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Председатель Сената Чехии находится в Грузии с официальным визитом
Председатель Сената (верхней палаты парламента) Чехии Милош Выстрчил прибыл в Грузию с официальным визитом, сообщает пресс-служба парламента Грузии.
Сегодня в аэропорту Тбилиси высокого гостя встретили первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский и глава грузино-чешской парламентской группы дружбы Ираклий Чиковани.
В рамках визита Выстрчил проведет встречу со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили. После они сделают совместное заявление для СМИ. Глава чешского Сената также встретится с представителями парламентских оппозиционных фракций, политических групп и парламентского большинства.
3 мая Выстрчил примет участие в открытии чешско-грузинского бизнес форума, сообщает телеканал «Имеди».
По сообщению Торгово-промышленной палаты Грузии, в рамках форума состоятся деловые встречи между представителями чешских и грузинских компаний, на которых будет предоставлена информация о новых возможностях для ведения и расширения бизнеса, получения новых инвестиций.
Вместе с сопровождающей делегацией Выстрчил посетит село Одзиси, расположенное на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.
Другие новости дня
В Ингушетии в результате конфликта из-за земельного участка погибли два человека
Конфликт из-за земельного участка в селении Мужичи Сунженского района Ингушетии закончился стрельбой, в результате которой погибли два человека.
Оба погибших - 1985 и 1986 годов рождения - принадлежат тейпу Далиевых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Как установила полиция, между Юсупом Балаевым, его двумя сыновьями и погибшими Далиевыми возник конфликт на почве оспаривания прав собственности на земельный участок. Все участники конфликта являются родственниками.
«По предварительным данным, узнав о том, что соседи Далиевы высыпали землю на земельный участок, Юсуп Балаев и его сыновья стали препятствовать этому, спор перерос в вооруженный конфликт, в ходе которого один из Далиевых достал пистолет и направил его в сторону Юсупа Балаева. Увидев это, сын Юсупа открыл стрельбу из автомата в оппонентов», - цитирует агентство источник в правоохранительных органах.
После этого стрелявшие покинули место происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Преступники объявлены в розыск.
Позже в пресс-службе республиканского МВД агентству сообщили, что один из участников конфликта задержан.
По состоянию на 18.00 по московскому времени, на сайте управления Следкома Ингушетии есть информация о происшествии, однако отсутствуют данные о задержании подозреваемых в убийстве.
- В конце декабря между жителями Чечни и Ингушетии на федеральной автодороге в Назрановском районе республики произошла драка со стрельбой. Причиной потасовки стал дорожный конфликт – житель Чечни при передвижении на микроавтобусе якобы создавал помеху водителю из Ингушетии, не уступая дорогу.
- В сентябре в селе Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии поссорились дети из тейпов Костоевых и Кациевых. К конфликту присоединились взрослые. В результате представитель семьи Костоевых начал стрелять из охотничьего ружья, ранения получили несколько человек из семьи Кациевых, доставленных в ближайшую больницу. Одному из пострадавших ампутировали ногу.
В горах в Сочи погиб гендиректор «Красной поляны»
Генеральный директор курорта «Красная поляна» Андрей Круковский погиб в горах в Сочи. Круковскому было 37 лет.
«Он любил горы и нашел покой в них», - цитирует агентство ТАСС представителя «Красной поляны». Подробности он раскрывать не стал.
Источники «Интерфакса» говорят, что Круковский сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Гендиректора доставили в больницу, но он умер от полученных травм.
Андрей Круковский закончил Московский институт экономики, политики и права и Лондонскую бизнес-школу. Занимался альпинизмом, горными лыжами и сноубордом.
В «Красной поляне» Круковский работал с 2015 года. В 2019 году занял пост генерального директора. Круковский начал проекты по созданию экокурорта «Лагонаки» и строительству канатной дороги на гору Ахун.
Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе завоевал золото на чемпионате Европы
Грузинский дзюдоист Лука Майсурадзе завоевал золотую медаль в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии (Болгария).
В итоговом поединке Майсурадзе с явным преимуществом победил сербского спортсмена Дарко Брасновича.
Для 24-летнего спортсмена это первое «золото» континентального первенства, пишет агентство «Новости-Грузия». В 2019 и 2020 годах Майсурадзе становился бронзовым призеров чемпионата Европы, а в 2019 году занял третье место на чемпионате мира. При этом все прошлые годы дзюдоист выступал в весе до 81 кг.
Чемпионат Европы по дзюдо стартовал в Софии 29 апреля. Накануне бронзовую медаль турнира завоевала Этер Липартелиани (57 кг). Сегодня в финальном блоке чемпионата за «бронзу» в весе более 100 кг будет бороться Гурам Тушишвили.
ООН подтвердила эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
ООН проводит операцию по эвакуации мирных жителей с металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом агентству Reuters сообщил представитель организации. По его словам, операция началась 29 апреля. Она проходит в координации с Красным Крестом и представителями России и Украины.
ООН не разглашает подробностей, чтобы не ставить под угрозу безопасность эвакуационных колонн.
Ранее сообщалось, что сегодня будет предпринята попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил городской совет, призвав желающих эвакуироваться жителей прийти к месту сбора. Сообщается, что людей должны повезти в Запорожье.
Речь, судя по всему, шла о жителях, находящихся в занятых российскими войсками частях города, а не на осажденном заводе «Азовсталь».
В воскресенье, по данным ТАСС, с территории «Азовстали» на трех автобусах на подконтрольную России территорию вывезли 40 мирных жителей. Reuters сообщает о 14 эвакуированных.
Накануне территорию завода покинули несколько десятков находившихся там мирных жителей. Об эвакуации 20 человек сообщил заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламарь. Минобороны России заявило о выходе из домов, расположенных у «Азовстали», 46 человек.
По сообщениям украинских военных и ранее находившихся на «Азовстали» мирных жителей, на территории завода в бомбоубежищах по-прежнему находятся несколько сот мирных жителей. Переговоры об их эвакуации ведутся с участием ООН и Красного Креста. Россия утверждает, что открывает гуманитарные коридоры для эвакуации. Однако эти коридоры ведут на контролируемую Россией территорию. Украина настаивает, чтобы жители имели возможность попасть на территорию, подконтрольную украинским властям.
Сколько точно мирных жителей и украинских военных – раненых и здоровых – остаются на «Азовстали», неизвестно. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться в плен.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу еще 21 апреля заявил о взятии Мариуполя, кроме «Азовстали». Президент России Владимир Путин тогда заявил, что штурм завода не нужен, и приказал его заблокировать.
В результате двухмесячной осады Мариуполя многие дома в городе разрушены, системы жизнеобеспечения практически отсутствуют. Число погибших неизвестно. По оценкам, их от нескольких тысяч до более чем 20 тысяч.
Лидеры стран Запада, Генеральный секретарь ООН, папа римский призывают Россию обеспечить возможность эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Путин обязал глав организаций давать сотрудникам ФСБ доступ к их сетям
Владимир Путин запретил органам власти России и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, разработанные в так называемых недружественных странах. Такая норма содержится в подписанном в воскресенье указе президента России «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности».
В документе также содержится норма о создании в госорганах и компаниях должностей заместителей руководителей, отвечающих за информационную безопасность, и структурных подразделений, отвечающих за защиту от хакерских атак.
Указ также требует от руководителей организаций давать беспрепятственный доступ к своим информационным ресурсам сотрудникам ФСБ для мониторинга на предмет соблюдения информационной безопасности. ФСБ своим распоряжением должна установить переходный период, в течение которого такой доступ должен быть обеспечен.
Еще несколько мирных жителей эвакуированы с «Азовстали»
Из Мариуполя сегодня будет предпринята попытка эвакуации мирных жителей на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил городской совет, призвав желающих эвакуироваться жителей прийти к месту сбора. Сообщается, что людей должны повезти в Запорожье.
Речь, судя по всему, идет о жителях, находящихся в занятых российскими войсками частях города, а не на осажденном заводе «Азовсталь».
В воскресенье, по данным ТАСС, с территории «Азовстали» на трех автобусах на подконтрольную России территорию вывезли 40 мирных жителей. Reuters сообщает о 14 эвакуированных.
Накануне территорию завода покинули несколько десятков находившихся там мирных жителей. Об эвакуации 20 человек сообщил заместитель командира украинского полка «Азов» Святослав Паламарь. Минобороны России заявило о выходе из домов, расположенных у «Азовстали», 46 человек.
