Ираклий Гарибашвили: Опросник ЕС заполнен, у нас позитивные ожидания

«Опросник ЕС заполнен, у нас есть позитивные ожидания, мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, будет продолжен и доведен до конца», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как отметил премьер, накануне, 29 апреля, состоялось заседание правительственной комиссии по европейской интеграции, на котором опросник был окончательно заполнен, пишет Общественный вещатель.

«Ведомства сработали очень эффективно, пройдены все вопросы и этот документ завершен. Документ готов к передаче послу ЕС в Грузии, после чего документ будет отправлен в Брюссель. У нас позитивные ожидания. Мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, идет, будет продолжен и доведен до конца. Теперь, конечно, мы, ассоциированная тройка - Украина, Молдова, Грузия - вместе представим этот опросник и будем дожидаться решения, которое очень важно для будущего развития наших стран», - сказал Гарибашвили.