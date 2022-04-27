У Бидзины Иванишвили нашли совместное предприятие

Вслед за вчерашней скандальной публикацией о тайных переговорах Бидзины Иванишвили с российским олигархом Владимиром Евтушенковым последовала публикация «Международной прозрачности – Грузия», которая изучила бизнес-деятельность основателя «Грузинской мечты» и его родственников в России.

В исследовании напоминают об обещании Иванишвили избавиться от российских активов, прежде чем заняться политикой. Он дал его, «чтобы не вызывать ненужных вопросов в грузинском обществе», в 2011 году, сказала председатель НПО «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури на презентации исследования:

«Иванишвили действительно продал оформленные непосредственно на его имя активы в России, однако в 2012-2019 годах через свои офшоры он владел не менее десятью российскими компаниями, которые являлись частью еще более широкой сети дочерних компаний. Сегодня ему по той же схеме принадлежит как минимум одна компания в России. Это доказывает, что он на самом деле вводил общественность в заблуждение».

Активную предпринимательскую деятельность в России вели и родственники Иванишвили, у которых есть общие компании с бывшими и действующими высокопоставленными чиновниками России. В частности, в исследовании говорится, что брат Бидзины Иванишвили, Александр Иванишвили, и его двоюродный брат Уча Мамацашвили имеют общий бизнес с находящимся под санкциями США близким к Владимиру Путину губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, а также бывшим волгоградским мэром Роландом Хериановым, жена которого, Анна Кувычко – бывший депутат Госдумы, автор известного пропагандистского ролика «Дядя Вова, мы с тобой».

На сегодняшний день Бидзина Иванишвили через свою офшорную компанию Vanity Overseas Limited (Вэнити Оверсиз Лимитед) владеет в России ООО «Аква-Спейс», основанной в 1997 г. Компания по-прежнему активна, занимается куплей-продажей, арендой и управлением нежилыми помещениями.

Изучив российские бизнес-интересы Бидзины Иванишвили и его родственников, «Transparency International – Грузия» предупреждает.

«На фоне явно выраженных признаков захвата государства, когда неформальный правитель страны имеет серьезные деловые интересы во враждебном государстве, это представляет определенную угрозу безопасности страны и ее внешнему курсу», – констатирует организация.

На этом фоне не утихает скандал, связанный с публикацией переговоров Бидзины Иванишвили и приближенным к Путину олигархом Владимиром Евтушенковым.

Ситуацию сегодня впервые прокомментировал и главный фигурант скандала Ираклий Гарибашвили. Премьер-министр пообещал, что правительство Грузии не позволит никому из тех, кто находится под санкциями, незаконно действовать на территории Грузии. Впрочем, ничего из ряда вон выходящего в визите Евтушенкова премьер не увидел:

«Вы сейчас пытаетесь из ничего раздуть скандал, мол, приехал какой-то бизнесмен! Ну и что, что приехал? К нам приезжает множество зарубежных бизнесменов, я с ними встречаюсь, чтобы ускорить наш экономический рост».

В оппозиции убеждены, что серые бизнес-схемы Иванишвили отдаляют Грузию от евроатлантического вектора развития. По словам лидера «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, ситуация дошла до критической черты:

«Верхушка власти заявляет, что не видит проблемы в общении с российскими олигархами, и это является свидетельством тяжелейшей ситуации: страну контролирует российский олигарх и верное ему правительство, которые не видят проблемы в том, что во время глобального противостояния налаживаются связи с российскими олигархами, которые находятся под санкциями Запада. И тут выясняется, что есть вышедший из их круга партнер, который управляет соседней страной. И что с ним можно сотрудничать. Вот так выглядит тяжелейшая ситуация, в которой мы оказались».

Несмотря на обвинения, в правящей партии поставили под сомнение достоверность исследований НПО:

«Международная прозрачность» в последнее время делает необоснованные выводы без ссылок на источники, что, на мой взгляд, в целом некорректно с научной точки зрения. Что касается собственности Бидзины Иванишвили в России, то, насколько я знаю, до того, как он пришел в политику, он продал эту собственность, поэтому с тех пор мы ничего не слышали о ней», – заявил депутат «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе.

В связи с этим сегодня 16 правозащитных НПО выступили с совместным заявлением, в котором призвали к скорейшему расследованию.

«В то время как западные государства не отделяют Кремль и российских олигархов друг от друга и введение санкций рассматривается как механизм прекращения российской агрессии, мы считаем, что общение грузинских правительственных чиновников с попавшими под санкции российскими бизнесменами, предприятиями и их представителями наносит огромный ущерб государственным интересам Грузии. Принимая это во внимание, заявления лидеров «Грузинской мечты» о том, что разговор между Бидзиной Иванишвили и Евтушенковым является обычными деловыми переговорами, являются попыткой ввести общественность в заблуждение», – говорится в заявлении.

Выдвинутые неправительственным сектором и оппозицией требования по поводу расследования по этому вопросу в правящей команде также поспешили отвергнуть как неактуальные.