По сообщениям украинских военных и ранее находившихся на «Азовстали» мирных жителей, на территории завода в бомбоубежищах по-прежнему находятся несколько сот мирных жителей. Переговоры об их эвакуации ведутся с участием ООН и Красного Креста. Россия утверждает, что открывает гуманитарные коридоры для эвакуации. Однако эти коридоры ведут на контролируемую Россией территорию. Украина настаивает, чтобы жители имели возможность попасть на территорию, подконтрольную украинским властям.
Сколько точно мирных жителей и украинских военных – раненых и здоровых – остаются на «Азовстали», неизвестно. Российские власти утверждают, что военные должны сдаться в плен.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу еще 21 апреля заявил о взятии Мариуполя, кроме «Азовстали». Президент России Владимир Путин тогда заявил, что штурм завода не нужен, и приказал его заблокировать.
В результате двухмесячной осады Мариуполя многие дома в городе разрушены, системы жизнеобеспечения практически отсутствуют. Число погибших неизвестно. По оценкам, их от нескольких тысяч до более чем 20 тысяч.
Лидеры стран Запада, генеральный стран ООН, Папа Римский призывают Россию обеспечить возможность эвакуации мирных жителей с «Азовстали».
Жители села на юге Грузии жалуются на нашествие змей
В селе Самеба Ниноцминдского района Грузии из-за нашествия змей пришлось вызывать специалистов из Тбилиси. Об этом сообщает «Рустави 2».
По информации телеканала, наиболее тревожная ситуация сложилась в сельской школе – старое каменное здание недалеко от озера буквально кишит пресмыкающимися.
Кадры с места распространяет местное радио NOR:
Из-за ситуации со змеями школу закрыли. Уже две недели дети в Самеба учатся дистанционно.
Специалисты в течение нескольких дней будут обрабатывать здание специальными химическими средствами, после чего, как ожидается, очные занятия будут возобновлены.
В Грузии распространено порядка 24 видов змей, из них четыре - ядовитые: гюрза, степная гадюка, кавказская гадюка и носатая гадюка. В окрестностях Тбилиси встречается порядка 12 видов змей.
В Курской области поврежден железнодорожный мост
Губернатор граничащей с Украиной Курской области Роман Старовойт в воскресенье сообщил о частичном обрушении железнодорожного моста.
Как он написал в телеграме, по неустановленным пока причинам частично обрушилась конструкция моста на перегоне Суджа-Сосновый Бор, который использовался для грузоперевозок. Пострадавших нет.
В Следственном комитете сначала заявили, что рассматривают версию о «подрыве» моста, но потом уточнили, что под словом «подрыв» имелось в виду обрушение полотна, а доказательств умышленного подрыва пока нет.
После начала российского вторжения в Украину из российских пограничных регионов несколько раз поступали сообщения о повреждении железнодорожного полотна. В частности, в Шебекинском районе Белгородской области был поврежден мост. При этом российские власти ни разу не говорили о диверсии как о причине разрушения полотна. Не сообщалось и о задержании причастных.
При этом губернаторы российских приграничных регионов неоднократно обвиняли Украину в обстрелах российской территории. В Белгороде и Брянске произошли крупные пожары на нефтехранилищах; в первом случае российские власти обвинили Украину, во втором - нет.
В воскресенье поступают сообщения о крупном пожаре под Белгородом, но пока нет подробностей, что именно горит и по какой причине.
Объединение профсоюзов Грузии проводит митинг в защиту прав трудящихся
Объединение профсоюзов Грузии сегодня, 1 мая, проводит митинг в защиту прав трудящихся у администрации правительства в центре Тбилиси.
Участниками акции стали несколько сотен человек. В их числе врачи, железнодорожники, работники горнодобывающей промышленности и работники других сфер.
Как указал председатель Объединения профсоюзов Ираклий Петриашвили, хотя 1 мая в Грузии и не является государственным праздником, для них этот день остается поводом напомнить о проблемах граждан как исполнительной, так и законодательной власти.
«Вы прекрасно знаете, что приоритеты – это борьба с бедностью, трудоустройство, достойные рабочие места», - сказал Петриашвили в комментарии Общественному вещателю.
Организаторы акции сформулировали четыре основных требования: безопасная рабочая среда, равные условия и оплата труда для женщин и мужчин, введение пособий по безработице, объявление 1 мая праздником.
