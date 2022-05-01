Коронавирус в Грузии: 72 новых случая заражения, три человека скончались

За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли три человека. Общее число летальных исходов к утру воскресенья увеличилось до 16 810, следует из данных правительственного сайта StopCoV.ge.

Количество новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 72. Общее число случаев за все время достигло 1 655 170. Данные получены на основании проведения около 7,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,99%, за две недели – 0,99%, за семь дней – 0,85%.

Около 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 41. В Аджарии выявили 8 случаев заражения, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 5, в Шида Картли – 2, в Кахетии – 1, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванети – 4.

Выздоровел 161 человек, их общее число выросло до 1 637 198.

На данный момент в Грузии 1 136 активных случаев коронавируса. Из них 287 (более 25% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 68 человек. 849 пациентов лечатся на дому.