Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили стал двукратным чемпионом Европы

Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии (Болгария), сообщает агентство «Новости-Грузия».

В итоговом поединке 22-летний Григалашвили победил действующего чемпиона мира, бельгийского дзюдоиста Матиаса Касе, став во второй раз чемпионом Европы.

Более того, грузинскому спортсмену удалось взять реванш у Касе после двух поражений. Григалашвили проиграл бельгийцу в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Токио и в финале ЧМ-2021 в Будапеште.

Чемпионат Европы по дзюдо стартовал в Софии 29 апреля. Накануне бронзовую медаль турнира завоевала Этер Липартелиани (57 кг). 1 мая на чемпионате выступят еще пять грузинских дзюдоистов.