Два участка в помощь

В югоосетинских соцсетях распространились списки людей, которые якобы настаивают на открытии новых участков для голосования в Северной Осетии. Многие неожиданно обнаружили в них себя и уже обратились в ЦИК с жалобой. На происходящее обратил внимание и оппозиционный кандидат в президенты Алан Гаглоев.

Оппоненты Анатолия Бибилова распространяют в социальных сетях списки граждан Южной Осетии, которые якобы подали заявления в ЦИК с просьбой открыть два дополнительных избирательных участка в Северной Осетии. В нем приблизительно 70 человек, причем большинство – узнаваемые в республике имена и фамилии. К примеру, родная тетя кандидата в президенты Алана Гаглоева или бывший замминистра здравоохранения Агунда Плиева, которая была уволена с занимаемой должности после выступления на митинге в поддержку семьи Инала Джабиева.

Официальной реакции Центризбиркома на эту информацию пока нет. Однако в сети уже появляются видеообращения «подписантов», которые просят ЦИК обратить внимание на явный подлог. Продолжает один из них, Казимир Каджаев:

«Заявление. 28 апреля 2022 года мне стало известно о том, что от моего имени в ЦИК РЮО поступило заявление о том, что я не смог проголосовать 10 апреля 2022 года на открытых избирательных участках в городе Владикавказе в связи с огромными очередями. И якобы я прошу открыть дополнительные избирательные участки на территории РСО-А. Сообщаю, что данное заявление мною не составлялось и не подписывалось. Более того, 10 апреля 2022 года я весь день находился на территории Республики Южная Осетия и проголосовал по месту жительства на избирательном участке номер 14… В связи с чем прошу вас не рассматривать поданное от моего имени заявление неизвестным лицом, так как оно подложное».

Пользователь «Фейсбука» под ником Фатима Турманова заметила: «А фамилии известных в Осетии людей, причем известных отсутствием нежных чувств к власти, – это изощренное издевательство. Намеренное – «народ, вы никто».

К властям и избирателям обратился накануне и кандидат в президенты Алан Гаглоев:

«… Я обращаюсь к вам с просьбой. Я никогда не прятался от людей, никогда не боялся отвечать на вопросы, на поводу чьих-то капризов я не никогда не шел, и сегодня у них ничего не получится, как бы они вас не обманывали посредством нашего государственного телевидения. Призываю вас не обманываться. Я и вчера сказал: то они анализы сдают, то собираются бегать на стадионе, то с парашютом прыгать – они покрыли позором всю республику. Я еще раз обращаюсь к ним: оставьте свои грязные дела, и как полагается, как мы предлагаем, проведем честные, спокойные выборы, и кто победит, тот и будет главой нашего государства… Они (власти) знают о проигрыше среди людей здесь, поэтому у них появилась идея открыть еще два участка за пределами Южной Осетии. И паспорта они тоже выдают для этого, чтобы на этих двух участках их использовать. Моя позиция такова: две части Осетии – и Северная, и Южная – это наши люди, там живут наши братья и сестры. Но когда в Южной Осетии проходят выборы, то ее граждане должны голосовать здесь. Поэтому я прошу вас говорить вслух о своих правах, мы не должны позволить нынешней власти таким образом нарушить закон».

Напоминают Анатолию Бибилову и о его выступлении во время избирательной кампании 2017 года перед своим избирательным штабом, в котором он призывал закрыть избирательные участки в Северной Осетии:

«И я не хочу, чтобы 9 апреля (аплодисменты) выборы прошли и во Владикавказе. Я хочу (громкие аплодисменты), я хочу, чтобы те, кто живет в Южной Осетии, чтобы они выбрали себе своего президента (аплодисменты)».

Сегодня о предвыборной кампании высказалась и экс-лидер оппозиции Алла Джиоева, которая в 2011 году победила тогдашнего соперника Анатолия Бибилова на выборах президента. Напомним, что результаты голосования впоследствии были отменены решением Верховного суда, после чего были назначены новые выборы. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» она написала:

«Я не хочу более участвовать в омерзительном шоу под названием «Выборы президента РЮО». Этот пошлый спектакль с долгоиграющим послевкусием, в который нас всех втянули, бесконечен. Он нас разлагает, опустошает, деморализует… Президентской стороне, особо ответственной за ситуацию, я адресовала целый ряд вопросов государственного значения. К сожалению, ни на один ответа я не получила. Ни на один… Это говорит само за себя. Теперь у меня вопросы к Гаглоеву.

1. Вы знаете, что выборы 8 мая нелегитимны? Если да, то где обращение в Верховный суд о заведомо противозаконных действиях ЦИК?

2. Где обращение ваших юристов в Генеральную прокуратуру относительно выданных паспортов? Относительно Глоков? (наградных пистолетов, прим. редакции)

3. Где депутатский запрос поддержавших вас кандидатов о сложении Бибиловым окончившихся 21 апреля президентских полномочий?

4. Где запрос в Счетную палату РФ относительно скрываемого Акта с обоснованием причины, побуждающей к такому обращению?

5. Где обращения к президенту РФ В.В. Путину, в Государственную Думу РФ и прочие властные структуры о создании действующей властью крайне напряженной и опасной ситуации?

6. Ответственность за тех, кто на Украине, обязывает вас хотя бы не втягиваться в предлагаемую смердяковщину? И вопрос ко всем нам: почему мы позволяем каким-то проплаченным политтехнологам разрушать все устои нашего общества? Мы… Все…»

Решением Центризбиркома второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 8 мая.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия