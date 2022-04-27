Финальный аккорд или продолжение следует?

Второй тур выборов президента Южной Осетии перенесен с 28 апреля на 8 мая из-за требования Верховного суда назначить повторное голосование в непраздничный воскресный день. По мнению наблюдателей, это решение тянет за собой необходимость пролонгировать и предвыборную агитацию в СМИ, которая должна была закончиться вчера вечером перед днем тишины. Впрочем, госСМИ уже объявили дебаты кандидатов закрытыми.

Сегодня утром информационное агентство «РЕС» опубликовало материал с говорящим заголовком «Финальный аккорд кандидатов: о чем говорили Бибилов и Гаглоев». По сути, официальное издание объявило о завершении теледебатов кандидатов в президенты:

«Последний раунд теледебатов второго тура президентских выборов прошел накануне в эфире гостелевидения. Кандидатам на пост главы государства – действующему президенту Анатолию Бибилову и лидеру партии «Ныхас» Алану Гаглоеву – была предоставлена возможность поговорить на «свободную тему»...»

Такое впечатление, говорит депутат парламента IV созыва Роланд Келехсаев, что это заявление по инерции:

«По первоначальному постановлению Центризбиркома второй тур выборов должен был состояться завтра, 28 апреля. Соответственно, сегодня день тишины, а вчера последний день агитации и последние предвыборные дебаты кандидатов. Но 25 апреля ЦИК по требованию Верховного суда перенес дату второго тура на 8 мая. То есть до следующего дня тишины еще десять дней. Поэтому мы, избиратели, хотим продолжения дебатов кандидатов, хотим послушать презентации их предвыборных программ. Мы же не можем остановить предвыборную кампанию за десять суток до голосования?»

У депутата парламента Давида Санакоева двойственное отношение к дебатам. С одной стороны, это важная часть политической культуры. Кандидат на высший пост должен презентовать избирателю свою политическую платформу, продемонстрировать в публичной полемике превосходство над конкурентом, убедить голосовать за него. Но при этом, говорит Давид Санакоев, никто не ожидал, что дебаты претендентов на высший пост в республике скатятся к площадной брани, что полемика будет сведена к тому, кто быстрее пробежит три километра или у кого в крови нет следов наркотиков. Особенно дико это действо выглядит на фоне разваливающейся республики, говорит Давид Санакоев:

«У нас люди уезжают из республики. Дети после учебы в российских вузах не хотят возвращаться домой, потому что не видят для себя будущего в Южной Осетии. И это, прежде всего, последствия бездарного управления республикой. Других причин нет. Я, как избиратель, хочу услышать дебаты двух адекватных людей о том, как они представляют себе местную проблематику и как видят ее решение. Как, по их мнению, необходимо обустроить жизнь в республике, чтобы люди перестали уезжать, чтобы им захотелось жить здесь? А вместо этого мы наблюдаем на дебатах хаос, скандалы, которые провоцирует Анатолий Бибилов.

– Зачем он это делает?

– Все это, конечно, не в пользу Алана Гаглоева. Анатолий Бибилов для избирателя – открытая книга, за два года его спикерства и пять лет президентства мы его хорошо изучили. И те, кто за него, и те, кто против, знают, чего от него ждать. В этом смысле в презентации больше нуждается Алан Гаглоев, а ему фактически не дают в эфире говорить по существу избирательной кампании. Здесь возникают вопросы и к качеству модерации дебатов. Все-таки модераторы должны понимать, что главное действующее лицо на выборах – это избиратель, и не допускать в эфире оскорбительный для него балаган».

По словам Давида Санакоева, он накануне неформально общался с представителями ЦИК. Они сообщили депутату, что Избирком рассматривает возможность проведения еще двух теледебатов до дня тишины 7 мая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия