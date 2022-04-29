Электоральная битва за Владикавказ

В Цхинвале разгорается очередной скандал, связанный с избирательной кампанией на пост президента республики. Центризбирком намерен рассмотреть обращения 75 избирателей с просьбой открыть во Владикавказе дополнительный участок для голосования во втором туре. Оппозиция обнаружила, что большинство подписей под обращениями – поддельные.

Сегодня вечером Центральная избирательная комиссия приступила к рассмотрению поступивших заявлений с просьбой открыть во Владикавказе дополнительный участок для голосования 8 мая во втором туре выборов президента. При этом, как сообщила информагентству «РЕС» председатель ЦИК Эмилия Гагиева, заявители явно не осведомлены о требованиях избирательного законодательства:

«(Дополнительные) избирательные участки для граждан республики образуются не позднее чем за 50 и за 40 дней до дня голосования. Это будет нарушением пассивного избирательного права остальных трех кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень в первом туре. Выборы уже прошли, впереди – повторное голосование, назначенная дата никак не укладывается в сроки образования новых участков».

Странное заявление. Получается, ЦИК намерен коллегиально рассмотреть заведомо незаконное предложение и поставить его на голосование? Иными словами, Избирательная комиссия допускает возможность осознанного незаконного решения? Это абсурд!

Закономерный вопрос, откуда такие предложения.

По информации Эмилии Гагиевой, обращение – коллективное, но из поступивших семидесяти пяти заявлений только в трех указаны адреса, поэтому рассмотрены будут только они.

Наверное, дело здесь не только в отсутствии обратных адресов. Например, члены избирательного штаба Гаглоева обнаружили под обращениями массу поддельных подписей. Среди якобы подписантов оказались даже участники избирательного штаба Алана Гаглоева и его близкая родственница. Все они утверждают, что не имеют к этому отношения. Среди них и врач Радион Сиукаев. Так совпало, что в момент, когда «Эхо Кавказа» обратилось к Сиукаеву за разъяснениями, он как раз писал письмо в Центризбирком по поводу подложного обращения от его имени:

«Прочитаю вам окончание моего письма в ЦИК: «Прошу вас предоставить мне копию письма, направленного от моего имени в Центральную избирательную комиссию РЮО, для последующего обращения в Генпрокуратуру, МВД и КГБ для установления лиц, совершивших подлог».

– По вашим данным, сколько из семидесяти пяти заявителей подложных?

– По информации, которой я располагаю (не могу ее подтвердить или опровергнуть), только трое действительных заявителей. Остальные семьдесят два даже не знали, что от их имени обратились».

Врач Агунда Плиева – бывший заместитель министра здравоохранения республики, также обнаружила себя среди подписантов заявлений в ЦИК:

«Я тоже оказалась в этом списке. Узнала об этом 28 апреля, когда мне начали звонить знакомые, спрашивать, в чем дело, что происходит… Они поверили, что это я. Меня это возмутило. Как я выяснила, от моего имени в ЦИК было направлено заявление в электронном виде. Это просто возмутительно! Мы каждый раз уверены, что хуже уже не может быть. А теперь я думаю, что же еще будет до 8 мая, потому что срок уж слишком длинный. Я считаю, что должны быть привлечены к ответственности те, кто стоит за этими грязными технологиями. Мы, несколько человек из оказавшихся в этом списке, будем обращаться в прокуратуру и КГБ. Я, конечно, не надеюсь на какой-то вразумительный ответ, но тем не менее».

Депутат парламента Давид Санакоев разъяснил «Эху Кавказа», какие нормы закона не учли заявители. По его словам, законодательство позволяет Центризбиркому формировать дополнительные избирательные участки, в том числе за пределами республики, но в строго отведенные сроки. По конституционному закону «Об основных гарантиях избирательных прав», участки ЦИК образует не позднее чем за 50 дней до дня голосования, а по закону «О выборах президента» – не позднее чем за 40 дней. Участковые же комиссии, которые будут в них работать, необходимо сформировать не менее чем за 30 дней до голосования. Иными словами, сроки для открытия дополнительных участков в эту избирательную кампанию упущены, и это факт, неподлежащий пересмотру.

Сегодня группа депутатов специально посетила ЦИК и встретилась с Эмилией Гагиевой, чтобы прямо сказать ей об этом, говорит Давид Санакоев:

«Мы выразили свое возмущение нарушением закона. Мы не предполагали, что они пойдут на такое грубое нарушение закона, поэтому не приготовили письменного обращения. Но если ЦИК все же примет решение об открытии участка с нарушением требований закона, мы обжалуем его действия в Верховный суд. С нами был один из кандидатов в президенты, не прошедший во второй тур, – Гарри Мулдаров. Он заявил, что, в случае открытия дополнительного участка, нарушаются его права. «Почему тогда вы не открыли три участка во Владикавказе в первом туре?» – спросил он у Эмилии Гагиевой.

– Как председатель ЦИК отнеслась к вашим аргументам?

– Она выслушала все наши доводы и была с ними согласна. Но при этом она сказала, что она обязана вынести эти заявления на коллегиальное обсуждение».

В Северной Осетии всего два избирательных участка, на которых могут проголосовать не более четырех тысяч человек. Политический редактор «Основы» Руслан Тотров объяснил «Эху Кавказа», кому и зачем вдруг понадобился дополнительный участок для голосования:

«Для меня совершенно очевидно, что собираются предпринять Анатолий Бибилов и его команда. Понимая, что в Южной Осетии сколь-нибудь серьезных электоральных шансов у них нет, они собираются поле боя перенести с юга на север – во Владикавказ. По моей информации, в последнее время происходит активная раздача паспортов государства Алания. Причем получают паспорта совершенно фантастические, странные люди. В сеть, например, утекла информация о некоем азербайджанце, который внезапно стал гражданином и жителем Южной Осетии. Мы понимаем, для чего это делается, не впервые выкидывается такой трюк. Анатолий Бибилов хочет открыть дополнительные участки, чтобы заручиться поддержкой двух-двух с половиной тысяч новых граждан. Это в довершение к тем, кто получил паспорта аккурат перед первым туром. Центризбирком должен четко понимать: если они пойдут на поводу у преступного режима и откроют третий или четвертый избирательные участки, они прямо нарушат закон, и сразу после выборов, когда Анатолия Бибилова и след простынет в коридорах власти, Центризбирком в полном составе должен будет и будет, как я полагаю, привлечен к уголовной ответственности».

Давид Санакоев, напротив, считает, что опасность для ЦИК исходит от Анатолия Ильича:

«Если он не сможет открыть участки, тогда, я думаю, они начнут работать на срыв выборов, потому что дата 8 мая незаконна – она выходит за оговоренный в законе «О выборах президента» обязательный пятнадцатидневный срок после оглашения итогов первого тура, в течение которого должно пройти повторное голосование. Это первый момент. Второй: конституционный срок президента уже истек, но он противозаконно продлевает свои полномочия и надеется в случае срыва выборов еще полгода управлять республикой. Он пытается любыми способами удержаться у власти, ему уже все равно, законными или незаконными – он идет по головам. Я думаю, в срыве выборов он попытается крайними сделать ЦИК. Все нарушения, к которым принуждают сотрудников Избиркома, потом к ним же и вернутся. Комиссия будет ответственна в том, что не смогла провести выборы как полагается».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия