Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Палата представителей Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван существенно упростить процедуру поставок Украине вооружения из Соединённых Штатов.

В поддержку документа высказались 417 членов Конгресса от обеих партий, против были только 10.

Сенат ранее уже одобрил этот законопроект, теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Документ предусматривает, что США будут предоставлять вооружение Украине и другим странам Восточной Европы до 2023 года. При этом Украина не должна будет заранее платить за поставки - само словосочетание ленд-лиз переводится как "сдача внаём, в аренду".

Ранее - первый и единственный раз в истории - программа ленд-лиза действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.

Американские законодатели провели параллели между нынешним законом и программой ленд-лиза времен Второй мировой войны. "Одобрение подобного документа дало возможность Великобритании и Уинстону Черчиллю продолжать борьбу и пережить бомбардировки Великобритании фашистской Германией до вступления Соединенных Штатов в войну, - заявил конгрессмен-демократ Джейми Раскин. - Президент Зеленский заявил, что Украине нужны вооружения, чтобы выстоять и президент Байден ответил на этот призыв".

С практической точки зрения, этот закон позволит президенту США оперативно откликаться на запросы Украины и поставлять ей вооружения и необходимые для ведения войны материалы в обход многочисленных бюрократических процедур. Пока представители администрации Байдена не разъяснили как она намеревается использовать новые полномочия, предоставленные этим законом президенту страны.

Президент США Джо Байден запросил в четверг у Конгресса США дополнительные 33 миллиарда долларов для помощи Украине, для её выделения должен быть принят отдельный законопроект. Чуть больше 20-ти миллиардов долларов из этой суммы пойдут на поставку Украине вооружений. Около 12-ти миллиардов составят пакет экономической и гуманитарной помощи, средства на восстановление разрушенной коммунальной инфраструктуры и сельскохозяйственного производства.

Администрация США подчёркивает, что будет поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, и заявляет, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить одержать победу в войне.