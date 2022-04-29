Кто убил Келешбея Чачба и кто через 130 лет взорвал его могилу?

Сегодня представители научного сообщества Абхазии дали пресс-конференцию, посвященную 275-летию со дня рождения владетельного князя Абхазии Келешбея Шервашидзе-Чачба (1747-1808). «Со дня рождения» – конечно, сказано условно, так как данная дата историками точно не установлена. В отличие от даты смерти – 2 мая. Историческая фигура эта для Абхазии и абхазов очень значимая, и в последние десятилетия его имя обычно произносится в одном ряду с такими политическими деятелями Абхазии, как царь Леон II, Нестор Лакоба и Владислав Ардзинба.

Но так уж вышло, сказал на пресс-конференции кандидат исторических наук Сослан Салакая, что, может, впервые в Абхазии достаточно широко отмечается его юбилей. В советские десятилетия отношение к нему было неоднозначное («да, прогрессивный, но «ведь владетельный князь»), а в 1997-м, в год его 250-летия, сразу после войны, в период блокады, было не до того. Салакая сказал:

«Это был человек, который в условиях абсолютной раздробленности на Кавказе и, в частности, в Абхазии, смог взять на вооружение идею объединения Абхазии и повести ее к самостоятельности».

Он подчеркнул, что без таких харизматичных фигур, как Келешбей, говорить об абхазской государственности, в том числе современной, не приходилось бы. «Если у тебя нет примеров за спиной, то как ты будешь строить государство? Леон построил Абхазское царство, после него Келешбей воссоздавал Абхазию и пытался сделать это всеми силами. Представьте себе Османскую империю, границы которой доходили до Алжира, современной Хорватии и так далее, и вот Келешбей находит в себе силы выступить против нее», – сказал он.

Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба оставил глубокий след в истории Абхазии. Сын Манучара (Манчи), в детстве он был доставлен в качестве заложника в Стамбул, столицу Османской империи, под протекторатом которой Абхазия тогда находилась, где принял ислам. В 1770-х вернулся в Абхазию с целью взять в ней власть. С помощью турецких войск ему удалось свергнуть своего дядю, Зураба Шервашидзе, и завладеть княжеским троном в Абхазии. Келешбей был известен своими активными попытками укрепить государственную власть и борьбой против Мегрельского княжества. В 1802 году он, опираясь на поддержку Турции, захватил мегрельский форт Анаклия на берегу Черного моря. Затем, стремясь добиться независимости от Турции, Келешбей стал искать контакты с Россией. В 1806 году пошел на открытый разрыв со Стамбулом, после чего стал фактически независимым правителем. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1806 году, Келешбей выступил на стороне России, несмотря на то, что был в натянутых отношениях с царской военной администрацией на Кавказе. В том же году, когда турецкие войска намеревались напасть на Абхазию, Келешбей собрал 25-тысячную армию и большой флот, что позволило остановить османов. 2 мая 1808 года князь Келешбей был убит в Сухуме.

Почему же, несмотря на пророссийскую ориентацию в последние годы жизни, отношение к нему властей в СССР было противоречивым? Почему в 1938 году была взорвана его могила в Сухумской крепости, почему после выхода в конце сороковых годов исторического романа «Черные гости» Георгия Гулиа, где в центре – рыжеволосый Келешбей и где все вроде бы правильно, в соответствии с советским историографическим подходом: турки – плохие, русские – хорошие, на автора, сына патриарха абхазской литературы, обрушились гонения? Салакая объясняет это тогдашней позицией властей ГССР:

«Был интересный момент. Вот в сталинское время… Мы все говорим про Ингороква, но дело не в Ингороква. В 1949 году абхазы вообще были объявлены грузинами. И вот Келешбей, который, казалось бы… Ведь в то время присоединение к России считалось абсолютным благом. И таким образом махаджиры пострадали вдвойне: мало того, что они боролись против России, так еще, уехав, лишились «счастья жить в Советском Союзе». И, казалось бы, в это время Келешбей должен быть поднят на высоту, а его как раз спустили вниз. Почему? Потому что грузинские исследователи заявили: раз он грузин, разве он должен был бороться за самостоятельность Абхазии? А он, получается, настоящий сепаратист. Он должен был бороться за объединение Грузии и в составе Грузии вместе входить… и так далее. К счастью, такая картина продлилась недолго… Но до сих так обидно, что Келешбей – такая фигура, а мы не имеем его могилы – она была взорвана в 1938 году, как известно… Мы не имеем его памятника, мы не имеем даже улицы в его честь. Нашу набережную и так уже разделили на несколько частей – махаджиров, диоскуров... Я думаю, что если бы маленькую часть ее в районе Сухумской крепости назвали Набережной Келешбея Чачба, не было бы никакой трагедии и никому никаких обид».

«Так кто же убил Келешбея Чачба?» – прозвучал вопрос журналиста. Дело в том, что и в Российской империи, и в СССР историки, включая абхазских, неукоснительно придерживались мнения, что это был туркофильски настроенный сын Келешбея Асланбей. (Именно такой трактовки придерживался в XIX веке в романе «Прометеево потомство» русский писатель Мордовцев.) Но в конце 90-х годов двадцатого века известный абхазский историк Станислав Лакоба выступил с альтернативной версией, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы, – что за убийством стоял другой его сын Сефербей, женатый на мегрельской княжне и ориентированный русофильски. Салакая сказал, что Лакоба опирался на уже известные документы, но интерпретировал, осмыслил их по-своему. Он продолжил:

«Мы можем судить по каким-то косвенным вещам, апеллировать к логике, к эмоциям, к чему-то еще. Но документально доказать что-то тут нельзя, чтобы стопроцентно закрыть вопрос. Вот, мол, они, грубо говоря, свидетельские показания, вот еще какие-то прямые доказательства – такого нет».

Что касается того, кто взорвал могилу владетельного князя (фотоснимки надгробия сохранились и не раз публиковались в последние десятилетия в печати), то об этом нетрудно догадаться, сказал Салакая, учитывая, что 1938 год был годом наступления бериевщины в Абхазии, попыток выкорчевать в ней все абхазское.

Кандидат исторических наук Джамбул Инджгия рассказал, что в рамках юбилейного года намечен ряд мероприятий, в том числе съемки документальных фильмов про Келешбея Чачба. На днях в Абхазском государственном университете состоялся круглый стол, на котором прозвучали предложения по увековечению памяти владетельного князя Абхазии. 2 мая, в день убийства князя 214 лет назад, в Центральном выставочном зале состоится выставка, где будут представлены работы художника Батала Джапуа.

В рамках мероприятий к 275-летию Келешбея Чачба, 2 мая, в 17: 00, в Абхазском драматическом театре состоится показ спектакля «Келешбей» по пьесе Анзора Мукба в постановке государственного Молодежного театра. Руководитель театра Аслан Еник рассказал, что спектакль выпущен в 2018 году, с тех пор было более 30 показов. Зрители как в Абхазии, так и за ее пределами очень хорошо принимают постановку, так как она связана с историей Абхазии и Кавказа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия