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Они помогают уехать

Они помогают уехать
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Они помогают уехать

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Это история о том, как дружеский чат в телеграмме разросся до масштабного проекта помощи в эвакуации мирных жителей из Украины. «Помогаем уехать» создала группа россиян, часть из которых сегодня проживает в Тбилиси. Как украинцы относятся к тому, что им помогают обладатели бордового паспорта?

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