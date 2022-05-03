Обзор грузинской прессы

«Что ждет «Боржоми» на фоне санкций и есть ли выход?» – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство netgazeti. Решение есть, уверен бывший глава Нацбанка Георгий Кадагидзе. Для этого властям необходимо предпринять несколько шагов: объявить, что действия США, Великобритании и ЕС в отношении подсанкционных олигархов, связанных с Кремлем, имеют юридическую силу и в Грузии. Затем необходимо принять закон о замораживании и конфискации их имущества, после чего суд назначит временного руководителя предприятия с международной репутацией:

«В итоге «Боржоми» продолжит работать с новым руководством. Люди сохранят рабочие места, а бюджет – доход», – говорит Кадагидзе. Кроме того, сотни миллионов, полученные от продаж конфискованного имущества, должны быть направлены на помощь Украине, продолжает эксперт.

О необходимости сократить российский капитал в Грузии говорит и глава НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе:

«Существуют разные формы национализации. Власти должны были прибегнуть к такой схеме, безопасной для трудоустроенных там людей. С другой стороны, «Боржоми» перешел бы в руки грузинской или прозрачной европейской компании. Мы не должны забывать, что «Боржоми» – это лишь первая ласточка. За этим последуют другие российские компании, которых очень много в Грузии. Но мне кажется, что действия властей направлены на обесценивание такого бизнеса в стране. В будущем члены правительства попытаются воспользоваться ситуацией, осуществить разного рода сделки и оформить эти активы на свое имя или на имя приближенных к ним людей».

Между тем в правительстве обещают в ближайшее время предоставить обществу «приятную информацию» в отношении «Боржоми», но о чем именно идет речь, представители власти пока не уточняли.

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В Грузии за год значительно ухудшилась ситуация со свободой СМИ, сообщает организация «Репортеры без границ». В опубликованном Индексе свободы прессы в текущем году государство заняло 89-е место, в то время как в 2021-м находилось на 60-м. «Правительство вмешивается в работу СМИ, отвечает на их критику цензурой, преследованием и запугиванием», – говорится в отчете организации. Комментируя этот документ, юрист телекомпании «Мтавари» Тамта Мурадашвили отметила, что в последние годы участились также иски против журналистов и даже целых телекомпаний:

«В это включены судьи, у нас есть конкретные имена и фамилии тех, кто участвует в этих схемах. Они удовлетворяют совершенно беспочвенные и даже выдуманные исковые требования в пользу властей. И это лишь один из немногих компонентов, с помощью которого они пытаются ограничить в действиях и наказать критически настроенные СМИ».

Нередко журналистов просто увольняют с государственных телеканалов из-за попыток говорить правду, утверждает бывший ведущий одной из телепередач Общественного вещателя Имеда Дарсалия:

«Нас уволили из-за того, что мы говорили правду, говорили о внутренних проблемах телевидения, которые мы пытаемся решить на протяжении многих лет. Когда закрыли нашу передачу, мы заговорили об этом во всеуслышание».

А когда у властей не остается иных методов влияния на СМИ, они прибегают к насилию, говорит владелец телекомпании «Пирвели» Вато Церетели.

«Главный вызов для СМИ в этой стране – это физическое выживание. Мы все еще помним 5-е июля, в какой ситуации оказались журналисты из-за заявлений Ираклия Гарибашвили, знаем, какие у него подходы к представителям этой профессии. Все это мы увидели, из-за этого даже погиб человек – Лексо Лашкарава. Мы боремся за свободу, но власти делают все возможное, чтобы в стране не было критических СМИ, искореняют нас физически, пытаются расправиться словесно», – сказал Церетели журналистам телекомпании «Мтавари».

Между тем к этой критике власти остались глухими. Поздравляя журналистов со Всемирным днем прессы, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил: «Сегодня грузинское медиапространство как никогда свободно и отличается плюрализмом, созданы все условия для дальнейшего развития журналистики».

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По плечу ли окажется «Наполи» Хвиче Кварацхелия? Информационное интернет-агентство sportall посвятило статью молодому грузинскому футболисту, который несколько дней назад покинул казанский клуб «Рубин». За этим последовало официальное заявление президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о том, что Кварацхелия летом перейдет в итальянский клуб. Экс-тренер сборной Грузии Владимир Вайсс так прокомментировал это известие:

«Хвича может хорошо показать себя в серии А. Если бы он не был игроком соответствующего класса, «Наполи» бы им не заинтересовалось. Три года назад, когда Хвича был совсем молодым, я дал ему шанс играть в сборной Грузии. Я уверен, что у него все получится. Думаю, «Наполи» берет его, чтобы опробовать на позиции (нападающего Лоренцо) Инсинье».

В Европе пока не многие слышали о Кварацхелия, но, как говорит известный итальянский футбольный тренер Фабио Капело, в «Наполи» неспроста остановили выбор на нем:

«Я ничего не знаю о Кварацхелия, не видел его игры. Но могу сказать одно: раз этого футболиста покупает «Наполи», значит, он действительно силен».

Впрочем, у Кварацхелия много работы впереди, считает бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов:

«Хвича – нападающий с выраженным дриблингом. Старается решать проблемы за счет индивидуальных действий. Такие игроки адаптированы под любой чемпионат, они всегда нужны. Но в Италии есть культ защитных действий. Хвиче будет непросто там демонстрировать свой дриблинг. Хвича легковесный, поэтому нужно адаптироваться, набрать мышечную массу», – цитирует издание Рината Билялетдинова.