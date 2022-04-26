Ираклия Гарибашвили позвали к телефону Бидзины Иванишвили

В Грузии разгорается скандал, связанный с публикацией записи телефонного разговора, как утверждается, грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, в котором фигурирует и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Некоторые эпизоды беседы подтвердил и сам Евтушенков. По мнению оппозиции, налицо попытка грузинской власти наладить тайные каналы связи с попавшими под санкции россиянами.

В публикуемой беседе речь идет о визите в Грузию бизнесмена Али Узденова – вице-президента АФК «Система». Евтушенков говорит, что «есть идея по поводу зерна». Он просит Иванишвили встретиться с Узденовым, который передаст ему послание Евтушенкова. Согласно разговору, последний в Тбилиси, по всей видимости, имел встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

На второй записи Евтушенков просит Иванишвили встретиться с его представителем. Иванишвили говорит, что уже проинструктировал премьер-министра, который «молод и обо всем заботится».

Напомним, украинская сторона устами главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамия уже потребовала от США и ЕС ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его активов на Западе. «Главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой», – написал украинский политик.

Оппозиция в Грузии полностью разделяет этот призыв, в партии власти «Грузинской мечты» считают, что запись сфабрикована.

Детально по этому вопросу высказался председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. Запись является монтажом, а торговля с Россией не является противозаконной, заявил он на брифинге журналистам.

«Даже если предположить, что запись подлинная, речь идет о торговых отношениях. Грузия имеет официально подтвержденную позицию по этому вопросу, и, в частности, поддерживает торговые отношения с Российской Федерацией. В этом нет ничего незаконного, и мы не противоречим никаким другим принципам. Кроме того, продукты импортируются только для местного потребления и не предназначены для перепродажи. Даже если взять Украину, она тоже поддерживает серьезные торговые отношения с Россией. В частности, газ из России поступает в Украину, в том числе для собственного потребления, а затем транзитом этот газ поступает в страны-члены ЕС», – заявил политик.

Ближе к вечеру находящийся под санкциями олигарх Владимир Евтушенков заявил в телефонном интервью «Формуле», что Али Узденов, якобы упомянутый в стенограмме разговора между ним и Иванишвили, действительно был в Грузии и встречался с премьер-министром. По словам Евтушенкова, целью визита Узденова в Грузию был отдых.

«Только недавно поздравлял Иванишвили с днем рождения. Али Узденов был в Грузии и встретился с премьер-министром. Не помню, когда, кажется, в марте. Ничего политического, я думаю, они говорили об отдыхе. Лучше спросить у него о цели визита, во всяком случае, это был обычный визит. С Иванишвили меня связывает не бизнес, а просто дружба, мы всегда были друзьями», – сказал он.

Напомним, Али Узденов является вице-президентом АФК «Система», владельцем компании является Владимир Евтушенков.

В оппозиции возмущены фактом переговоров и требуют скорейшего расследования. По словам представителя «Нацдвижения» Левана Хабеишвили, Евтушенков является приближенным к Путину лицом и одним из лидеров российской оборонной отрасли:

«Знают ли представители большинства, с кем именно так тепло общался наш олигарх? Вот на этом снимке изображен российский боевой беспилотник, который производит компания Евтушенкова. Этот человек напрямую замешан в развязанной в Украине бойне! И в это время Иванишвили ласково приглашает его в Грузию и обещает ему оказать полное содействие в обходе санкций. Ваш лидер создает тепличные условия для российских олигархов по отмыванию денег в Грузии!»

Ближе к вечеру на сайте телекомпании «Имеди» дополнительные подробности предоставил проживающий в Швейцарии бизнесмен Давид Хидашели. Он подтвердил, что Владимир Евтушенков является его другом на протяжении 30 лет. В рамках деловой активности Евтушенков трижды посещал Грузию, подтвердил Хидашели:

«Что касается распространяемой информации об Али Узденове и наших встречах в Грузии. Прежде всего, хочу отметить, что Али Узденов является бизнесменом и не имеет никакого отношения к политике. Как вы знаете, я начал создавать винный консорциум – я изучаю возможность импорта пшеницы из России на выручку от продажи вина в России, так как в Грузии есть потребность в пшенице. В связи с этим вместе с Али Узденовым я провел встречи с бизнес-сектором Грузии, с фермерами. Что касается встреч с премьер-министром, то такой встречи не было».

По мнению политолога Гии Хухашвили, опубликованный отрывок беседы двух олигархов не создает полной картины, поэтому общественность должна узнать все детали происходящего:

«Здесь наиболее важно выяснить степень вовлечения премьера в эти дела, так как формально он управляет государством. Мы все видели пренебрежительные факты отношения к нему со стороны Иванишвили, но отвечать за это придется главе исполнительной власти. Он должен, как главный фигурант тайной записи, прояснить детали общественности. Заявления Кобахидзе, и тем более Хидашели, никому не интересны».

Возможно, для прояснения ситуации в ближайшие дни оппозиция инициирует процедуру приглашения премьер-министра в парламент по этому вопросу. Сам Гарибашвили сегодня провел заседание кабмина, но никак не прокомментировал происходящее.