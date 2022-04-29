Они помогают уехать

Это история о том, как дружеский чат в телеграмме разросся до масштабного проекта помощи в эвакуации мирных жителей из Украины. «Помогаем уехать» создала группа россиян, часть из которых сегодня проживает в Тбилиси. Как украинцы относятся к тому, что им помогают обладатели бордового паспорта?