«У нас должно быть законодательство, которое запретит вообще сталинизм»

1 Мая на странице Коммунистической партии Абхазии в Инстаграме был опубликован плакат с изображением Сталина. Возмущенные представители общественности предложили ввести уголовную ответственность за прославление «вождя народов». «Эхо Кавказа» решило узнать, что думают об этом жители республики.

– Нужно ли ввести в Абхазии уголовную ответственность за реабилитацию сталинизма?

Асида Ломия, председатель Детского фонда Абхазии: Мне очень трудно сейчас сказать, какую ответственность ввести: административную или уголовную. Абхазия, которая перенесла такие страдания, потери во время сталинского периода и его правления, на политическом уровне мы потеряли. Абхазия была социалистической республикой, стала при нем автономией в Грузии. Более того, почти весь цвет абхазской интеллигенции был тогда уничтожен, и школы были закрыты на 15 лет. Я, например, считаю, что нужно сделать рубрику на телевидении, говорить о том, какое это было страшное время. И напомнить тем, кто это забыл, все-таки чтобы оно не повторилось. Мы столкнулись в соцсетях с тем, что молодежь не знает всей правды. И более того, нашлись такие взрослые, умудренные опытом люди, которые начали вдруг яро защищать этого человека и период его правления.

Ирина Куакуаскир, директор Института педагогики, автор школьного учебника по истории Абхазии: Я понимаю, в связи с чем вы спрашиваете, недавние публикации, 1 мая, фотографии Сталина в парадной форме. Наш дедушка был репрессирован, всю жизнь я росла рядом с бабушкой, которая перенесла все тяготы репрессий. Беспокойная жизнь в страхе, в ожидании того, что придут за тобой, в ожидании того, что могут забрать детей. Только под конец жизни она как-то успокоилась и сказала, что уже ничего семье не грозит. Она с этой мыслью умерла. Оказывается, бабушка в какой-то степени ошиблась, потому что вопрос о Сталине мы сегодня обсуждаем. Помимо всеобщей репрессии по отношению ко всему советскому народу, была еще отдельно взятая репрессивная политика по отношении к Абхазии, уничтожение вообще всей истории, уничтожение самого понятия история Абхазии. Все это в основном связано с именем Сталина. Почему так сложно нас оторвать ментально от того времени? У нас должно быть законодательство, которое запретит вообще сталинизм.

Алексей: Обязательно нужно ввести какую-то ответственность, пусть не уголовную, пусть вначале административную. Это обязательно требуется, учитывая то, сколько людей пострадало от сталинского террора. Дело в том, что наши граждане не очень хорошо, может быть, знают этот вопрос. Это касается еще и образования. И чем больше люди будут знать о том, что эти люди являются причиной гибели огромного количества абхазской интеллигенции, тем будет лучше. У них не будет возникать желание превозносить людей, которые являлись причиной гибели огромного количества людей.

Молодой человек: Вопрос неоднозначный, первый шаг, который нужно сделать, – это создать комиссию из компетентных историков, специалистов, которые хорошо знакомы с архивными материалами, с историческими артефактами. В комиссию могут входить представители, которые поддерживают и которые критически относятся к периоду сталинизма. И после того, как будет официальный документ, заключение тех событий уже можно совместно с юристами в правовой плоскости обсуждать этот вопрос. Прадед моей матери был репрессирован в советское время, поэтому эта тема тоже не обошла нашу семью стороной.

Римма Кишмария: Реабилитировать сталинизм в Абхазии, по-моему, не стоит, потому что мы получали тумаки от Сталина и Берия. Здесь, мне кажется, двоякое мнение, опять будет раскол у нас в обществе. Кто одобряет, кто не одобряет его действия в былые времена. А будет ли этот закон работать, даже если ввести? Я что-то сомневаюсь, что закон будет работать. Даже закон о декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами не работает на практике. Я думаю, что не стоит ворошить прошлое.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия