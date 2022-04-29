Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о поддержке территориальной целостности Украины.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического превосходства», – заявил Алиев на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество».

Азербайджанский лидер говорил о поддержке территориальной целостности Украины в контексте конфликта вокруг Нагорного Карабаха. По его мнению, международное сообщество, поддерживая территориальную целостность Грузии и Молдовы, не относилось так же к Азербайджану.

«Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме, поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но, когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией». Но как можно заключить мир с агрессором, захватившим твои земли? Мы старались добиться этого 17 лет, и убедились, что это невозможно. Потом мы увидели следующее: чем больше мы пытались добиться мира, тем агрессивнее становился агрессор. Армения уже стала угрожать нам новой войной. Они говорили: «Карабах – это Армения», а сейчас говорят, «Карабах – это Азербайджан». И кто это говорит? Те же люди, которые называли Карабах армянским в 2019 году. Мы создали новые реалии, своими руками, за счет своей мощи, своим духом», – подчеркнул Алиев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил понимание позиции Азербайджана по отношению к украинской войне. По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.