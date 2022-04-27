Путин рассказал новую военную историю

Россия не намерена останавливаться на Украине, следует из сегодняшних слов президента Владимира Путина. Он вновь обвинил Запад в создании геополитической «антиРоссии» в лице Украины. В готовность Москвы к мирным переговорам не верят ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе. ЕС сегодня обвинил Россию в шантаже, после того как «Газпром» прекратил подачу газа Польше и Болгарии.

Судя по словам российского президента Владимира Путина, скорого мира в Украине ждать не стоит.

«Все задачи специальной военной операции, проводимые нами на Донбассе и Украине, начатые 24 февраля, будут, безусловно, выполнены. Чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», – об этом Путин заявил, выступая на встрече членов Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ в Санкт-Петербурге. Верен остался глава российского государства и своей привычке убеждать россиян в ответственности Запада:

«Потому что такая самостоятельная, большая, огромная даже, по их представлению, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так – они сами представляют для всего мира опасность».

Владимир Путин не изменил и своих взглядов на целесообразность существования Украины как государства:

«Сегодняшние планы экономического удушения также провалились. Наряду с этим недруги нашей страны форсировали изготовление нового геополитического оружия. Собственно, новым оно, по сути, и не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс, сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, беcцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в «антиРоссию».

Оспорить эту позицию лично постарался генсек ООН Антониу Гутерриш накануне во время встречи с Путиным в Кремле.

«Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине», – распространяет пресс-служба Кремля собственный перевод речи Гутерриша. Он предложил создать группу при ООН и МККК для эвакуации мирных граждан с «Азовстали» и из Мариуполя. Владимир Путин поправил его:

«Вы говорите, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, – вас ввели в заблуждение, эти коридоры действуют. Из Мариуполя вышли при нашем содействии свыше ста тысяч человек».

Накануне на американской военной базе в Германии Рамштайн во время встречи министра обороны США Ллойда Остина с коллегами из 40 стран было решено создать координационную группу по военной помощи Украине, которую западные страны намерены увеличить.

О том, что от российской стороны следует ожидать усиления ядерного шантажа, заявил сегодня президент Владимир Зеленский после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси в Киеве. Речь идет не только об обстреле окрестностей АЭС в Украине.

Владимир Путин сегодня вновь затронул этот вопрос, пообещав, что для тех, кто будет «создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, наши ответно-встречные удары будут молниеносными». Ответил Зеленский и на вопрос, что он думает по поводу взрывов в Приднестровье и возможных планов России открыть второй фронт на границах с Молдовой. По словам Зеленского, он по этому поводу уже поговорил с президентом Молдовы Майей Санду и премьер-министром Румынии Николае Чуке, побывавшим с визитом в Киев во вторник.

«Мы четко понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего – для дестабилизации ситуации в регионе, для угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, то будут те или иные шаги. Украина знает, что российские войска, которые на протяжении многих лет присутствуют на территории временно оккупированной части Молдовы – Приднестровья, находятся в постоянной готовности. Но мы понимаем их мощности, Вооруженные силы Украины к этому готовы и их не боятся», – заверил глава Украинского государства.

О российском шантаже говорили сегодня и в ЕС. «Газпром» прекратил подачу газа Польше и Болгарии как недружественным странам, которые отказались за газ платить рублями. Это было одним из ответов Москвы на санкции ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сегодняшнем брифинге заверила, что в ЕС были готовы к такому сценарию:

«Это очередная провокация Кремля, которая не стала сюрпризом в том, что Россия использует газ в качестве инструмента шантажа. Это неоправданно и неприемлемо. И это лишний раз показывает ненадежность России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы находимся в тесном контакте со всеми государствами-членами. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить альтернативные поставки и максимально возможные уровни хранения по всему ЕС. Наш ответ будет незамедлительным, единым и скоординированным».

В Брюсселе, Варшаве и Софии заявляют, что одностороннее нарушение Россией контракта по поставкам газа не отразится на потребителях, что до включения альтернативных путей у Польши и Болгарии достаточно запасов.