Параллельно акции у правительственной канцелярии происходит сбор помощи для граждан Украины, которые приехали в Грузию после начала боевых действий.
Швейцарская газета пишет о «сыновьях Путина», родившихся в 2015 и 2019-м
Швейцарская газета SonntagsZeitung в воскресенье выступает с утверждением, что у президента России Владимира Путина в 2015 и 2019 годах родились двое сыновей, один из них - в Швейцарии. По утверждениям издания, родила мальчиков бывшая олимпийская чемпионка Алина Кабаева, о близости которой к Путину в последнее время писали многие западные СМИ. Швейцарская газета ссылается на источник - знакомого врача, который, как утверждается, оба раза принимал роды. Газета пишет, что не раскрывает фамилию врача и знакомого по их просьбе.
Врач, как утверждается, родом из России и в юности была знакома с Путиным, но уже давно эмигрировала в Швейцарию. По словам источника, швейцарский город Лугано был выбран как место рождения ребенка в 2015 году, чтобы сохранить все в тайне. Это удалось не вполне: о том, что Кабаева родила сына (по некоторым сообщениям - близнецов, это, как утверждает SontaggsZeitung, неправда), сообщил тогда ряд СМИ. Тогда же появились спекуляции, что отцом может быть Путин. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда это отрицал.
Через четыре года Алина Кабаева снова родила, но на этот раз в Москве, по словам источника, это было «решение президента». Утверждается, что во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано, но Путина с ней не было. Издание Wall Street Journal недавно также писало о том, что Кабаева много времени проводила в Швейцарии в особняке «с высокими стенами и вертолетной площадкой».
Швейцарское издание не получило комментариев представителей Кабаевой или Путина.
Как писала на этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, Совет национальной безопасности США недавно остановил введение санкций против Кабаевой. Высшие американские чиновники опасались реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения отношений с Россией – утверждается в статье, где также упоминается о публикациях СМИ о том, что спортсменка может быть матерью детей Путина.
- Ранее Соединенные Штаты и другие страны Запада ввели санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которые в санкционных списках официально названы дочерьми президента России от его ныне разведенного брака с Людмилой Путиной. Кремль де-факто признал, что это так, в ответ на новость о санкциях осудив Запад за введение ограничений против членов семей российских политиков. При этом страны Запада заявили, что ввели санкции против «взрослых детей» Путина, из чего можно сделать вывод, что подразумевается существование и несовершеннолетних детей, против которых санкции не введены.
- Кремль никогда не комментировал содержательно никаких сообщений о детях Путина, отказываясь признавать этот вопрос частью общественных интересов. При этом Путин говорил, что у него есть внуки (не называя их по именам и не говоря, сколько их). Мать еще одной предполагаемой дочери президента, 18-летней Елизаветы Кривоногих, Светлана Кривоногих в санкционные списки также не попала.
В сети появились сообщения о ранении под Изюмом главы Генштаба РФ Валерия Герасимова
В сети появились сообщения о ранении начальника генштаба России Валерия Герасимова.
По информации источников Telegram-канала «Инсайдер Украина» 30 апреля украинскими военными был нанесен огневой удар по передовому командному пункту 2 армии РФ под Изюмом, Герасимов находился в зоне поражения.
Об этом также утверждает канал «Украина Online». При этом сообщается, что были ликвидированы личный охранник Герасимова и генерал-майор Алексей Симонов.
«На момент удара в штабе было около 40 старшего офицерского состава (от майора по полковника). На данный момент известно о 20 двухсотых из этого числа и большом количестве рядового состава», - пишет «Украина Online».
О ранении Герасимова в своем Facebook также написал военный журналист и блогер Александр Шульман.
Официального подтверждения информации пока нет.
В ряде регионов РФ Первомай отмечают под лозунгом «Zа мир, труд, май»
В ряде регионов России первомайские шествия, организованные властями или подконтрольными им организациями, проходят под лозунгами «Za мир, труд, май» - с отсылкой к ставшей символом российского вторжения в Украину букве Z.
С советских времен привычный лозунг первомайских торжеств (официально в России 1 мая называется «праздником весны и труда») - «Мир. Труд. Май». Как сообщают пользователи соцсетей, в некоторых регионах шествия прошли именно под ним, без изменений - например, в Хабаровске.
В Екатеринбурге и Ульяновске участники шествий использовали плакаты со словами «Zа мир» - сообщает «Говорит Москва». Акции под такими лозунгами прошли также в Омске и Волгограде.
В Москве власти, сославшись на коронавирусные ограничения, не согласовали традиционное шествие профсоюзов. При этом разрешено провести автопробег - под лозунгом «Zа мир без нацизма», также с использованием буквы Z и в поддержку так называемой спецоперации. Митинг в центре Москвы также провели коммунисты.
После российского вторжения в Украину во многих городах России полиция задерживала участников уличных акций, державших плакаты с лозунгами о мире - даже если в них не было прямого осуждения нынешней войны. 1 мая пикетчик с плакатом «Мир. Труд. Май. Нет войне» был задержан в Новосибирске.
В этом же городе были задержаны активисты, которые хотели провести первомайский митинг в местном гайд-парке - сообщает «Тайга.Инфо».
- В соцсетях обсуждают видеопоздравление, опубликованное бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Он пишет маркером на доске: «С 1 мая и приближающимся днем Победы» и рисует символ Z. С начала войны Медведев очень активен в социальных сетях, выступает с резкими и порой оскорбительными комментариями в адрес стран Запада и их лидеров.
Коронавирус в Грузии: 72 новых случая заражения, три человека скончались
За последние сутки от коронавируса в Грузии умерли три человека. Общее число летальных исходов к утру воскресенья увеличилось до 16 810, следует из данных правительственного сайта StopCoV.ge.
Количество новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки составило 72. Общее число случаев за все время достигло 1 655 170. Данные получены на основании проведения около 7,3 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 0,99%, за две недели – 0,99%, за семь дней – 0,85%.
Около 57% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 41. В Аджарии выявили 8 случаев заражения, в Имерети – 7, в Квемо Картли – 5, в Шида Картли – 2, в Кахетии – 1, в Гурии – 4, в Самегрело и Земо Сванети – 4.
Выздоровел 161 человек, их общее число выросло до 1 637 198.
На данный момент в Грузии 1 136 активных случаев коронавируса. Из них 287 (более 25% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 68 человек. 849 пациентов лечатся на дому.
В Херсонской и части Запорожской областей отключены связь и интернет
На оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей Украины отключена мобильная связь и интернет. Об этом в субботу сообщила Государственная служба специальной связи Украины. По ее данным, связь отключили российские власти, которые оборвали оптоволоконные кабели и отключили от электричества оборудование поставщиков услуг.
Сообщения о перебоях со связью начали появляться в пятницу 30 апреля. К 1 мая услуги интернета и мобильной связи исчезли, как говорится в сообщении Госспецсвязи, на значительных территориях. Речь идет о почти всей территории Херсонской области и городах Бердянск и Мелитополь в Запорожской. В сообщении ведомства говорится, что это «не что иное, как очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны… и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России».
Представители российских властей утверждают, что связь отключила украинская сторона. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сказал, что таким образом власти Украины якобы «демонстративно отказались от этих территорий». По его словам, мобильная связь скоро будет восстановлена в российском формате.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги - так называемые знамена Победы. Начато вещание российского телевидения. Начинает вводиться российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы «освобожденными». При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. О дальнейшей судьбе оккупированных территорий не было никаких официальных заявлений. Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что там могут провести референдумы об отделении от Украины или же присоединить эти территории к России, однако официально Москва пока молчит о своих планах.
- Украинские власти утверждают, что территории будут освобождены, если потребуется, военным путем.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Киев
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси побывала с визитом в Киеве.
О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси опубликовал утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. «Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» - написал Зеленский.
В твиттере Пелоси впоследствии появилось сообщение, подтверждающее визит в Киев делегации Конгресса. Сейчас она направляется в Польшу. В состав делегации вошли видные политики-демократы.
Как сказала на встрече с Зеленским Нэнси Пелоси, Украина сегодня героически борется за свободу, и США готовы помогать Украине, пока эта борьба не завершится. Президент Украины наградил спикера орденом княгини Ольги.
Из-за боевых действий небо над Украиной по-прежнему закрыто, и посещающие Киев зарубежные лидеры ездят туда на поезде. Ранее в Киеве - после начала российского вторжения - побывали госсекретарь и министр обороны США, британский премьер и лидеры ряда европейских государств.
- На этой неделе Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он открывает возможность для поставок вооружения и военной техники Украине в обход обычных бюрократических процедур и без предоплаты. Кроме того, в Конгресс внесён запрос администрации о выделении Украине дополнительно 33 млрд долларов помощи, в том числе 20 млрд на военные нужды.
Мощный ливень создал проблемы в нескольких районах Тбилиси
Улицы нескольких районов Тбилиси оказались затоплены после мощного ливня вечером 30 апреля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Пользователи социальных сетей чаще всего сообщали о проблемах в центральных районах: затоплены были автомобильные дороги, подвалы жилых домов и коммерческие объекты на первых этажах.
Ближе к полуночи из-за большого количества осадков движение транспорта было практически парализовано на Левой набережной, площади Героев, а также на дороге, соединяющей районы Ваке и Сабуртало.
В течение всей ночи сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и муниципальных служб боролись с последствиями наводнения. Работы по откачке воды из зданий продолжаются до сих пор.
В порту Амстердама отказались разгружать танкер с нефтью из России
Работники порта в Амстердаме отказались разгружать танкер Sunny Liger с российской нефтью. Ранее это же судно отказались принимать в Роттердаме и одном из портов Швеции, сообщают нидерландские СМИ.
Танкер следовал из Приморска Ленинградской области. Судно ходит под флагом Маршалловых Островов и не попадает под санкции ЕС, введенные в отношении России из-за войны с Украиной. Власти Нидерландов признали, что у них нет оснований для запрета на вход в порт для танкера. Вместе с тем муниципалитет Амстердама назвал разгрузку танкера нежелательной и поддержал решение работников порта.
Нидерланды планируют отказаться от российских энергоресурсов до конца года.
Как сообщают источники агентства Bloomberg, власти Евросоюза собираются предложить эмбарго на российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. Новые ограничения в отношении Москвы послы стран ЕС планируют обсудить уже на следующей неделе.
Кроме того, Евросоюз планирует отключить от международной банковской системы SWIFT большинство российских и белорусских банков. Это будет шестой пакет санкций против России после начала боевых действий на территории Украины.
ЕС уже ввел эмбарго на российский уголь, которое начнет действовать с августа.
Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта. 70 процентов газа и 60 процентов нефти и нефтепродуктов Россия продает как раз в Европу.
За два месяца с начала войны с Украиной Москва продала Евросоюзу энергоносителей на 44 миллиарда евро, что в два раза больше итогов аналогичного периода в прошлом году. При этом сами объемы закупок за этот период снизились. Объем импорта нефти в ЕС упал на 20 процентов, угля - на 40 процентов. Однако импорт газа вырос. Главным покупателем по-прежнему выступает Германия. За два месяца войны она импортировала энергоносителей на девять миллиардов евро.
Командир «Азова» сообщил об эвакуации 20 человек с «Азовстали»
С территории осажденного российскими войсками металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе в субботу вечером, 30 апреля, эвакуировали 20 женщин и детей. Об этом сообщил в видеообращении заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь. По его словам, с 11 часов в районе «Азовстали» действует «режим тишины». Это позволило вывести часть людей с территории комбината.
Паламарь выразил надежду на то, что эвакуирующиеся направились в условленную сторону – в подконтрольное Украине Запорожье.
Ранее сегодня российские агентства РИА Новости и ТАСС сообщили, что с «Азовстали» вышли 25 мирных жителей, среди которых шесть детей. Телеграм-каналы сообщали, что под Мариуполем начались переговоры об эвакуации с завода гражданских лиц при участии представителей ООН и Красного креста. Киев эту информацию не подтверждал.
На этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После переговоров российская сторона объявила, что Путин согласился на участие ООН и Красного Креста в организации вывоза из Мариуполя мирных жителей.
На фоне сообщений о событиях вокруг «Азовстали» итальянские СМИ рассказали, что с начала войны России с Украиной папа римский Франциск по дипломатическим каналам трижды обращался к Москве с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя и даже предлагал организовать эвакуацию по морю на судне Ватикана. Журналисты пишут, что все три раза Россия якобы сказала представителям Франциска, что не гарантирует безопасного выхода людей с завода.
Мариуполь находится под контролем российской армии. Под контролем украинского батальона «Азов» остается только территория металлургического комбината. Кроме военных, там находятся несколько сотен раненых, а также мирные жители с детьми. Сколько человек укрывается на территории комбината, неизвестно.
Украина настаивает на том, чтобы всем находящимся на заводе позволили эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Российские власти говорили, что военные должны сдаться, а мирным жителям предлагали выехать на территорию, подконтрольную российским войскам или сепаратистам.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в недавнем разговоре с Путиным отчитался перед об освобождении Мариуполя и сообщил, что на взятие «Азовстали» нужно несколько дней. Президент в ответ назвал штурм промзоны завода нецелесообразным и приказал его отменить.
По данным властей Мариуполя, с полномасштабного наступления российских войск в городе погибли более 20 тысяч жителей.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- По последним данным ООН, с начала войны погибли около трех тысяч украинцев, среди которых более 200 детей. Более трех тысяч человек получили ранения. В докладе организации отмечается, основная причина гибели и ранений мирного населения – артиллерийские обстрелы, ракетные и авиаудары, обстрелы системами залпового огня.
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили стал двукратным чемпионом Европы
Грузинский дзюдоист Тато Григалашвили завоевал золотую медаль в весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Софии (Болгария), сообщает агентство «Новости-Грузия».
В итоговом поединке 22-летний Григалашвили победил действующего чемпиона мира, бельгийского дзюдоиста Матиаса Касе, став во второй раз чемпионом Европы.
Более того, грузинскому спортсмену удалось взять реванш у Касе после двух поражений. Григалашвили проиграл бельгийцу в борьбе за бронзу на Олимпиаде в Токио и в финале ЧМ-2021 в Будапеште.
Чемпионат Европы по дзюдо стартовал в Софии 29 апреля. Накануне бронзовую медаль турнира завоевала Этер Липартелиани (57 кг). 1 мая на чемпионате выступят еще пять грузинских дзюдоистов.
Анджелина Джоли посетила с гуманитарной миссией Львов
Знаменитая американская актриса и посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией во Львов.
На железнодорожном вокзале Джоли пообщалась с пассажирами, эвакуировавшимися из Донецкой области, и поговорила с волонтёрами и врачами.
В ООН при этом отметили, что Джоли поехала во Львов с частным визитом и Управление по делам беженцев не имеет к визиту отношения.
Пользователи соцсетей также опубликовали видео из львовской кофейни, которую посетила актриса.
С начала вооружённого вторжения России на территорию Украины Джоли неоднократно высказывалась против войны и призывала страны Запада помогать украинским беженцам.
По Одессе нанесен ракетный удар. Повреждена взлётная полоса аэропорта
По Одессе вновь нанесен ракетный удар. Повреждена взлетно-посадочная полоса аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно. Информацию об этом сообщило оперативное командование.
Очевидцы сообщают, что слышали звуки нескольких взрывов. О пострадавших данных нет.
Минобороны России информацию пока не прокомментировало.
Неделю назад по Одессе также был нанесен ракетный удар. Один из снарядов попал в жилой дом. Погибли восемь человек, среди которых трехмесячная девочка, ее мать и бабушка. Они стали первыми мирными жителями, погибшими в Одессе, расположенной далеко от линии фронта, за два месяца войны.
Российское Минобороны заявило, что «высокоточным оружием» был поражен военный аэродром под Одессой. О попадании ракеты в жилой дом и гибели мирных жителей в сообщении ничего не говорилось.
Ранее в городе с 1 по 3 мая объявили комендантский час. В город не будут ездить пригородные поезда и поезда дальнего следования. Закрыт главный железнодорожный вокзал. Такие меры приняты в преддверии годовщины так называемого Антимайдана.
2 мая 2014 года в Одессе случились массовые беспорядки между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Произошел пожар в Доме профсоюзов. Погибли 48 человек. 2 мая жители города собираются почтить память погибших, но власти опасаются провокаций.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Украина и страны Запада обвиняют российскую армию в жестоком отношении к мирным гражданам. Москва это категорически отвергает и говорит, что наносит удары только по объектам военной инфраструктуры.
Украинская разведка: сепаратисты отменили медосмотр для призывников
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР отменен обязательный медосмотр призывников. Об этом сообщила украинская военная разведка. По ее данным, с 20 апреля лица, призываемые в военные формирования сепаратистов, не могут получить документы, подтверждающие невозможность проходить военную службу по состоянию здоровья.
Изменения связаны с недостатком людей для сепаратистских подразделений, участвующих в войне с Украиной. Они несут серьезные потери, утверждает разведка.
Источники Радио Свобода ранее сообщали, что мобилизация в Донбассе проходит насильственно. Мужчин призывного возраста задерживают и отправляют на фронт при первой возможности.
Вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР» участвуют в боевых действиях на территории Украины на стороне российской армии.
Россия мобилизацию не объявляла, так как это возможно сделать лишь при объявлении войны. До сих пор Кремль называет вооруженное вторжение, начатое 24 февраля по приказу российского президента, «специальной военной операцией».
Путин распорядился выплатить 10 тысяч рублей ветеранам в Донбассе
Президент России Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и на занимаемых Россией украинских территориях. Единоразовая выплата приурочена к 77-й годовщине Победы.
В указе президента занятые российской армией территории Украины названы «освобожденными».
В России на фоне войны с Украиной проходит подготовка к празднованию Дня Победы 9 мая. Согласно данным Минобороны, в традиционном военном параде в Москве будет участвовать меньше людей и техники, чем годом ранее. Так в составе парадных колонн вместо 191 военной машины, представленной в 2021 году, в 2022 по Москве проедет 129 единиц военной техники.
В пешем строю по площади пройдут около 10 тысяч человек, включая казаков, детей из военизированного движения «Юнармия» и сотрудников МЧС. Это на две тысячи человек меньше, чем в 2021 году.
В этом году на парад не приедут лидеры иностранных государств. Кремль никого не приглашал, так как «год не юбилейный», сообщил представитель президента России Дмитрий Песков.
Министр обороны Великобритании заявил, что Путин в День Победы может объявить мобилизацию. Британские СМИ пишут, что российское военное руководство якобы недовольно ходом боевых действий на территории Украины, а для дальнейшего наступления нужны дополнительные силы.
Мобилизация возможна лишь при объявлении войны. До сих пор Кремль называет вооруженное вторжение, начатое 24 февраля по приказу Путина, «специальной военной операцией».
Хазарадзе и Джапаридзе ответили на обвинения в продаже «Боржоми» российской компании
Лидеры оппозиционной партии «Лело», бизнесмены Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвинили членов правящей партии «Грузинская мечта» в фальсификации фактов из-за их заявлений по поводу компании «Боржоми».
29 апреля IDS Borjomi Georgia объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за санкции и финансовых проблем, возникших у компании в связи с ситуацией с Украиной. Комментируя этот вопрос, сразу несколько лидеров «Грузинской мечты» указали на косвенную вину лидеров «Лело», которые основали IDS Borjomi в середине 90-х на основе бренда минеральных вод «Боржоми». Согласно их заявлениям, именно Хазарадзе и его бизнес-партнер ответственны за то, что компания перешла к российской группе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Любая попытка «ботов» и «троллей» ввести наших граждан в заблуждение путем фальсификации фактов, закончатся полным провалом. Подобные попытки равносильны преступлению, а распространяемая ими информация - бессовестная ложь», - сказано в заявлении Хазарадзе и Джапаридзе, распространенном сегодня, 30 апреля.
Согласно заявлению, в 2002 году инвестиционный фонд Selfford, основанный ныне покойным миллионером Бадри Патаркацишвили и его партнерами, выкупил первоначальные инвестиций компании, а «в 2013 году Selfford, который также представлял нынешний менеджер телеканала «Имеди» Ираклий Рухадзе, продал контрольный пакет акций Borjomi Holding российской финансовой группе «Альфа-Капитал».
Хазарадзе и Джапаридзе также подчеркнули, что под их руководством удалось полностью переоборудовать и модернизировать заводы по розливу в Грузии, благодаря чему со временем компания «Боржоми» была преобразована в многонациональный холдинг, производящий минеральную воду в нескольких странах.
«Кейс развития «Боржоми» по сей день изучают в одном из лучших университетов мира – Гарвардской бизнес-школе, как успешный пример превращения советского производства в конкурентоспособное, современное предприятие», - отмечено в заявлении.
Накануне Хазарадзе предложил государству выкупить акции компании «Боржоми» у российской «Альфа-групп», а затем продать их гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу. Бизнесмен считает, что от этого зависит не только будущее бренда «Боржоми», но и «экспорт, тысячи рабочих мест и доходы бюджета».
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