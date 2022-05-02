ООН сообщила о блокировке миллионов тонн зерна в портах Украины

Почти четыре с половиной миллиона тонн зерна заблокированы в портах Украины. Продукцию невозможно экспортировать из-за закрытых морских путей на фоне российского вооружённого вторжения. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик, пишет агентство dpa.

До начала войны Украина была одним из крупнейших в мире экспортёром пшеницы и производителем кукурузы. Многие страны зависят от поставок украинской пшеницы, отмечают в ООН.

"Голод не должен быть оружием", — сказал Фрик. Он призвал возобновить поставки украинского продовольствия в другие страны, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

Страны Запада неоднократно предупреждали о вероятном продовольственном кризисе и голоде в ряде стран из-за войны России с Украиной, так как оба этих государства – ведущие экспортёры зерна. В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.

Резкий рост цен на продовольствие и перебои с поставками из России и Украины поставили под угрозу ситуацию продовольствием в странах Ближнего Востока, Африки и некоторых регионах Азии, где население постоянно недоедает, и где миллионы людей выживают за счет субсидируемого хлеба и дешёвой лапши.