Антониу Гутерриш в поисках логики войны

Посредническая миссия генсека ООН подходит к концу. Антониу Гутерриш не смог добиться от российского руководства уступок даже по гуманитарным вопросам. Прибыв в Украину, Антониу Гутерриш перед официальными встречами посетил братские могилы жертв российского вторжения в населенных пунктах под Киевом. ООН намерена расследовать все случаи военных преступлений, а их, по данным экспертов Всемирной организации, тысячи.

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину, чтобы содействовать прекращению боевых действий. Основная цель посреднического марафона генсека – как можно скорее добиться вывода гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Чем скорее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира», – подчеркнул он.

Гутерриш прилетел в Киев после встреч в Москве, и перед тем, как переговорить с президентом Зеленским, посетил населенные пункты под Киевом, которые ранее были оккупированы российскими войсками. В частности, Гутерриш побывал в Бородянке на одной из братских могил.



«Я представляю свою семью в одном из этих домов, разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В XXI веке война недопустима», – заявил генсек ООН.



Гутерриш также подчеркнул важность «тщательного расследования и привлечения к ответственности» виновных в военных преступлениях:



«Я полностью поддерживаю международный уголовный суд (МУС) и призываю Российскую Федерацию согласиться на сотрудничество с МУС. Но когда мы говорим о военных преступлениях, мы не можем забывать, что самое страшное из преступлений – это сама война».

В ООН заявили о готовности поименно назвать почти шесть тысяч жертв военных преступлений в Украине. Как подчеркнула Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, все пострадавшие «должны получить компенсацию за нанесенный вред и пережитую ими трагедию».



По словам Бачелет, на сегодняшний день ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых.

«Реальные цифры намного выше, и мой офис работает над тем, чтобы установить их. Большинство из этих людей стали жертвами применения оружия массового поражения в густонаселенных районах, будь то артиллерийские обстрелы, ракетные или бомбовые удары».



В свою очередь, прокурор МУС Карим Хан отметил, что рекордные четыре десятка стран уже подали заявления о нарушениях законов ведения войны в Украине. Хан пообещал провести независимое расследование по каждому такому случаю.



Россия между тем продолжает обвинять в совершении преступлений Украину и называет МУС предвзятой и политизированной организацией. Более того, в Москве уверены, что именно Запад является виновным во всем, что сегодня происходит в Украине. Президент России Владимир Путин пригрозил «молниеносным ответом» США и их союзникам, если те будут активно вмешиваться в украинский конфликт:



«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным и быстрым. У нас есть все инструменты, какими не может похвастаться никто. А мы ими хвастаться не будем, мы будем их использовать, если потребуется».



Мысль российского лидера развила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она повторила недавнюю угрозу Минобороны о том, что Москва оставляет за собой право нанести удары по украинской столице и работающим там представителям западных стран:

«Мы уже комментировали сделанное на днях заместителем министра обороны Великобритании Дж. Хиппи заявление о «допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России». Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя, в том числе, полученное от натовских стран оружие. В Киеве это восприняли как руководство к действию. За последние несколько недель ВСУ подвергли обстрелу приграничные районы Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областей. В результате имеются пострадавшие и разрушения. Такая преступная активность ВСУ против нашей территории не может остаться без ответа. Хотелось бы, чтобы в Киеве и западных столицах всерьез восприняли заявление Минобороны России о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России, а находящиеся в украинских центрах принятия решений советники из западных стран «необязательно будут проблемой для ответных действий России».

Ранее, общаясь с генсеком ООН, Владимир Путин дал понять, что прислушиваться к международному сообществу не намерен, а мир возможен только на его условиях:



«Мариуполь. Там ситуация сложная, может быть, и трагическая. Но она простая на самом деле… Мы с ними в контакте – с теми, кто сидит там, в подземельях «Азовстали». И у них есть хороший пример: их товарищи по оружию вышли и сложили это оружие... Это самое простое решение этого непростого на первый взгляд вопроса».

На этом, по мнению российского президента, все должно закончиться. Других вариантов бескровного развития событий глава Кремля не видит. И видеть, очевидно, не хочет.



Именно такой исход попытки генсека ООН достучаться до российского президента предсказывали в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский изначально дал понять, что решение Гутерриша сначала посетить Россию, а только затем – Украину, считает «нелогичным». Так как такая очередность визита может восприниматься как неоднозначная трактовка того, кто является агрессором в этой войне.

И хотя шеф Всемирной организации все еще надеется если не на прекращение конфликта, то хотя бы на обеспечение гуманитарных коридоров, Киев вряд ли пойдет на предложение Москвы – сложить оружие.