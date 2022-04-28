Абхазский кабмин: соглашения с Сирией и Россией, «Жилище-2022»

Правительство Абхазии сегодня утвердило ряд соглашений о сотрудничестве с Сирийской Арабской Республикой, с Краснодарским краем, с Россией (о приведении в исполнение судебных решений). Кроме того, на заседании кабмина стало известно, что в государственной жилищной программе из 959 заявлений на получение жилья 654 еще не рассмотрены. А еще премьер-министр Александр Анкваб потребовал от Минздрава опубликовать прейскурант.

На заседании кабинета министров Абхазии утвердили пять документов, направленных на сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой. В результате должны начаться переговоры между двумя министерствами культуры, президенту будут направлены предложения о заключении Соглашения по сотрудничеству и взаимопомощи в таможенных делах. В перспективе должен быть подписан протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Абхазией и Сирией. Правительство одобрило три меморандума между Сирией и Абхазией – об обмене статистическими данными о взаимной торговле; о взаимопонимании в сфере политических консультаций между МИДами стран и по делам соотечественников за рубежом; и по вопросам сотрудничества в области культуры и спорта.

Детали и подробности не оглашались и не обсуждались, члены правительства только голосовали единогласно «за».

Утвердили несколько предложений о заключении соглашений с российской стороной. В частности, помощник премьер-министра Дмитрий Шамба проинформировал о предложениях для президента, которые касаются приведения в исполнение судебных решений:

«Первоначально проект Соглашения предусматривал, что признанию и приведению в исполнение будут подлежать судебные арбитражные решения по всем категориям гражданских дел. В дальнейшем в ходе консультаций и согласования с российскими коллегами на данном этапе мы определили, что приведение в исполнение судебных решений будет касаться судебных решений в сфере предпринимательской деятельности. Проектом Соглашения предусмотрено, что Республика Абхазия и Российская Федерация на взаимной основе будут признавать и приводить в исполнение решения арбитражных судов, судов общей юрисдикции, а также международных коммерческих арбитражей. Вопросы признания и приведения в исполнение судебных решений, включая порядок рассмотрения заявления взыскателя о таком принудительном исполнении, будут регулироваться национальным законодательством каждой стороны».

Была одобрена Программа мероприятий на 2022-2024 г.г. по реализации Соглашения между правительством Абхазии и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве.

Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба проинформировал о государственной программе «Жилище-2022». Ее целью является оказание помощи в приобретении жилья социально незащищенным гражданам. Программа определяет категории граждан, имеющих право на получение статуса «участника программы» и очередность рассмотрения обращений. Это: инвалиды I группы, семьи лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей и пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., многодетные семьи, имеющие трех и более детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид, и дети, оба родителя которых погибли или пропали без вести. Финансовая помощь в приобретении жилья – безвозмездная и безвозвратная.

Руслан Аджба сообщил о реализации программы, сделав акцент на прошлом и нынешнем годах:

«Всего было обращений 959, из которых 206 мы получили уже после принятия программы в 2019-м году, за 2021 год мы постарались и рассмотрели 83 заявления. 50 претендентов получили статус «участника программы» на общую сумму 39 млн рублей. 26 млн 800 тысяч рублей выдано 33-м гражданам. 17 участников программы, которые не смогли в 2021 году найти подходящее жилье, обращаются к нам по настоящее время, и мы продолжаем финансировать за счет уже средств, предусмотренных на 2022-й год».

В этом году на реализацию программы выделено 40 млн рублей, но министерство просит увеличить сумму на 12 млн рублей, чтобы оказать финансовую помощь тем, кто ее не получил в 2021-м году. На данный момент у комиссии 654 нерассмотренных заявления.

Премьер-министр Александр Анкваб потребовал, чтобы комиссия принимала решения «максимально объективно, потому что есть жалобы». В частности, он упомянул ситуации, когда за человеком формально числится жилье, но проживать там невозможно: нет ни крыши, ни полов, ни окон. Анкваб посоветовал министру «не лениться, сесть, поехать и посмотреть».

Премьер обратился к министру здравоохранения Эдуарду Бутба и поручил ему разработать перечень платных медицинских услуг. Александр Анкваб отметил, что отсутствие у граждан понимания, какие услуги являются платными, а какие – нет, вызывает недовольство, с которым он сталкивается почти каждый день.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия