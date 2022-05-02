Боренька и Украина

Сейчас буду говорить страшные вещи, которые вызовут протест у сторонников нынешней грузинской власти. Первоначально собирался написать ЭТО про «Грузинскую мечту», но решил, что не стоит – всем нам прекрасно известно, что в реальности никакой «Мечты» не существует, и это всего лишь обслуга, собранная для того, чтобы выполнять хотелки своего барина. Поэтому их мнение не имеет никакого значения. В «ГМ» есть только одно мнение – Бидзины Иванишвили или, как ласково называет его российский миллиардер Евтушенков, «Бореньки».

Так вот, убежден, что Боренька хочет поражения Украины в этой войне. Нет, я понимаю, что его желания – это одно, а реальные поступки – другое. Даже в лучшие для Москвы – довоенные – времена «ГМ» пыталась усидеть на двух стульях, и это у нее вполне неплохо получалось, а уж сейчас, когда Россия стремительно теряет вес в мире, становиться полностью на ее сторону – совсем уж абсурдно.

Сторонники «Мечты» сейчас начнут все отрицать и будут приводить длинный список своих действий, направленных на поддержку Украины. Но ведь я сейчас не о действиях говорю, а о внутреннем, сокровенном, том, в чем многие даже сами себе не признаются.

Поэтому, да, продолжаю настаивать: Боренька, а вместе с ним наиболее активная и толстокожая часть «мечтунов» в глубине их поганых двуличных душонок, – так глубоко, что, возможно, они и сами не видят, – хотят поражения Украины в этой войне.

Вовсе не потому, что верят в бредни об украинском фашизме и величии русского мира – какое там… Бореньке, а вместе с ним и активистам вообще наплевать на все глубокомысленные и ненужные идеи, которые мешают сохранению и укреплению главных ценностей на белом свете – денег и власти. Они хотят поражения Украины, потому что поражение России в этой войне будет означать для «Мечты» выход из зоны комфорта и необходимость пересматривать свою политику.

Все дело в том, что «Грузинская мечта» банально привыкла жить и функционировать в мире, в котором Россия непобедима, опасна и непредсказуема, в мире, где Грузия является одной из потенциальных мишеней для российской агрессии. В этом извращенном мире «мечтуны» очень удобно устроились – их внутренняя политика полностью ориентирована на запугивание населения российской угрозой. «Вы что, войны хотите? Если к власти придет оппозиция, то она втянет нас в войну» – этот тезис появился задолго до 24 февраля 2022 года, и панический страх перед войной настойчиво вбивают в головы населения все девять лет нахождения Бореньки и его цирка во власти.

Это целая идеология, направленная на то, чтобы лишить нацию пассионарности, энергии, стремления к развитию и готовности сопротивляться. Идеальное общество по версии «ГМ» – это забитые, запуганные чмошники, ненавидящие друг друга, неспособные к самоорганизации и живущие по принципу «Моя хата с краю».

«Мы маленькие и глупые, мы ничего не можем», «Нельзя лишний раз поднимать голос, нас могут заметить», «У нас слабая экономика, кроме России наши товары никто не купит» – эти пораженческие тезисы зацвели новыми красками во время войны в Украине: «Клоун Зеленский подставил свой народ», «А вы что, хотите как в Украине?», «Бедный украинский народ, как страдает, разве нельзя было этого избежать?»

Наиболее пуленепробиваемые представители обслуги выступают по правительственным телеканалам и объясняют рядовым «мечтунам», что на самом деле Украина эту войну выиграть не сможет, что страна будет разрушена, и стоило ли оно того? Намек во всей этой омерзительной пропаганде один и тот же: если не мы, то будет война. А войну мы не перенесем потому, что мы маленькие и глупые…

Пропаганда работает на пятерку – как правило, общие тезисы вырабатываются где-то в окружении Бореньки, потом их доносят до среднего звена партактива и государственного аппарата, и тут же, как по взмаху палочки невидимого дирижера, тысячи голосов в социальных сетях начинают петь одну и ту же мелодию – «Как, вы что, войны хотите?», «Клоун Зеленский уничтожает Украину», «Нам такое не нужно»…

Результат уже налицо, сегодня Грузия – это полностью разобщенное, лишенное какого-либо фундамента, атомизированное общество, потерявшее тягу к развитию и способность сопротивляться. Если завтра не русские, а просто абхазы решат напасть, то спокойно дойдут до Кутаиси.

Нет, конечно, какая-то армия в виде потешных полков все еще сохранилась, но она так же, как и общество, полностью деморализована и разложена. Из нее сознательно прогнали всех, кого не удалось зачморить, – именно те, кто оказался не нужен своей армии, сейчас воюют в Украине. Тут тоже все понятно – Бореньке не нужны офицеры с честью и достоинством, ведь, случись что, они воевать будут. А где такое видано, чтобы армия – да воевала? Нет, нам это не надо, вы что, войны хотите? Получайте свою зарплату и не дергайтесь.

И вот вся эта уродливая, манипуляционная конструкция рухнет в случае, если не будет опасной, сильной и агрессивной России. Запугивание потеряет смысл, чмошники поймут, что бояться нечего, и, кто знает, какие неправильные идеи появятся в их головах?

Победа Украины также нежелательна для Бореньки и с точки зрения внешней политики. Он крайне удачно использовал страх Запада в отношении России и делал ровно то же самое и на международной арене: «Пока мы у власти, Россия на нас не нападет. Поддерживаете оппозицию? Вы что, войны хотите?»

Девять лет «мечтуны» держат Запад за уши, им прощают все грехи, только бы не было войны. В случае поражения Москвы рухнет и эта конструкция. Когда не будет угрозы войны, Запад присмотрится к Грузии более внимательно и, к своему удивлению, увидит, что это никакой не маяк демократии, а позорный, мерзкий олигархический режим с менеджментом уровня мелкого купчилы.

Россия для «Мечты» – это неудобство, с которым они привыкли сосуществовать и даже получать немалую выгоду. Рухнет путинский фашизм – и тогда «мечтуны» потеряют главный рычаг, с помощью которого они девять лет превращают в страну в мелкое, деревенское, феодальное царство.

Именно поэтому иногда их прорывает – вроде бы говорят все как надо: и солидарность выражают, и проправительственные телеканалы выходят под украинскими флагами, и приглашенные эксперты говорят правильные вещи об агрессии России. Вроде бы все как надо, но время от времени все же нутро прорывается наружу – «Украина не смогла предотвратить войну».

Наверное, да, не смогла. Наверное, украинцам надо было более внимательно изучить опыт «Грузинской мечты» и поднять лапки кверху еще до появления российской армии на ее территории.

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