативой и представить кого-то из своих коллег, но этого не произошло.

Из девяти избранных председателей только одна – женщина, это Рашида Айба, она возглавит комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия