На этой неделе состоялся третий раунд дебатов кандидатов в президенты Южной Осетии. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, смотрели ли они словесный спарринг претендентов и что о них думают.

Сюзанна: Дебаты я смотрела, не все, конечно, но большую часть я посмотрела. Я бы хотела, чтобы они продолжились, но только в том формате, в котором должны проходить дебаты. Чтобы отвечали четко на вопросы, вот поставлен вопрос – чтобы на этот вопрос был четко дан ответ. Чтобы не поливали друг друга грязью, а говорили четко по делу: что вы собираетесь делать, что входит в вашу программу и так далее. Чтобы они прямо и четко отвечали.

– А ваше мнение как-то поменялось о кандидатах после дебатов?

Сюзанна: Нет, несильно поменялось.

Ирина: Многие телезрители, зная, чего можно ожидать от нынешнего президента, все равно были удивлены тем, на какой низкий уровень, я бы сказала даже, площадной, базарный уровень он их вывел. В какой-то момент Алан Гаглоев был вынужден эту игру как бы поддерживать. Но потом он выровнял ситуацию, и мне кажется, первый раунд выиграл Гаглоев, второй раунд выиграл Гаглоев и третий раунд тоже выиграл Гаглоев. Судя по тому, что говорит народ, я спрашивала и на работе, и в магазинах, и среди друзей, у всех шок. Все в один голос об этом говорят. Для меня показатель – это таксисты. Так вот один таксист сегодня сказал, что это позор просто – поведение нынешнего президента. Он полностью их проиграл. Даже те люди, которые были готовы все-таки за него проголосовать во втором туре, мне кажется, очень многие задумались.

Оксана: Я бы хотела еще посмеяться. Ну это смешно, конечно. Как мне могло понравиться, когда вот так охаивают друг друга? Это что за дебаты? Это не уровень, просто.

– А ваше мнение как-то поменялось о кандидатах после дебатов?

Оксана: Конечно. Я разочарована. Я от нашего президента тоже не ожидала, конечно. Слишком, слишком, слишком…

Марьянна: Я бы не хотела. Я смотрела не всегда, конечно, но я бы не хотела, чтобы дальше все это продолжалось. Не хочу весь этот негатив смотреть. Я сделала для себя выводы о кандидатах, но не хотела бы о них говорить.

Анна: Нет, я не смотрю, потому что от того, посмотрю я или нет, ничего не поменяется. Выиграет сильнейший – тот, кто больше подготовился, зачем себе нервы зря трепать, переживать за одного из кандидатов. Я просто дождусь 8 мая. Я уже сделала выбор давно. Если бы я колебалась, было бы 50 на 50, может, я бы смотрела дебаты. Но так как я уже знаю, за кого буду голосовать, не смотрю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия