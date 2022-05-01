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Коронавирус в Грузии: 72 новых случая заражения, три человека скончались
За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли три человека. Общее число летальных исходов к утру воскресенья увеличилось до 16 810, следует из данных правительственного сайта StopCoV.ge.
Количество новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 72. Общее число случаев за все время достигло 1 655 170. Данные получены на основании проведения около 7,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,99%, за две недели – 0,99%, за семь дней – 0,85%.
Около 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 41. В Аджарии выявили 8 случаев заражения, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 5, в Шида Картли – 2, в Кахетии – 1, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванети – 4.
Выздоровел 161 человек, их общее число выросло до 1 637 198.
На данный момент в Грузии 1 136 активных случаев коронавируса. Из них 287 (более 25% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 68 человек. 849 пациентов лечатся на дому.
Другие новости дня
В Херсонской и части Запорожской областей отключены связь и интернет
На оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей Украины отключена мобильная связь и интернет. Об этом в субботу сообщила Государственная служба специальной связи Украины. По ее данным, связь отключили российские власти, которые оборвали оптоволоконные кабели и отключили от электричества оборудование поставщиков услуг.
Сообщения о перебоях со связью начали появляться в пятницу 30 апреля. К 1 мая услуги интернета и мобильной связи исчезли, как говорится в сообщении Госспецсвязи, на значительных территориях. Речь идет о почти всей территории Херсонской области и городах Бердянск и Мелитополь в Запорожской. В сообщении ведомства говорится, что это «не что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны… и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России».
Представители российских властей утверждают, что связь отключила украинская сторона. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сказал, что таким образом власти Украины якобы «демонстративно отказались от этих территорий». По его словам, мобильная связь скоро будет восстановлена в российском формате.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги - так называемые знамена Победы. Начато вещание российского телевидения. Начинает вводиться российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы «освобожденными». При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. О дальнейшей судьбе оккупированных территорий не было никаких официальных заявлений. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что там могут провести референдумы об отделении от Украины или же присоединить эти территории к России, однако официально Москва пока молчит о своих планах.
- Украинские власти утверждают, что территории будут освобождены, если потребуется, военным путем.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Киев
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси побывала с визитом в Киеве.
О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси опубликовал утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. «Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» - написал Зеленский.
В твиттере Пелоси впоследствии появилось сообщение, подтверждающее визит в Киев делегации Конгресса. Сейчас она направляется в Польшу. В состав делегации вошли видные политики-демократы.
Как сказала на встрече с Зеленским Нэнси Пелоси, Украина сегодня героически борется за свободу, и США готовы помогать Украине, пока эта борьба не завершится. Президент Украины наградил спикера орденом княгини Ольги.
Из-за боевых действий небо над Украиной по-прежнему закрыто, и посещающие Киев зарубежные лидеры ездят туда на поезде. Ранее в Киеве - после начала российского вторжения - побывали госсекретарь и министр обороны США, британский премьер и лидеры ряда европейских государств.
- На этой неделе Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он открывает возможность для поставок вооружения и военной техники Украине в обход обычных бюрократических процедур и без предоплаты. Кроме того, в Конгресс внесён запрос администрации о выделении Украине дополнительно 33 млрд долларов помощи, в том числе 20 млрд на военные нужды.
Мощный ливень создал проблемы в нескольких районах Тбилиси
Улицы нескольких районов Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня вечером 30 апреля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пользователи социальных сетей чаще всего сообщали о проблемах в центральных районах: затоплены были автомобильные дороги, подвалы жилых домов и коммерческие объекты на первых этажах.
Ближе к полуночи из-за большого количества осадков движение транспорта было практически парализовано на Левой набережной, площади Героев, а также на дороге, соединяющей районы Ваке и Сабуртало.
В течение всей ночи сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и муниципальных служб боролись с последствиями наводнения. Работы по откачке воды из зданий продолжаются до сих пор.
В порту Амстердама отказались разгружать танкер с нефтью из России
Работники порта в Амстердаме отказались разгружать танкер Sunny Liger с российской нефтью. Ранее это же судно отказались принимать в Роттердаме и одном из портов Швеции, сообщают нидерландские СМИ.
Танкер следовал из Приморска Ленинградской области. Судно ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции ЕС, введенные в отношении России из-за войны с Украиной. Власти Нидерландов признали, что у них нет оснований для запрета на вход в порт для танкера. Вместе с тем муниципалитет Амстердама назвал разгрузку танкера нежелательной и поддержал решение работников порта.
Нидерланды планируют отказаться от российских энергоресурсов до конца года.
Как сообщают источники агентства Bloomberg, власти Евросоюза собираются предложить эмбарго на российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. Новые ограничения в отношении Москвы послы стран ЕС планируют обсудить уже на следующей неделе.
Кроме того, Евросоюз планирует отключить от международной банковской системы SWIFT большинство российских и белорусских банков. Это будет шестой пакет санкций против России после начала боевых действий на территории Украины.
ЕС уже ввел эмбарго на российский уголь, которое начнет действовать с августа.
Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта. 70 процентов газа и 60 процентов нефти и нефтепродуктов Россия продает как раз в Европу.
За два месяца с начала войны с Украиной Москва продала Евросоюзу энергоносителей на 44 миллиарда евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в прошлом году. При этом сами объемы закупок за этот период снизились. Объем импорта нефти в ЕС упал на 20 процентов, угля - на 40 процентов. Однако импорт газа вырос. Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны она импортировала энергоносителей на девять миллиардов евро.
Командир «Азова» сообщил об эвакуации 20 человек с «Азовстали»
С территории осажденного российскими войсками металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в субботу вечером, 30 апреля, эвакуировали 20 женщин и детей. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь. По его словам, с 11 часов в районе «Азовстали» действует «режим тишины». Это позволило вывести часть людей с территории комбината.
Паламарь выразил надежду на то, что эвакуирующиеся направились в условленную сторону – в подконтрольное Украине Запорожье.
Ранее сегодня российские агентства РИА Новости и ТАСС сообщили, что с «Азовстали» вышли 25 мирных жителей, среди которых шесть детей. Телеграм-каналы сообщали, что под Мариуполем начались переговоры об эвакуации с завода гражданских лиц при участии представителей ООН и Красного креста. Киев эту информацию не подтверждал.
На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров российская сторона объявила, что Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в организации вывоза из Мариуполя мирных жителей.
На фоне сообщений о событиях вокруг «Азовстали» итальянские СМИ рассказали, что с начала войны России с Украиной папа римский Франциск по дипломатическим каналам трижды обращался к Москве с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и даже предлагал организовать эвакуацию по морю на судне Ватикана. Журналисты пишут, что все три раза Россия якобы сказала представителям Франциска, что не гарантирует безопасного выхода людей с завода.
Мариуполь находится под контролем российской армии. Под контролем украинского батальона «Азов» остается только территория металлургического комбината. Кроме военных, там находятся несколько сотен раненых, а также мирные жители с детьми. Сколько человек укрывается на территории комбината, неизвестно.
Украина настаивает на том, чтобы всем находящимся на заводе позволили эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Российские власти говорили, что военные должны сдаться, а мирным жителям предлагали выехать на территорию, подконтрольную российским войскам или сепаратистам.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в недавнем разговоре с Путиным отчитался перед об освобождении Мариуполя и сообщил, что на взятие «Азовстали» нужно несколько дней. Президент в ответ назвал штурм промзоны завода нецелесообразным и приказал его отменить.
По данным властей Мариуполя, с полномасштабного наступления российских войск в городе погибли более 20 тысяч жителей.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- По последним данным ООН, с начала войны погибли около трех тысяч украинцев, среди которых более 200 детей. Более трех тысяч человек получили ранения. В докладе организации отмечается, основная причина гибели и ранений мирного населения – артиллерийские обстрелы, ракетные и авиаудары, обстрелы системами залпового огня.
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили стал двукратным чемпионом Европы
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии (Болгария), сообщает агентство «Новости-Грузия».
В итоговом поединке 22-летний Григалашвили победил действующего чемпиона мира, бельгийского дзюдоиста Матиаса Касе, став во второй раз чемпионом Европы.
Более того, грузинскому спортсмену удалось взять реванш у Касе после двух поражений. Григалашвили проиграл бельгийцу в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Токио и в финале ЧМ-2021 в Будапеште.
Чемпионат Европы по дзюдо стартовал в Софии 29 апреля. Накануне бронзовую медаль турнира завоевала Этер Липартелиани (57 кг). 1 мая на чемпионате выступят еще пять грузинских дзюдоистов.
Анджелина Джоли посетила с гуманитарной миссией Львов
Знаменитая американская актриса и посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией во Львов.
На железнодорожном вокзале Джоли пообщалась с пассажирами, эвакуировавшимися из Донецкой области, и поговорила с волонтёрами и врачами.
В ООН при этом отметили, что Джоли поехала во Львов с частным визитом и Управление по делам беженцев не имеет к визиту отношения.
Пользователи соцсетей также опубликовали видео из львовской кофейни, которую посетила актриса.
С начала вооружённого вторжения России на территорию Украины Джоли неоднократно высказывалась против войны и призывала страны Запада помогать украинским беженцам.
По Одессе нанесен ракетный удар. Повреждена взлётная полоса аэропорта
По Одессе вновь нанесен ракетный удар. Повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно. Информацию об этом сообщило оперативное командование.
Очевидцы сообщают, что слышали звуки нескольких взрывов. О пострадавших данных нет.
Минобороны России информацию пока не прокомментировало.
Неделю назад по Одессе также был нанесен ракетный удар. Один из снарядов попал в жилой дом. Погибли восемь человек, среди которых трехмесячная девочка, ее мать и бабушка. Они стали первыми мирными жителями, погибшими в Одессе, расположенной далеко от линии фронта, за два месяца войны.
Российское Минобороны заявило, что «высокоточным оружием» был поражен военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорилось.
Ранее в городе с 1 по 3 мая объявили комендантский час. В город не будут ездить пригородные поезда и поезда дальнего следования. Закрыт главный железнодорожный вокзал. Такие меры приняты в преддверии годовщины так называемого Антимайдана.
2 мая 2014 года в Одессе случились массовые беспорядки между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Произошел пожар в Доме профсоюзов. Погибли 48 человек. 2 мая жители города собираются почтить память погибших, но власти опасаются провокаций.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Украина и страны Запада обвиняют российскую армию в жестоком отношении к мирным гражданам. Москва это категорически отвергает и говорит, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.
Украинская разведка: сепаратисты отменили медосмотр для призывников
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР отменен обязательный медосмотр призывников. Об этом сообщила украинская военная разведка. По ее данным, с 20 апреля лица, призываемые в военные формирования сепаратистов, не могут получить документы, подтверждающие невозможность проходить военную службу по состоянию здоровья.
Изменения связаны с недостатком людей для сепаратистских подразделений, участвующих в войне с Украиной. Они несут серьезные потери, утверждает разведка.
Источники Радио Свобода ранее сообщали, что мобилизация в Донбассе проходит насильственно. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют на фронт при первой возможности.
Вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» участвуют в боевых действиях на территории Украины на стороне российской армии.
Россия мобилизацию не объявляла, так как это возможно сделать лишь при объявлении войны. До сих пор Кремль называет вооруженное вторжение, начатое 24 февраля по приказу российского президента, «специальной военной операцией».
Путин распорядился выплатить 10 тысяч рублей ветеранам в Донбассе
Президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и на занимаемых Россией украинских территориях. Единоразовая выплата приурочена к 77-й годовщине Победы.
В указе президента занятые российской армией территории Украины названы «освобожденными».
В России на фоне войны с Украиной проходит подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. Согласно данным Минобороны, в традиционном военном параде в Москве будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее. Так в составе парадных колонн вместо 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.
В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.
В этом году на парад не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как «год не юбилейный», сообщил представитель президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны Великобритании заявил, что Путин в День Победы может объявить мобилизацию. Британские СМИ пишут, что российское военное руководство якобы недовольно ходом боевых действий на территории Украины, а для дальнейшего наступления нужны дополнительные силы.
Мобилизация возможна лишь при объявлении войны. До сих пор Кремль называет вооруженное вторжение, начатое 24 февраля по приказу Путина, «специальной военной операцией».
Хазарадзе и Джапаридзе ответили на обвинения в продаже «Боржоми» российской компании
Лидеры оппозиционной партии «Лело», бизнесмены Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвинили членов правящей партии «Грузинская мечта» в фальсификации фактов из-за их заявлений по поводу компании «Боржоми».
29 апреля IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за санкции и финансовых проблем, возникших у компании в связи с ситуацией с Украиной. Комментируя этот вопрос, сразу несколько лидеров «Грузинской мечты» указали на косвенную вину лидеров «Лело», которые основали IDS Borjomi в середине 90-х на основе бренда минеральных вод «Боржоми». Согласно их заявлениям, именно Хазарадзе и его бизнес-партнер ответственны за то, что компания перешла к российской группе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Любая попытка «ботов» и «троллей» ввести наших граждан в заблуждение путем фальсификации фактов, закончатся полным провалом. Подобные попытки равносильны преступлению, а распространяемая ими информация - бессовестная ложь», - сказано в заявлении Хазарадзе и Джапаридзе, распространенном сегодня, 30 апреля.
Согласно заявлению, в 2002 году инвестиционный фонд Selfford, основанный ныне покойным миллионером Бадри Патаркацишвили и его партнерами, выкупил первоначальные инвестиций компании, а «в 2013 году Selfford, который также представлял нынешний менеджер телеканала «Имеди» Ираклий Рухадзе, продал контрольный пакет акций Borjomi Holding российской финансовой группе «Альфа-Капитал».
Хазарадзе и Джапаридзе также подчеркнули, что под их руководством удалось полностью переоборудовать и модернизировать заводы по розливу в Грузии, благодаря чему со временем компания «Боржоми» была преобразована в многонациональный холдинг, производящий минеральную воду в нескольких странах.
«Кейс развития «Боржоми» по сей день изучают в одном из лучших университетов мира – Гарвардской бизнес-школе, как успешный пример превращения советского производства в конкурентоспособное, современное предприятие», - отмечено в заявлении.
Накануне Хазарадзе предложил государству выкупить акции компании «Боржоми» у российской «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Бизнесмен считает, что от этого зависит не только будущее бренда «Боржоми», но и «экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».
Пашинян: Между Арменией и Грузией налажен высокий уровень политического диалога
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня министра иностранных дел Грузии Илью Дарчиашвили, прибывшего в Армению с официальным визитом, пишет Радио Азатутюн.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Пашинян поздравил Дарчиашвили с назначением на ответственную должность министра иностранных дел Грузии и пожелал ему плодотворной работы.
Высоко оценив армяно-грузинскую дружбу, Никол Пашинян отметил: «Между Арменией и Грузией налажен высокий уровень политического диалога, наши отношения динамично развиваются в разных форматах и в позитивной атмосфере, что является хорошей основой для дальнейшего расширения сотрудничества».
Премьер-министр подчеркнул также, что сегодня, когда ситуация в регионе достаточно напряженная, прочное армяно-грузинское партнерство является важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе.
Министр иностранных дел Грузии поблагодарил за пожелания и передал премьер-министру Армении теплые приветствия премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Он отметил, что Грузия заинтересована в углублении многоотраслевого сотрудничества с Арменией, продвижении двусторонней повестки дня и приветствует направленные на это инициативы и программы. Илья Дарчиашвили также добавил, что Грузия придает важность шагам по стимуляции регионального сотрудничества.
Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского партнерства. Были также затронуты региональная ситуация и развития. В этом контексте была подчеркнута важность усилий стран региона по поддержанию стабильности и развитию экономического сотрудничества на благо мирного и благополучного будущего.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной безопасности.
Премьер-министр Пашинян попросил передать теплые приветствия премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Минобороны Украины сообщило о перестрелке кадыровцев и бурятов под Херсоном
В оккупированном российскими войсками селе Киселевка Херсонской области Украины произошла перестрелка между военнослужащими из Бурятии и Чечни. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и «неравноправие» условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве «заградительных отрядов». Их задача – побуждать подразделения кафиров к активным действиям. То есть открывать огонь по тому, кто пытается отступать», - говорится в сообщении официального телеграм-канала ГУР Минобороны Украины.
Второй причиной названа неравномерность распределения награбленного, когда бойцы формирования из Чечни требовали отдать им большую часть.
В комментарии с Кавказ.Реалии боец одного из чеченских добровольческих подразделений, защищающих Украину от российской военной агрессии (он попросил не указывать имени из-за опасения мести остающимся в Чечне родственникам) рассказал, что конфликты между кадыровцами и оккупантами из других регионов происходят достаточно часто, при этом конфликтные ситуации из-за дележа награбленного случаются и между подразделениями, укомплектованными контрактниками из «чисто российских регионов».
Находящийся в зоне боевых действий в Украине руководитель украинской экспертной группы «Сова» профессор Михаил Савва в беседе с Кавказ.Реалии подтвердил эту информацию – это не первый конфликт между кадыровцами и другими российскими военными.
«Уже в начале марта появилась информация, что подразделения из Чечни выступают в роли заградительных отрядов для других подразделений. И был яркий случай, когда кадыровцы добили в Киевской области более десятка российских раненных, чтобы не заниматься их эвакуацией. На ряде направлений кадыровские подразделения не принимают участие в боевых действиях первой линии, такое разделение ролей вызывает в отношении них ненависть членов других российских формирований», - отметил профессор Савва.
Эксперт назвал происходящие конфликты показателем системной проблемы в российской армии, где официально нет национальных вооруженных формирований, но фактически комплектование контрактниками происходят в своих же регионах, в результате возникают чеченские, бурятские и прочие национальные формирования.
- Участвующие во вторжении российской армии в Украину военнослужащие из Чечни потеряли сотни человек личного состава и 13 марта вернулись в Грозный. Об этом заявила служба безопасности Украины.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров готов заплатить миллион долларов (по официальному курсу ЦБ России – порядка 73 млн рублей, по неофициальному – более 90) за информацию о местонахождении командиров украинских батальонов имени Джохара Дудаева и Шейха Мансура – Адама Осмаева и Муслима Чеберлоевского.
Погибшего в Украине грузинского бойца Алика Цаава похоронили с воинскими почестями
Грузинского бойца Алика Цаава, погибшего 16 апреля в Украине, сегодня с воинскими почестями похоронили в Зугдиди, сообщает Общественный вещатель. Память воина почтили гражданские лица и военные.
Военный атташе Украины в Грузии генерал-майор Сергей Кравчук также принял участие в церемонии прощания и выразил соболезнования семье грузинского воина.
«Россия уже более двух месяцев ведет оккупационную войну в Украине. С самого первого дня войны грузины добровольно отправились в Украину защищать независимость Украины. К сожалению, сегодня у нас уже десять погибших. Сегодня я прилетел в Тбилиси, чтобы проводить в последний путь нашего героя, отдавшего свою жизнь за независимость Украины. Мы уверены, что Украина победит. Мы всегда чувствуем поддержку наших братьев, грузинского народа», - сказал генерал-майор Сергей Кравчук.
Память павшего воина почтили оружейным залпом, военный оркестр исполнил национальный гимн Грузии.
- Алик Цаава погиб 16 апреля, когда вместе со своим однополчанином Зазой Бицадзе ехал в направлении города Рубежное, чтобы вывезти оттуда тело погибшего грузинского воина Аркадия Касрадзе. Гражданская панихида по грузинским воинам прошла и в Украине.
Полиция Киевской области обнаружила новое захоронение в Буче
Полиция Киевской области сообщила, что обнаружила новое захоронение вблизи Бучи – в лесу около села Мироцкое. В братской могиле были тела трех мужчин со связанными руками и повязками на глазах.
Как отметил начальник областной полиции Андрей Небытов, на телах погибших найдены следы пыток. Они были убиты выстрелами в ухо. Их личности устанавливаются. Судя по времени захоронения и ряду других обстоятельств, мужчины были убиты российскими военными в период, когда те находились под Киевом.
- Это одно из многочисленных захоронений, найденных в Киевской области после того, как ее покинули российские войска. Россия отрицает причастность своих военных к зверствам в Буче, Бородянке и других городах под Киевом, называя сообщения о них «фейками».
- Всего по данным украинских властей, на территории Киевской области обнаружено более 1200 тел мирных жителей, погибших за время российской оккупации.
ФСБ России запретила маломерным судам выходить в район Азовского моря
Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря «в связи с проведением антитеррористических мероприятий». Об этом со ссылкой на администрацию Ейского района Краснодарского края сообщил ТАСС.
Запрет действует с 00:00 30 апреля. Он распространяется в том числе на прогулочные и спортивные парусные суда, а также надувные плавательные средства и доски для виндсерфинга, сапсерфинга и их аналогов.
- Ранее в аннексированном Крыму в двух районах Краснодарского края – Ейском и Щербиновском – граничащих по акватории Азовского моря с территорией Украины, ввели «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Гарибашвили об Арестовиче: Этот человек сам является оскорблением
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что заявления советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича вредят отношениям страны с украинским народом. Об этом Гарибашвили заявил сегодня, 30 апреля, отвечая на вопросы журналистов во время рабочего визита в регион Имерети.
«Упомянутый вами человек сам является оскорблением. Я не хочу много говорить [о нем], не хочу делать комментариев. Печально то, что подобные абсурдные обвинения и оскорбления вредят нашим отношениям с украинским народом. Уверяю всех, что никто не сможет испортить наши отношения с нашими украинскими братьями и сестрами», - сказал премьер.
Он добавил, что власти «делают все возможное, чтобы помочь украинцам», напомнив при этом, что Грузия занимает первое место среди 190 стран, отправивших Украине гуманитарную помощь.
«Это значит, что все наши люди вовлечены в этот процесс, чтобы проявить солидарность, помочь. Что касается политиков, политики приходят и уходят. Страны, люди на местах остаются», - цитирует премьера агентство «Новости-Грузия».
- 28 апреля в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович обратился к властям Грузии, используя слово «зайчики». Он сказал, что грузинское руководство ведет себя «как-то странно», однако грузинский народ оценит позицию и заявления властей в отношении Украины на предстоящих выборах. Здесь же он подчеркнул, что в государственную политику Грузии Украина не вмешивается «ни словами Арестовича, ни какими-либо другими путями».
- Ранее Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями регионы – Абхазию и Южную Осетию. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позицию России. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями старается угодить Москве.
В Финляндии дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания
Финский дата-центр «Яндекса» отключили от источника электропитания. Компании пришлось подключить питание за счет дизельного генератора. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на источник, близкий к компании. Ранее энергетическая Nivos Energia Oy заявила, что отключит IT-компанию, если та попадет под санкции.
Отключение от основного источника питания дата-центра, расположенного в Мянтсяля произошло 25 апреля. Представитель «Яндекса» подтвердил, что центр обработки данных (ЦОД) «временно» работает на собственных дизельных генераторах. Причину отключения он не пояснил, добавив, что компания находится в процессе перезаключения договора с поставщиком энергии.
Им является местная Nivos Energia Oy. В начале марта компания опубликовала заявление президента и гендиректора Марко Али в связи со «спецоперацией» в Украине. В нем говорилось, что компания прекратит сотрудничество с Yandex Oy, если «Яндекс» внесут в санкционные списки.
Сейчас «Яндекс» не включен в санкционные списки, но в середине марта под санкции ЕС попал до недавнего времени главный управляющий директор головной компании Yandex N.V. Тигран Худавердян. Это произошло после того, как бывший руководитель сервиса «Яндекс.Новости» Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит «ключевым элементом в сокрытии информации» от пользователей о войне в Украине, а также тот факт, что Худаверян присутствовал на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года. За несколько дней до этого объявления Худавердян покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.
- ЦОД в Мянтсяля – один из пяти дата-центров «Яндекса», который был построен в 2014 году и используется для работы с зарубежными компаниями.
- 24 февраля российская армия вошла на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале «спецоперации» в Донбассе после просьбы так называемых «ДНР» и «ЛНР». Многие страны и крупные международные компании ввели санкции против Москвы, сворачивая программы сотрудничества с Россией.
Ираклий Гарибашвили: Опросник ЕС заполнен, у нас позитивные ожидания
«Опросник ЕС заполнен, у нас есть позитивные ожидания, мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, будет продолжен и доведен до конца», - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил премьер, накануне, 29 апреля, состоялось заседание правительственной комиссии по европейской интеграции, на котором опросник был окончательно заполнен, пишет Общественный вещатель.
«Ведомства сработали очень эффективно, пройдены все вопросы и этот документ завершен. Документ готов к передаче послу ЕС в Грузии, после чего документ будет отправлен в Брюссель. У нас позитивные ожидания. Мы честно выполнили взятые на себя обязательства, процесс реформ, который мы начали, идет, будет продолжен и доведен до конца. Теперь, конечно, мы, ассоциированная тройка - Украина, Молдова, Грузия - вместе представим этот опросник и будем дожидаться решения, которое очень важно для будущего развития наших стран», - сказал Гарибашвили.
У Кутаисского аэропорта открылась железнодорожная станция
В Грузии с сегодняшнего дня, 30 апреля, пассажирские поезда делают новую остановку – в районе кутаисского аэропорта Копитнари, сообщает SOVA. Обновленный железнодорожный вокзал, связанный с воздушной гаванью, принимает пассажиров из разных городов страны – Тбилиси, Зугдиди, Батуми, Поти и Озургети.
Как заявляли ранее в «Грузинской железной дороге», чтобы добраться от станции Копитнари до аэропорта, пассажирам потребуется около 5 минут. Кроме того, Кутаисский аэропорт предоставляет специальный транспорт для перевозки пассажиров. В стоимость билета на поезд входит проезд до терминала.
В компании также сообщили, что в течение семи дней каждый, кто прибывает в аэропорт и отбывает оттуда в другие регионы Грузии, получит бесплатные билеты на поезд. В железнодорожных кассах пассажиры должны предъявить свои авиабилеты на вылет из аэропорта Кутаиси.
В Грузии отмечают 31-летие со дня создания Сил обороны
В Грузии сегодня отмечают День армии – Силы обороны страны празднуют 31-летие со дня основания.
Торжественная церемония состоялась на базе 4-й пехотной бригады в Вазиани. На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили, министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили. Перед началом церемонии они возложили цветы к мемориалу героям, погибшим в борьбе за территориальную целостность страны, пишет агентство «Новости-Грузия».
В рамках праздничного мероприятия в Вазиани прошла церемония награждения военнослужащих, а также состоялась выставка военной техники, находящейся на вооружении Сил обороны, в том числе грузинского производства.
Датой рождения Вооруженных сил Грузии считается 30 апреля 1991 года – в этот день состоялся первый весенний призыв в ряды Национальной гвардии, входящей во внутренние войска. С недавних пор Вооруженные силы были переименованы в Силы обороны. Численность армии определена Советом национальной безопасности страны и составляет 37 тысяч человек. Руководит Вооруженными силами Генеральный штаб, который подчиняется Министерству обороны.
Армия, в основном, укомплектована контрактниками. Однако вооруженные силы Грузии ежегодно пополняются и призывниками. Обязательная военная служба длится один год, а контракт подписывается на четыре года.
В Грузии обсуждают отмену масочного режима в закрытых помещениях
В ближайшее время в Грузии могут отменить всеобщий масочный режим в закрытых общественных пространствах. Об этом заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, власти обсуждают обязательное ношение масок только для определенных групп. Как указал Гамкрелидзе, такие правила на сегодняшний день действуют во многих странах.
«Во многих странах ношение масок в закрытых пространствах облегчено… По этому поводу продолжаются обсуждения в министерстве [здравоохранения] и в координационном совете. Думаю, что соответствующее решение будет принято», - цитирует Гамкрелидзе агентство «Новости-Грузия».
- В связи с улучшением эпидемической обстановки с 28 марта в Грузии отменили правило обязательного ношения масок на открытых пространствах. Тем не менее, маски по-прежнему необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, школах, театрах и других закрытых общественных пространствах.
Пентагон обвинил Владимира Путина в «разврате» и «жестокости»
Пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби во время брифинга с журналистами 29 апреля резко высказался о политике Владимира Путина по отношению к Украине.
В частности он назвал «странными» и «нелепыми» заявления России об угрозах со стороны США и стран Запада, а также о нацистах в Украине. Кирби считает, что агрессором в сложившейся ситуации выступает сама Россия.
«Трудно соотнести эту риторику с тем, что он (Владимир Путин) на самом деле делает в Украине: невинных людей убивают выстрелами в затылок, связывают им руки за спиной, убивают беременных женщин, бомбят больницы. Я имею в виду, это просто бессовестно», – заявил представитель Пентагона.
Кирби обвинил Путина в «разврате» и «жестокости», добавив, что ему трудно смотреть на события в Украине и думать, что нравственный человек и благоразумный, зрелый лидер мог бы оправдать это и так поступить.
«Я не могу говорить о его психологии, но я думаю, что мы все можем говорить о его развращенности», – сказал Джон Кирби.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал высказывания Пентагона в адрес России «оскорбительными» и «неприемлемыми», основанными на «похабной лжи украинских властей». США, по мнению Антонова, не замечают преступлений киевского режима.
- В марте 2022 года президент США Джо Байден сказал, что считает президента России Владимира Путина «военным преступником». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».
Ираклий Гарибашвили: Мы сможем еще больше усилить нашу армию
«Наша история и настоящее, которое и сегодня наполнено испытаниями, требует от нас дальнейшего усиления нашей армии, процесса трансформации нашей армии», - сказал в своем выступлении премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на мероприятии на базе IV пехотной бригады в Вазиани, посвященном ко Дню Сил обороны, передает Общественный вещатель.
Премьер-министр поблагодарил международных партнеров, США и страны-члены НАТО за их поддержку в укреплении грузинской армии.
«По намеченному плану мы сможем еще больше усилить нашу армию, усилить боеготовность и обороноспособность, увеличить значительно. Сегодня я также хотел бы поблагодарить наших друзей, партнеров - США, членов НАТО, всех, кто нас поддерживает, за помощь в усилении наших вооруженных сил.
Сегодня Силы обороны наряду с Церковью являются самым авторитетным институтом в Грузии с точки зрения доверия населения. Это, безусловно, ваша заслуга, каждого солдата. Еще раз спасибо за вашу самоотверженную службу, желаю вам успехов и побед везде. Да будет Бог вашим защитником!», - сказал Ираклий Гарибашвили.
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