Съезд Союза писателей Абхазии оказался «неостросюжетным»

Сегодня в Сухуме состоялся очередной, 14-й съезд писателей Абхазии. Ему предшествовало традиционное возложение цветов к могиле и памятнику основоположнику абхазской литературы Дырмиту (Дмитрию) Гулиа у Абхазгосфилармонии. Затем писатели переместились в большой зал Национальной библиотеки Республики Абхазия, где заслушали и обсудили доклад о проделанной почти за пять с половиной лет работе избранного 6 декабря 2016 года на предыдущем съезде СП его председателя Вахтанга Абхазоу.

Еще до доклада съезд выслушал аудиоприветствие народного писателя Абхазии Алексея Гогуа, которому в прошлом месяце исполнилось 90 лет и который по состоянию здоровья лично не мог присутствовать. После слов корифея в зале прозвучали аплодисменты.

Как принято на всех подобных мероприятиях, присутствовавшие почтили минутой молчания членов Союза, ушедших из жизни со дня предыдущего съезда. И никогда ранее на съездах этот список не был столь длинным:

«Джума Ахуба, Сергей Квициниа, Терентий Чаниа, Георгий Гублиа, Мушни Микая, Никуала Квициния, Платон Бебиа, Владимир Агрба, Владимир Басария, Дмитрий Бутба…»

Если кто-то подумает, что столько членов творческого союза унесла коронавирусная пандемия, то он ошибется. Да, такие тоже были, но один-два. В основном это просто возраст. Например, Георгию Гублиа перевалило за девяносто один. И в предыдущие годы из жизни тоже уходило немало писателей – ведь большинство их в Абхазии было «призыва» пятидесятых годов, страстно потянувшихся в литературу после сталинской эпохи…

Более десятка покойных, имена которых зачитал Вахтанг Абхазоу, – в основном весьма известные в Абхазии и за ее пределами прозаики, поэты, литературные критики. А вот пополнение в творческий союз за пятилетие было намного меньшим – за месяц до съезда были приняты в СП абхазские литераторы Иван Микая и Айнар Читанаа, раньше в течение этого пятилетия – Абзагу Колбая, Нонна Джинджолия и Дмитрий Бутба. Причем не все они были молоды, а один в начале этого года тоже покинул наш мир.

Ситуация давно уже известная и схожая с тем, что происходит на всем постсоветском пространстве: уходят из жизни корифеи и просто популярные, читаемые литераторы, чьи звезды всходили на литературный небосклон в десятилетия, когда писательский труд был почетен и престижен, они становились «властителями дум», кое-кого прельщала роль обласканных властью «литературных генералов», а вот «смена поколений» выглядит весьма проблематичной. Но, как говорится, поживем – увидим. Или наши потомки поживут – увидят… А пока в зале были представители в основном среднего поколения абхазских писателей (которым по 50-60 лет), и лишь человека два до тридцати лет.

После доклада Вахтанга Абхазоу перешли к выборам руководства Союза. Тут мне вспомнилось, как перед началом съезда сидевший в ряду стульев позади меня молодой поэт Айнар Читанаа произнес: «Лишь бы нечетное число участников съезда пришло». Наверное, он наслышан от «старших товарищей», какие баталии, бывало, разворачивались на предыдущих съездах при тайном голосовании за кандидатов в председатели СП. «Эхо Кавказа» упоминало раньше про эти случаи – когда в 2004 году по 16 голосов набрали однофамильцы Никуала и Гунда Квициния, после чего Гунда сняла свою кандидатуру в пользу старшего по возрасту. На съезде в 2011 году по 14 голосов набрали Анзор Мукба и Гунда Сакания. Тогда было решено проголосовать еще раз, и кто-то, видно, передумал в пользу Мукба… Но я, повернувшись к Айнару, сказал, что иногда нечетное число не помогает. Так случилось в прошлый раз, в 2016 году, когда в урну было брошено 27 бюллетеней, но председатель счетной комиссии первым делом объявил, что один бюллетень оказался испорченным. Неужели снова четное число и по 13 голосов наберут выдвинутые кандидатами Вахтанг Абхазоу и Гунда Сакания? Но столь упорной борьбы в тот раз не получилось: за первого из названных проголосовало много больше…

А на этот раз и вовсе до тайного голосования 23-х участников съезда дело не дошло. Была выдвинута всего одна кандидатура – Вахтанга Абхазоу, по принципу «от добра добра не ищут». А коль выборы безальтернативные, то зачем их делать тайными? Поступило предложение голосовать открыто, поднятием рук. Так и сделали, и Вахтанг на новый срок приступил к своим обязанностям. Председателем Литературного фонда СП осталась Гунда Квициния.

«Никогда на моей памяти не было у нас такого мирного писательского съезда», – пошутил после его завершения Даур Начкебиа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия